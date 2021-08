Georgi Schpak, der im Jahr 1979 ein sowjetisches Luftlanderegiment bei der Übernahme Kabuls leitete, teilt im Interview mit RT seine Ansichten zu den Gründen des jüngsten Siegs der Taliban und dessen geopolitischen Auswirkungen mit. Zu Kabul sagt er: „Die Stadt war dem Fall geweiht.“

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/asien/122846-usa-haben-sich-selbst-uberlistet-afghanistan/

