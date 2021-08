Aufstehen gegen Krieg! Links wählen!

AUFSTEHEN GEGEN KRIEG !!

Wir unterstützen die sieben Abgeordneten der Partei DIE LINKE,

die der Friedenspolitik heute treu geblieben sind.

Wir unterstützen die DKP als Antikriegspartei.

Frieden mit Russland und China.

Raus aus der NATO.

