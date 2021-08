Berlin: Wanderausstellung zur Pariser Kommune – Ab Ende August an verschiedenen politischen und selbstverwalteten Orten

Wanderaustellung zur Pariser Kommune nach coronabedingter Pause ab Ende August wieder an verschiedenen politischen und selbstverwalteten Orten in Berlin zu sehen.



PROGRAMM: LINK PDF

Der Berliner Arbeitskreis Pariser Kommune startet ab dem 23. August einen neuenAusstellungszyklus und lädt am 28. August zur Auftaktveranstaltung mit Florian Grams indie Moabiter Reformationskirche ein (Kirche im Kiez e.V., Wiclefstraße 32, 10551 Berlin) ein.

Florian Grams ist Historiker und Autor des Buchs Die Pariser Kommune, erschienen imPapyrossa-Verlag. Er stellt den historischen Hintergrund und Verlauf der Pariser Kommune dar. Anschließend wollen wir gemeinsam die Bedeutung der Pariser Kommune für heutediskutieren.

Die Ausstellung macht bis Ende Dezember Station an neun interessanten gesellschaftlichrelevanten Orten in Berlin und Potsdam, unter ihnen das Jugendwiderstandsmuseum und dasKarl-Liebknecht-Haus in Berlin.

Das Programm der Orte und Begleitveranstaltungen ist dem Flyer des Arbeitskreises auf deren Website

https://pariserkommune.noblogs.org/zu entnehmen, dort werden auch eventuelle Aktualisierungen bekanntgemacht.

Die konkreten, jeweils geltenden Hygieneregeln und Angaben zur Barrierefreiheit sind über die im Programm angegebenen Kontaktmöglichkeiten der jeweiligen Kooperationsorte zu entnehmen. Die Ausstellung ist kostenlos und generell für jede/n Interessierte/n offen.Die Veranstalter behalten sich jedoch ausdrücklich die Ausübung ihres Hausrechts bei homophoben, sexistischen und rassistischen Verhaltensweisen von BesucherInnen vor. gd

Arbeitskreis Pariser Kommune

Kontakt:

http://pariserkommune@riseup.net

Tel. mobil: 0172/4401533

