Wladimir Putin plädiert für Impfung, aber spricht sich gegen Impfzwang aus.

Während einer Videokonferenz erklärte Wladimir Putin erklärte, dass die Menschen in Russland selbst die Risiken einer Infektion mit Covid-19 abwägen müssen, um dann zu entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen.

Er erklärte: „Ich möchte noch einmal Stellung nehmen. Ich halte eine Impfpflicht für unangemessen und bin der Meinung, dass diese nicht eingeführt werden kann“.

Dann forderte er die Öffentlichkeit auf, freiwillig die Entscheidung zu treffen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. In Russland haben sich bisher ungefähr fünf Millionen Menschen infiziert und es gab Hunderttausende von Todesfällen.

