Iranischer Journalist stirbt im Alter von 45 Jahren an COVID-19. Zahl der COVID-19-Todesopfer im Iran übersteigt 100.000 – 7.538 Intensivpatienten

Der Press-TV-Journalist Mahan Abedin ist wenige Tage nach einem positiven Coronavirus-Test in seinem Haus verstorben.

Abedin, 45, wurde am Dienstag positiv auf COVID-19 getestet. Er starb in der Nacht zum Freitag.

Sein Testergebnis besagt, dass er wahrscheinlich mit der tödlicheren Delta-Variante des Virus infiziert war.

Beileids- und Tributbotschaften von Menschen, die Schock und Unglauben über seinen Tod zum Ausdruck brachten.

Abedin war ein im Iran geborener britischer Journalist, Autor und Analytiker der iranischen und nahöstlichen Politik und trat auch regelmäßig in internationalen Rundfunkmedien, darunter Al Jazeera English, auf, um die neuesten Entwicklungen in der iranischen Politik zu kommentieren.



Die chineische Nachrichtenagentur Xinhuanet berichtet am 19.8. 2021:



Die Gesamtzahl der COVID-19-Todesopfer im Iran erreichte am Donnerstag 100.255, nachdem über Nacht 564 neue Todesfälle registriert wurden, wie das iranische Ministerium für Gesundheit und medizinische Bildung berichtete.

Außerdem wurden 31.266 neue COVID-19-Fälle gemeldet, was die Gesamtinfektionen des Landes auf 4.587.683 erhöht.

Insgesamt 3.840.568 Menschen haben sich von der Krankheit erholt oder wurden aus Krankenhäusern im ganzen Land entlassen, während 7.538 auf Intensivstationen verbleiben, teilte das Ministerium mit.

Bis Donnerstag haben 16.254.282 Menschen im Land mindestens eine Dosis eines Coronavirus-Impfstoffs erhalten, während 5.236.423 zwei Dosen eingenommen haben.

Gründe für den schieren Anstieg der Infektionsraten seit Ende Juni seien die höhere Ansteckungsfähigkeit der sich derzeit im Iran ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus und ein sinkendes Bewusstsein der Menschen für die Einhaltung von Gesundheitsempfehlungen.

Am Montag begann der Iran inmitten des Wiederauflebens der Delta-Variante der Krankheit mit einer sechstägigen Sperrung aller nicht wesentlichen Unternehmen im ganzen Land.

Der Iran hat die ersten Fälle von COVID-19 im Februar 2020 gemeldet.

