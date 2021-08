Die Grenzen der US-Macht: Alex Saab, Afghanistan und Venezuela (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/The-Limits-of-US-Power-Alex-Saab-Afghanistan-and-Venezuela-20210827-0005.html

Der US-Regierung wird es (vielleicht innerhalb eines Monats) gelingen, den Geschäftsmann Alex Saab von den Kapverden auszuliefern. Sein „Verbrechen“ bestand darin, ein offizieller Gesandter der venezolanischen Regierung zu sein, als er versuchte, über den Verkauf von Medikamenten aus dem Iran nach Venezuela zu verhandeln.

US-Sanktionen haben solche Aktivitäten für illegal erklärt. Saab war auf dem Weg in den Iran, als ihn die kapverdischen Behörden im Auftrag der USA festnahmen. Dort wird Saab seit über einem Jahr festgehalten. Ich habe kürzlich in einem Artikel auf FAIR.org erklärt, dass US-Sanktionen gegen Venezuela nach der UN-Charta kriminell sind. Aber die US-Regierung tut so, als ob ihre illegalen Befehle internationales Recht wären. Mit genügend Feuerkraft können Sie mit einem Verhalten davonkommen, das sonst von allen als wahnhaft angesehen würde. Aber der Macht der USA sind Grenzen gesetzt.

Saab könnte ausgeliefert werden, während die US-Medien über die Niederlage, die der US-Imperialismus gerade in Afghanistan erlitten hat, hysterisch berichten. Man sollte keinen Fehler begehen. Es war eine Niederlage. Biden konnte nur in Afghanistan bleiben, indem er die zwanzig Jahre alte Invasion der USA sehr auffällig wieder aufnahm – indem er US-Truppen zurück nach Afghanistan schickte, nachdem man ein Jahrzehnt damit verbracht hatte, zu behaupten, dass seine Marionetten in der Lage seien, alleine zu stehen.

Die Wiederaufnahme des Krieges in Afghanistan wäre politisch noch kostspieliger gewesen als der totale Abzug. Das wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass sich Pakistan, der einst zuverlässige Verbündete der USA bei der Zerstörung Afghanistans, nun im Wesentlichen in Chinas Einflussgebiet befindet. Justin Podur skizzierte die Geopolitik und die Zahl der Todesopfer durch die US-Besatzung, als ich ihn kürzlich interviewte.

Hunderttausende Tote in Afghanistan sind wahrscheinlich auf die US-Invasion und -Besatzung in den letzten zwanzig Jahren zurückzuführen. Greg Shupak merkte an, dass selbst die niedrige Schätzung von 47.000 afghanischen Zivilisten und die Erfolgsbilanz der USA und ihrer afghanischen Kriegsherren, die Gräueltaten verüben, die New York Times nicht davon abhält zu behaupten, die US-Regierung habe einen „Traum“ von „ Gestaltung einer Welt, in der die Werte der Bürgerrechte, der Stärkung der Frauen und der religiösen Toleranz herrschen“.

In den 1980er Jahren bestand der „Traum“ der USA darin, Pakistan zu finanzieren, damit es Leute wie Osama Bin Laden bewaffnen konnte, um die Sowjets in Afghanistan auszubluten. In den 1990er Jahren hätte niemand in den westlichen Medien davon geträumt, Bin Laden oder jeden, der seine Heldentaten in Afghanistan finanzierte, strafrechtlich zu verfolgen. Westliche Schlagzeilen nannten ihn einen „antisowjetischen Krieger auf dem Weg zum Frieden“.

Und die US-Politik, mörderische islamische Fanatiker zum Sturz von Regierungen einzusetzen, endete in den 1980er und 1990er Jahren nicht in Afghanistan. Genau diese Strategie verfolgen die USA seit 2011 in Syrien, wie der US-Journalist und Autor Max Blumenthal ausführlich dokumentiert hat. Hochrangige US-Beamte und ihre Verbündeten fürchten keine strafrechtliche Verfolgung. Die Beispiele sind endlos.

Ein für Alex Saabs gegenwärtiges Dilemma direkt relevantes Beispiel ist das Massaker von Caracazo von 1989. Innerhalb von fünf Tagen tötete die venezolanische Regierung unter Carlos Andres Perez Hunderte von Armen, die gegen die vom IWF auferlegten Sparmaßnahmen protestierten. Einige sagen, dass Tausende während des Massakers getötet wurden, aber niemand weiß es genau.

Die USA forderten nicht die Anklage von Präsident Perez. Im Gegenteil, während das Massaker noch im Gange war, rief US-Präsident HW Bush Perez an, um mit ihm Mitleid mit ihm zu haben und Kredite anzubieten. Die US-Medien folgten Bushs Beispiel. Ein Jahr nach dem Massaker nannte ein Artikel der New York Times Perez „einen charismatischen Sozialdemokraten“. Das Massaker wurde nicht einmal erwähnt. Perez anklagen? Wofür?

Der US-Ökonom Jeffrey Sachs, Co-Autor eines Papiers, das die US-Sanktionen gegen Venezuela allein bis Ende 2018 mit 40.000 Todesfällen in Verbindung brachte, hat die politische Klasse der USA wegen ihrer Reaktion auf die jüngste US-Niederlage in Afghanistan verurteilt: „Die traurige Wahrheit ist, dass die politische Klasse und die Massenmedien in den USA die Menschen ärmerer Nationen verachten, auch wenn sie in diesen Ländern unerbittlich und rücksichtslos intervenieren.“

So hervorragend Sachs‘ Beitrag auch war, er sagte nichts darüber aus, dass US-Beamte für das, was sie diesen Ländern angerichtet haben, strafrechtlich verfolgt werden müssen. Alex Saab hätte nie eine strafrechtliche Verfolgung fürchten dürfen, weil er versucht hatte, die Auswirkungen der US-Barbarei auf Venezuela zu mildern.

Leute wie Obama, Biden, Trump, Pompeo und Blinken (um nur einige zu nennen) sind diejenigen, die eine Strafverfolgung fürchten sollten. US-Bürger sollten sich dafür verantwortlich fühlen, ihre Regierung für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Bis US-Beamte eine Strafverfolgung fürchten, müssen unschuldige Menschen in Angst vor der US-Regierung leben.

