Wir gehen nach wie vor davon aus, dass es in Europa im Allgemeinen keine unlösbaren militärpolitischen Fragen gibt, die eine militärische Lösung bzw. eine beträchtliche Anwesenheit von militärpolitischen Blöcken verlangen würden. Dennoch zeugt die reale Situation und die Tendenz zum Ausbau der militärischen Präsenz der Nato an unseren westlichen Grenzen davon, dass die Allianz anders denkt.

Die Nato-Führung verbreitet die propagandistische These von der Notwendigkeit der „gewaltsamen Eindämmung Moskaus“ und registriert, wie wir jetzt sehen, nicht die realen Gefahren – und beschäftigt sich damit nur nach einem globalen Kollaps. Wissen Sie, warum? Die Antwort ist ganz einfach: Sie fokussierten sich seit Jahren darauf (und investierten riesengroße Ressourcen darin), dass ihr Publikum, ihre Mitbürger auf die angeblich einzige Gefahr konzentrieren – auf Russland. Es ist also kein Wunder, dass sie die Realität, nämlich reale Gefahren schlicht nicht gesehen haben. Und jetzt muss sich die ganze Welt damit auseinandersetzen.

Bei der „rotierenden“ Truppenpräsenz in den Baltischen Ländern und in Polen handelt es sich in Wahrheit auf die permanente Stationierung von vier Nato-Bataillonsgruppen, die insgesamt einer verstärkten motorisierten Schützendivision mit schwerer Technik gleichgesetzt werden können. Selbst vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie führt die Allianz Übungen auf ihrer Ost-Flanke durch, wobei ihre Kräfte laut dem Szenario einem „gleichermaßen starken“ Gegner widerstehen, mit dem ja Russland gemeint wird. Wir halten solche Manöver für provokant und unter den aktuellen Bedingungen wenigstens kurzsichtig.

Die Baltischen Länder gehören ja zu den größten Befürwortern des antirussischen Kurses und fördern gerne den Mythos von der möglichen „Invasion“ Russlands. Wie man in Brüssel selbst einräumte, sind in diesem Gebiet Stand jetzt „mehr Militärkräfte als sonst wo“ stationiert.

Es geht die Nato-Mission zum Patrouillieren des Luftraums über der Ostsee weiter; dabei fliegen Nato-Flugzeuge unmittelbar in der Nähe der russischen Grenze. Dasselbe gilt auch für die Präsenz der Marinekräfte. In der Ostsee, unweit des Gebiets Kaliningrad, erscheinen regelmäßig Nato-Kriegsschiffe mit lenkbaren Raketenwaffen. Die Piloten der Nato-Kampfjets, wie auch die Besatzungen der Nato-Kriegsschiffe, provozieren absichtlich die russischen Schutzkräfte und „testen“ quasi unsere Bereitschaft zu einer angemessenen Antwort.

Wir machen uns Sorgen um den möglichen Ausbau der US-amerikanischen Militärpräsenz in Polen. Dort ist eine wesentliche Aufstockung der Zahl der US-Militärs geplant, wobei ihre Zahl schon jetzt 4500 erreicht. Die Infrastruktur, die dort gerade entwickelt wird, ermöglicht ja, binnen einer kurzen Zeit die US-Gruppierung auf 20 000 Mann zu vergrößern. Diese Pläne widersprechen den Bestimmungen der Russland-Nato-Grundakte von 1997, in der das gemeinsame Ziel verankert ist, die Stabilität im euroatlantischen Raum zu fördern.

Wir sehen auch immer größere militärische Aktivitäten an den südlichen Grenzen Russlands. Kiew führt regelmäßig Übungen mit aggressiven Szenarien, an denen sich die Nato-Truppen beteiligen. Dabei werden seine Objekte der Militärinfrastruktur intensiv modernisiert. Die Erklärung des ukrainischen Vizepremiers Alexej Resnikow vom 10. August, dass auf dem Territorium des Landes US-amerikanische Luftabwehrsysteme stationiert werden könnten, wurde zu einem neuen Beweis dafür, dass Kiew den Minsker Maßnahmenkomplex nicht erfüllen will, dessen zehnter Punkt die ukrainischen Behörden als Konfliktseite verpflichtet, alle ausländischen bewaffneten Formationen, Söldner und Militärtechnik aus dem Land abzuziehen. Wie wir sehen, ziehen das Kiewer Establishment und seine westlichen Betreuer es vor, weiter den Weg zur Militarisierung der Ukraine zu gehen, so dass die Perspektiven der friedlichen Regelung des innenpolitischen Konfliktes in diesem Land weiter in die Ferne rücken.

Das alles führt unvermeidlich zur Veränderung der Kräftebalance in Europa und provoziert den Verfall zu einem neuen Wettrüsten. Wir werden die Situation weiterhin aufmerksam verfolgen, und im Falle der weiteren Aktivitäten der USA und der Nato zwecks Zerstörung der Sicherheitsbasis auf dem Kontinent müssten wir entsprechende Maßnahmen zwecks Verteidigung unserer legitimen nationalen Interessen ergreifen, wovon unsere Staatsführung öfter redete.

Wir rufen die Mitgliedsländer der Allianz auf, das Prinzip der militärischen Zurückhaltung einzuhalten. Unsere konkreten konstruktiven Initiativen zur Deeskalation der Situation in Europa, die an die Nato-Führung weitergeleitet wurden, bleiben in Kraft.

