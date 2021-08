Taliban weiten Amnestie auf Afghanistans Präsident aus (SNA News)

https://snanews.de/20210823/taliban-weiten-amnestie-auf-afghanistans-praesident-aus-3329884.html

Die radikalislamistische Bewegung „Taliban“* hat ihre Generalamnestie für Regierungsmitarbeiter auch auf den Präsidenten Afghanistans Ashraf Ghani, der aus dem Land flüchtete, und seinen Vize Amrullah Saleh ausgeweitet. Das teilte der pakistanische Fernsehsender „Geo TV“ am Montag mit. Die beiden könnten nach Afghanistan zurückkehren, wenn sie dies wünschen würden, heißt es. Zuvor hatten Taliban-Vertreter eine Generalamnestie für alle Regierungsmitarbeiter Afghanistans verkündet.

Wie der ranghohe Taliban-Vertreter Khalil ur Rahman Haqqani gegenüber dem Sender sagte, gibt es zwischen den Taliban sowie Ashraf Ghani, Amrullah Saleh und dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Hamdullah Mohib „keine Feindschaft“.

„Wir vergeben Ashraf Ghani, Amrullah Saleh und Hamdullah Mohib (dem Sicherheitsberater des Präsidenten). Wir vergeben jedem – vom General (der im Krieg gegen uns gekämpft hat) bis zum einfachen Mann“, zitierte der Sender den Taliban-Vertreter.

Haqqani fügte hinzu, dass die Feindschaft zwischen den Taliban und den dreien nur auf der Religion beruht habe und forderte die Menschen, die aus dem Land fliehen, dazu auf, dies nicht zu tun. Dem fügte er hinzu, dass die „Feinde“ Propaganda verbreiteten, der zufolge die Taliban sich an ihnen rächen würden. „Die Tadschiken, Belutschen, Hazara und Paschtunen sind alle unsere Brüder“, versicherte er. „Alle Afghanen sind unsere Brüder und können daher in das Land zurückkehren.“

