Amerikanische Zwiebel schälen! Es ist nicht vorbei bis der letzte Burger King Kandahar verlässt – Von Michael Moore

Die meisten werden es nicht sagen, also werde ich es aussprechen:

Amerika hat zum Glück einen weiteren Krieg verloren. Machen wir dies zum letzten.



Das ist hier nichts zu feiern. Dies sollte nur ein monumentaler Moment der Bauchkontrolle ernsthafter Reflexion und des Wunsches sein, für uns selbst Erlösung zu suchen. Wir müssen jetzt keine einzige Minute damit verbringen, zu analysieren, wie Biden es vermasselt hat oder nicht, während er tapfer das Ende dieses Schlamassels handhabt, das ihm übergeben wurde – einschließlich seiner unglaublichen privaten Verhandlungen die ganze Woche über mit den Taliban-Führern, um sicherzustellen, dass nicht ein einzelner feindlicher Kombattant der Besatzungsmacht (das wären wir; z.B. US-Soldaten und Spione und Botschaftspersonal) wird zu Schaden kommen. Und Biden hat bisher jeden amerikanischen und ausländischen Journalisten lebend herausgeholt, plus ein Versprechen der Taliban, dass diejenigen, die bleiben, um darüber zu berichten, nicht zu Schaden kommen. Und das hat kein einziger! Normalerweise eilt eine Streitmacht wie die Taliban herbei, um jeden Feind in Sichtweite zu töten. Das ist nicht passiert! Und wir werden erfahren, dass es aufgrund des Verhandlungsgeschicks und der Klugheit des Biden-Teams kein Massenmord gab. Das ist nicht Dünkirchen.

Dutzende Flugzeuge sind die ganze Woche sicher gestartet – und kein einziges wurde abgeschossen. Keine unserer Truppen in dieser chaotischen Situation wurde getötet. Trotz der atemlosen Panikschreie bösartiger Journalisten, die meinen, sie würden über die Taliban der 1990er Jahre berichten (Jake Tapper verweist auf CNN immer wieder auf „Enthauptungen“ und wie Mädchen „entführt“ und „vergewaltigt“ und gezwungen werden könnten, „Kind“ zu werden Bräute“), nichts davon scheint zu passieren. Ich will nicht hören, wie wir „studieren“ müssen, was bei diesem Taliban-Sieg und unserer Evakuierung schief gelaufen ist, denn (in Großbuchstaben, weil ich das nicht laut genug schreien kann): WIR WERDEN UNS NIEMALS IN EINER SITUATION FINDEN WIE DIES WIEDER, WEIL UNSERE TAGE DER INVADIERUNG UND ÜBERNAHME VON LÄNDERN ENDE MÜSSEN. RECHTS? RECHTS!!

Schau dir das einfach an:

Korea.

Vietnam.

Kambodscha.

Irak (1991).

Irak (2003).

Afghanistan.

Es gibt zwei Themen, die sich durch diese Liste von Ländern ziehen, in die wir seit dem Zweiten Weltkrieg eingefallen sind.

Erstens ist keiner von ihnen jemals bei uns eingefallen oder hat unser Leben in irgendeiner Weise bedroht – die einzige wahre Rechtfertigung für den Einsatz von Waffengewalt.

Und Nummer zwei, sie sind nicht weiß.

Seit dem 8. Mai 1945 töten wir aus irgendeinem Grund nur noch Farbige. Wahrscheinlich nur ein Co-Inky-Dinky.Wie beim Vietcong in Vietnam wurden wir in Afghanistan von einer bunt zusammengewürfelten Armee besiegt, die keinen einzigen Hubschrauber besaß, keinen einzigen Düsenjäger, keine Tarnkappenbomber, keine Raketen, kein Napalm, kein Burger King am PX, nicht ein klimatisiertes Zelt – nicht eins! – kein gottverdammter Panzer in Sicht, nur ein Haufen bärtiger Typen in Pick-up-Trucks, die Kugeln in die Luft feuern. Oh, und noch eine Ähnlichkeit mit Vietnam – es war ihr Land! Nicht unseres. Wir waren die Eindringlinge. In Vietnam haben wir 2 Millionen Menschen getötet. In Afghanistan geht die Zahl der Toten auf 250.000. Im Irak töteten wir fast eine Million (zurückgehend auf Bill Clintons zivile Bombenangriffe).

