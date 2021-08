Kundgebungen in Berlin am 21.8.2021 in Solidarität mit den fortschrittlichen Bewegungen und Staaten Lateinamerikas

Rede von Salvador Lopez für Frente Unido América Latina Berlin – Agosto 21 CASTELLANO

https://youtu.be/_m_GBUfhrmc

Dr. Nancy Larenas, PC Chile Agosto 21 / Frente Unido América Latina #Berlin castellano / deutsch

https://youtu.be/Q87vcGQYht0

Dr. Nancy Larenas, PC Chile Agosto 21 / Frente Unido América Latina #Berlin Castellano

https://youtu.be/BKP-8lXbKIQ

Rede von Salvador Lopez für Frente Unido América Latina Berlin – 21. August / DEUTSCH

https://youtu.be/0qBR4f_aUYM

Gerhard Mertschenk #CubaSi Berlin Frente Unido América Latina 21. August 2021

https://youtu.be/H89eZVOPT4k

Renate (Irlandgruppe Omega) 21. August / Frente Unido América Latina Berlin / Zapatisten Mexiko

https://youtu.be/6rcu2M6mphs

Mobiliacion en Berlin por Peru – Agosto 21 Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad

https://youtu.be/emvYyy9xe6E

Mauro Valderrama, Por #PedroCastillo CP Peru​ #Berlin​​​ 21 Agosto 2021 (Castellano)

https://youtu.be/JNpzc9sSapM

Sikuris en Berlin por Peru – Agosto 21 Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad

https://youtu.be/DLxuscS3eQ8

Berlin por Pedro Castillo – Agosto 21 / Peru / Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad

https://youtu.be/tEVxNV4lWp4

Musica por Pedro Castillo en Berlin – Agosto 21 Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad

https://youtu.be/9qZCYZcXXPY

Presentracion en Berlin – Agosto 21 Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad #Peru

https://youtu.be/Je9zE_WNYdU

Ana Chigne del Aguila en Berlin – Agosto 21 / Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad #Peru

https://youtu.be/GHspL6-nHTY

Berlin / Agosto 21 Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad / Por Pedro Castillo #Peru

https://youtu.be/kcXombCSFhE

Agosto 21 Berlin – Por #PedroCastillo / Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad / Musica

https://youtu.be/I6B5CwaDFkw

Berlin #ForaBolsonaro / Ato protesto – Nas redes do nazismo 21.8.21 Platz des 18. März

https://youtu.be/xppEFEaWYWc

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

