Peru: Fujimoris Handlanger wird in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt (Telesur)

Perus Präsident Pedro Castillo gab am Mittwoch bekannt, dass Vladimiro Montesinos, der ehemalige Geheimdienstberater der Diktatur Alberto Fujimori (1990-2000), in Limas Strafanstalt Ancon verlegt wurde, wo er bis zum Ende seiner 25-jährigen Haftstrafe bleiben wird.

„Niemand, dem die Freiheit entzogen ist, darf eine privilegierte Behandlung erhalten oder darf sich der Sicherheit von Gefängnissen entziehen, um weiterhin Verbrechen zu begehen“, sagte Castillo und erinnerte daran, dass Montesinos den Ex-Militär Pedro Rejas 17 Mal vom Gefängnis des Marinestützpunkts Callao aus anrief.

In einem Versuch, die Ergebnisse der zweiten Präsidentschaftsrunde zu ändern, forderte Montesinos den Ex-Militär Pedro Rejas auf, drei Wahlrichter zu bestechen, damit sie die Prozesse des Kandidaten Keiko Fujimori akzeptieren, der die Annullierung der von Castillo in den ländlichen Gebieten erhaltenen Stimmen beantragt hatte.

Im vom Innenministerium kontrollierten Ancon-Gefängnis wird Montesinos strengen Überwachungsmaßnahmen unterliegen, eine Einzelzelle bekommen und nur über Briefe kommunizieren können, die alle vor dem Versand von den Behörden überprüft werden .

Als Teil des antisubversiven Kampfes der Fujimori-Diktatur war Montesinos an Verbrechen wie der Ermordung von 15 Menschen in Barrios Altos im Jahr 1991, der Ermordung von neun Studenten und einem Professor an der Universität La Cantuta im Jahr 1992 sowie der Folter intelligenter Agenten beteiligt Mariela Barreto und Leonor La Rosa zwischen 1996 und 1997.

Im Rahmen seiner kriminellen Handlungen spionierte und erpresste Montesinos Militärchefs, Politiker, Richter, Staatsanwälte, Beamte, Unternehmer und Journalisten. Darüber hinaus wusch er Geld aus Drogenhandel, Steuerbetrug und Einflussnahme.

2001 wurde Montesinos wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Sein Chef, Alberto Fujimori, sitzt ebenfalls 25 Jahre im Gefängnis, seit er den Mord an 25 Peruanern, darunter einen Minderjährigen, mitverfasst und einen Geschäftsmann und einen Journalisten entführt hat.