Wir haben 20 Jahre lang über 2,4 Billionen Dollar in Afghanistan ausgegeben, während die Armen in Amerika ohne Nahrung, medizinische Versorgung und anständige Schulen auskamen. Das Wasser in der mehrheitlich schwarzen Stadt Flint wurde vom Gouverneur vergiftet. Jedes Jahr werden in den USA tausend Menschen von der Polizei erschossen.

Wir haben über 2.400 amerikanische Leben geopfert, um in ein Land einzudringen, in dem Bin Laden nirgendwo zu finden war. Bush sagte schon früh, er habe kein Interesse mehr, ihn zu fangen. 2011 fand Obamas Robbenteam ihn in einem Haus gleich neben dem pakistanischen „West Point“. Wer hätte das gedacht!

Was für ein tragisches Durcheinander. Defundieren Sie den militärisch-industriellen Komplex, defundieren Sie die NSA, defundieren Sie Homeland Security. Sie haben unsere jungen Truppen in den Tod geschickt. Zum Schämen! Kein Afghane hat das World Trade Center angegriffen. 15 der 19 Entführer am 11. September kamen aus Saudi-Arabien! Nicht aus Afghanistan, nicht aus dem Irak, nicht aus dem Iran. Wie kommt es, dass „Bandar Bush“ – der zarte Spitzname der saudischen Königsfamilie für ihren langjährigen Freund George W. Bush – warum nicht Bush Saudi-Arabien angegriffen hat? Oh. Rechts. Sie haben etwas, was wir brauchen. Füllen Sie sie aus!

Also, ja, wir haben diesen blöden, sinnlosen Krieg verloren und ich bin froh, dass er endlich zu Ende ist. Unsere gefälschte afghanische Armee konnte es kaum erwarten, dass wir gingen – und sofort zogen die afghanischen Soldaten ihre gefälschten Armeekostüme aus, die wir ihnen geschenkt hatten, warfen sie zu Boden und spuckten sie an. Sie feierten mit den Taliban auf den Straßen. Die Taliban haben keinen einzigen von ihnen erschossen. Die afghanischen Dolmetscher und andere, die 20 Jahre lang mit dem Feind, den USA, kollaboriert haben – ja, sie könnten in Schwierigkeiten geraten (so wie wenn Russland in Alaska einmarschiert wäre und ein Haufen Alaskaner mit ihnen kollaboriert hätte und nachdem die Russen gegangen sind, könnten einige Amerikaner Vergeltung fordern von den Mitarbeitern). Das verstehst du, oder?

Die Experten im Fernsehen jammern: „Wir haben unsere afghanischen Helfer im Stich gelassen! Niemand wird uns jemals wieder vertrauen! Niemand wird uns jemals glauben! Unser Wort ist nicht gut!!”

EXAKT! Richtig! Jasss! Uns sollte nie geglaubt werden! Hinweis an den Rest der Welt: Siehst du uns kommen? LAUF! Nichts als Tragödie erwartet Sie. Helfen Sie uns NICHT. Wenn wir ein Klimaabkommen unterzeichnen, werden wir es nicht befolgen! Wenn wir mit Ihren Mullahs ein Atomabkommen unterzeichnen, glauben Sie es nicht. Es bedeutet nur, dass wir uns darauf vorbereiten, Sie zu bombardieren. Und Sie sollten wissen, dass, wenn es um uns, die amerikanische Öffentlichkeit, geht, es keinen einzigen Morgen gibt, an dem wir jemals an Sie denken oder es uns übel nehmen, ob 80 % Ihres Volkes in einem Zustand erdrückender, bitterer Armut leben. Es geht immer nur um uns, Baby – und was DU für UNS tun kannst, für unsere AMERICAN WAY OF LIFE!

Und übrigens, stellen Sie sicher, dass es immer ein Dach gibt, auf dem wir diesen gottverdammten Fluchthubschrauber landen können, wenn wir den F outta Dodge holen müssen!

In Amerika ist immer Saigon-Zeit.

PS: Mögen unsere Truppen und die afghanischen Zivilisten uns eines Tages vergeben. Viel Beileid und Liebe an alle Familien, die in diesem widerlich traurigen Krieg geliebte Menschen verloren haben. Ich kann mir nur vorstellen, wie es euch allen in dieser Woche ergangen ist. Neunzehn unserer amerikanischen Veteranen begehen jeden Tag Selbstmord. Bitte, verlass uns nicht. Ich/wir werden dich nicht im Stich lassen. (Wenn Sie mit jemandem sprechen müssen, rufen Sie 800-273-8255 an).

https://www.michaelmoore.com/p/peeling-the-american-onion?

