Jeder verdient Schutz vor Covid-19! Kein Profit durch die Pandemie (noprofitonpandemic.eu)

COVID-19 breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Lösungen müssen noch schneller gefunden werden. Niemand ist sicher, bis jeder Zugang zu sicheren und wirksamen Behandlungen und Impfstoffen hat.

Wir alle haben ein Recht auf ein Heilmittel.

Unterzeichnen Sie diese europäische Bürgerinitiative, um sicherzustellen, dass die Europäische Kommission alles in ihrer Macht Stehende tut, um Impfstoffe und Behandlungen zur Bekämpfung der Pandemie zu einem globalen öffentlichen Gut zu machen, das für jeden frei zugänglich ist.

Unterstützen Sie diese Initiative von Bürgerinnen und Bürgern der EU!

UNTERZEICHNEN HIER:

https://noprofitonpandemic.eu/de

