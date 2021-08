https://www.jungewelt.de/artikel/409176.die-kapitulation.html

Nur 7 Abgeordnete der Partei DIE LINKE haben gegen den Kriegseinsatz gestimmt, sowie 43 Abgeordnete, die sich durch ihre Enthaltung nicht gegen den Einsatz gewandt haben und 5 Abgeordnete, die ihm sogar zugestimmt haben.

