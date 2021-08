Chinesische Internetnutzer veröffentlichen ein Video über Fort Detrick in den USA

Ein Video mit dem Titel „Fort Detrick Enigma“ wurde auf Social-Media-Plattformen im Ausland veröffentlicht.

Das von chinesischen Internetnutzern gedrehte Video wirft mehrere Fragen auf:

Was ist Fort Detrick?

Warum wurde das Labor von Fort Detrick plötzlich geschlossen?

Steht der plötzliche Ausbruch von EVALI, Grippepandemie und COVID-19 mit Fort Detrick in Zusammenhang?



VIDEO HIER:

http://german.xinhuanet.com/2021-08/19/c_1310136124.htm?fbclid=IwAR2aQnfiDtIxpX8V-FeiP57XSmKfOW-nM9zR3nmuSEJkz_4stqUqvLIoIAs

