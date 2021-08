London: Impfgegner stürmen Foyer von TV-Redaktion (dpa/jW)

London. Dutzende Impfgegner haben am Montag in London die Zentrale des britischen Nachrichtenproduzenten ITN gestürmt. Auf bei Twitter verbreiteten Videos war zu sehen, wie eine große Menschengruppe im Foyer der Produktionsfirma Parolen gegen Impfungen und Coronamaßnahmen skandierte. Ein Nachrichtensprecher, der das Gebäude betrat, wurde mit Beschimpfungen belegt. Teilweise war auch Gerangel mit Polizisten zu sehen, die versuchten, die Menschen von einem weiteren Eindringen in die Redaktionsräume abzuhalten. ITN produziert die Nachrichtenprogramme der britischen Sender ITV, Channel 4 und Channel 5. ITN habe seine Mitarbeiter dazu aufgefordert, »Vorkehrungen zu treffen, um Schaden zu vermeiden«, sagte ein Sprecher. (dpa/jW)



