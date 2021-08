Ein Aufruf zur internationalen Solidarität mit den Menschen in Odessa, gegen Krieg und Faschismus. Für eine multipolare Welt, die auf Kooperation statt Konfrontation basiert

Am 2. Mai 2014 ereignete sich in Odessa, Ukraine, ein Ereignis, das als die schlimmste Unruhen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird. Ein rechter Mob, angeführt von offen neonazistischen Organisationen, jagte eine viel kleinere Gruppe von Progressiven in das Haus der Gewerkschaften der Stadt und steckte das Gebäude dann in Brand. Mindestens 42 Menschen starben bei dem Versuch, aus dem brennenden Gebäude zu fliehen, durch Flammen und Rauchvergiftung oder indem man sie totschlug. Bis heute ist keiner der Täter bestraft worden, obwohl der Angriff von zahlreichen Menschen dokumentiert wurde, die das Geschehen mit ihren Handykameras filmten.

Dieses Massaker von Odessa ereignete sich nur wenige Monate nach dem rechten Putsch, der den gewählten Präsidenten der Ukraine mit Unterstützung westlicher Mächte, insbesondere der Vereinigten Staaten, stürzte. Seitdem sind die Neonazi-Organisationen zahlenmäßig und finanziell gewachsen, während das ganze Land zunehmend als Schachfigur der US/NATO-Strategie zur militärischen, politischen und diplomatischen Isolierung Russlands genutzt wird.

All dies ist Teil einer anhaltenden und zunehmend aggressiven Kampagne der US-Regierung und ihrer Verbündeten gegen fortschrittliche Bewegungen und Regierungen auf der ganzen Welt. Es ist Teil eines verzweifelten Versuchs, die Entwicklung einer multipolaren Welt auf der Grundlage von Kooperation statt Konfrontation zu verlangsamen. Diese destruktive Politik der militärischen Intervention und des illegalen Regimewechsels hat zur Möglichkeit einer militärischen Konfrontation geführt, die einen neuen Weltkrieg auslösen könnte. Dem müssen wir mit Aktionen internationaler Solidarität begegnen.

Jedes Jahr am 2. Mai kommen die mutigen Odessaer ins Haus der Gewerkschaften, zeigen dort Bilder der dort Verstorbenen, legen rote Rosen nieder und lassen schwarze Luftballons als Zeichen der Trauer aufsteigen. Und jedes Jahr erneuern sie ihre Forderung nach einer internationalen Untersuchung des Massakers, was die ukrainische Regierung biasher nie zugelassen hat. Und das trotz der allgegenwärtigen Bedrohung durch die Neonazis, die den Tag mit Massenmärschen in der Stadt feiern.

Ebenfalls am 2. Mai veranstalten Antifaschisten in anderen Ländern Aktionen zur Solidarität mit der Bevölkerung von Odessa und zur Unterstützung ihrer Forderung nach einer internationalen Untersuchung. Im Jahr 2021 nahmen mehr als 20 Städte in ganz Europa und Nordamerika teil. Diese Aktionen lassen die Menschen in Odessa nicht nur wissen, dass sie nicht allein sind, sie helfen auch, die Menschen in anderen Ländern über den Putsch von 2014, die Rolle der Neonazi-Organisationen und den wahren Charakter der ukrainischen Regierung zu informieren, der in der Westen als „kämpfende Demokratie“, die von seinem russischen Nachbarn bedroht wird, und nicht als rechte Schachfigur des Westens, der er wirklich ist. Und mit diesen Aktionen tragen Antifaschisten in vielen verschiedenen Ländern dazu bei, solidarische Bindungen untereinander aufzubauen, eine dringend notwendige Entwicklung in dieser geteilten Welt.

Die Odessa Solidarity Campaign, die 2016 gegründet wurde, um die antifaschistische Bevölkerung von Odessa zu unterstützen, appelliert an antifaschistische Kräfte auf der ganzen Welt, sich zu einer lokalen Veranstaltung am 2. Mai 2022 zu verpflichten. Dies kann eine öffentliche Versammlung, eine Kundgebung, ein Marsch oder sogar nur vier oder fünf Leute, die rote Rosen, schwarze Luftballons und Zeichen der Solidarität mit Odessa halten. Die Zahl der Teilnehmer ist weniger wichtig als die Zahl der Veranstaltungen, denn wir versuchen zu zeigen, dass die Menschen in vielen Ländern wissen, was 2014 in Odessa passiert ist und immer noch eine internationale Untersuchung fordern.

Wenn Ihre Organisation bereit ist, am 2. Mai eine Aktion durchzuführen, senden Sie bitte den Namen Ihrer Organisation, Ihre Kontaktinformationen und den Namen der Stadt, in der die Aktion stattfinden wird, und, falls möglich, alle Details zur Aktion , an die Odessa Solidarity Campaign an DefendersFJE@hotmail.com . Sie können der Kampagne auch eine E-Mail mit Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter dieser Adresse senden.

Für eine Welt frei von Krieg und Faschismus,

Phil Wilayto

Koordinator

Odessa Solidaritätskampagne

Richmond, Virginia USA

https://odessasolidaritycampaign.org

https://www.facebook.com/odessasolidaritycampaign

