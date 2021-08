Pepe Escobar: Wie Russland und China die Taliban orchestrieren (theanalysis.news)

Pepe Escobar schreibt über die erste Taliban-Pressekonferenz, die von Sprecher Zabihullah Mujahid durchgeführt wurde.

Die erste Taliban-Pressekonferenz nach dem geopolitischen Erdbeben in Saigon an diesem Wochenende, die von Sprecher Zabihullah Mujahid durchgeführt wurde, war an sich schon ein Wendepunkt.

Der Kontrast zu diesen weitläufigen Pressesprechern in der Taliban-Botschaft in Islamabad nach 9/11 und vor dem Beginn der amerikanischen Bombardierung könnte nicht größer sein – was beweist, dass dies ein völlig neues politisches Tier ist.

Doch manche Dinge ändern sich nie. Englische Übersetzungen bleiben grauenhaft.

Hier ist eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen der Taliban und hier (auf Russisch) eine sehr detaillierte Zusammenfassung.

Dies sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Für Frauen ist es kein Problem, eine Ausbildung bis zum College zu machen und weiter zu arbeiten. Sie müssen nur den Hijab tragen (wie in Katar oder im Iran). Sie müssen keine Burka tragen. Die Taliban bestehen darauf, dass „alle Frauenrechte innerhalb der Grenzen des islamischen Rechts garantiert werden“.

Das islamische Emirat „bedroht niemanden“ und wird niemanden als Feinde behandeln. Entscheidend ist, dass Rache – ein wesentlicher Bestandteil des paschtunwalischen Codes – aufgegeben wird, und das ist beispiellos. Es wird eine Generalamnestie geben – auch für Personen, die für das ehemalige NATO-nahe System gearbeitet haben. Übersetzer zum Beispiel werden nicht belästigt und müssen das Land nicht verlassen.

Die Sicherheit ausländischer Botschaften und internationaler Organisationen „ist eine Priorität“. Taliban-Spezialsicherheitskräfte werden sowohl diejenigen schützen, die Afghanistan verlassen, als auch diejenigen, die bleiben.

Eine starke inklusive islamische Regierung wird gebildet. „Inklusiv“ ist der Kodex für die Teilhabe von Frauen und Schiiten.

Ausländische Medien werden ungestört weiterarbeiten. Die Taliban-Regierung wird öffentliche Kritik und Debatte zulassen. Aber „die Meinungsfreiheit in Afghanistan muss im Einklang mit islamischen Werten stehen“.

Das islamische Emirat Taliban will Anerkennung von der „internationalen Gemeinschaft“ – Kodex für die NATO. Die überwältigende Mehrheit Eurasiens und des globalen Südens wird es trotzdem anerkennen. Hervorzuheben ist beispielsweise die engere Integration der expandierenden SCO – Iran steht kurz vor der Vollmitgliedschaft, Afghanistan ist Beobachter – mit ASEAN: Die absolute Mehrheit Asiens wird die Taliban nicht meiden.

Fürs Protokoll gaben sie auch an, dass die Taliban in nur 11 Tagen ganz Afghanistan eingenommen hätten: das ist ziemlich genau. Sie betonten „sehr gute Beziehungen zu Pakistan, Russland und China“. Doch die Taliban haben keine formellen Verbündeten und gehören keinem militärisch-politischen Block an. Sie werden definitiv nicht zulassen, dass Afghanistan zu einem sicheren Hafen für internationale Terroristen wird. Das ist der Code für ISIS/Daesh.

Zum Kernthema Opium/Heroin: Die Taliban werden ihre Produktion verbieten. Für alle praktischen Zwecke ist die Heroinrattenlinie der CIA also tot.

So sehr diese Aussagen auch irritieren mögen, die Taliban gingen nicht einmal ins Detail auf Wirtschafts-/Infrastruktur-Entwicklungsabkommen ein – da sie viele neue Industrien, neue Arbeitsplätze und verbesserte eurasische Handelsbeziehungen brauchen werden. Das wird später bekannt gegeben.

Der beliebte Russe

Scharfe US-Beobachter bemerken halb im Scherz, dass die Taliban seit Januar in nur einer Sitzung mehr echte Fragen von US-Medien beantwortet haben als POTUS.

Was diese erste Pressekonferenz zeigt, ist, wie die Taliban wichtige PR- und Medienlehren aus Moskau und Peking schnell aufnehmen, die ethnische Harmonie, die Rolle der Frau, die Rolle der Diplomatie betonen und mit einem einzigen Schritt die Hysterie, die in NATOstan tobt, geschickt entschärfen .

Der nächste Bombenschritt in den PR-Kriegen wird darin bestehen, die tödliche, beweisfreie Verbindung zu den Taliban vom 11. September 2001 abzubrechen; danach wird das Etikett „terroristische Organisation“ verschwinden und die Taliban als politische Bewegung vollständig legitimiert sein.

Moskau und Peking steuern akribisch die Wiedereingliederung der Taliban in die regionale und globale Geopolitik. Dies bedeutet, dass die SCO letztendlich den gesamten Prozess inszeniert und einen Konsens anwendet, der nach einer Reihe von Minister- und Regierungstreffen erzielt wurde, was zu einem sehr wichtigen Gipfel im nächsten Monat in Duschanbe führt.

Der wichtigste Akteur, mit dem die Taliban sprechen, ist Zamir Kabulov, Russlands Sondergesandter des Präsidenten für Afghanistan. In einer weiteren Entlarvung des Narrativs von NATOstan bestätigte Kabulov zum Beispiel: „Wir sehen keine direkte Bedrohung für unsere Verbündeten in Zentralasien. Es gibt keine Fakten, die das Gegenteil belegen.“

Washington wird fassungslos sein zu erfahren, dass Zabulov auch enthüllt hat: „Wir führen seit langem Gespräche mit den Taliban über die Entwicklungsaussichten nach ihrer Machtübernahme und sie haben wiederholt bestätigt, dass sie keine extraterritorialen Ambitionen haben.“ Diese Kontakte wurden „in den letzten 7 Jahren“ geknüpft.

Zabulov verrät jede Menge Nuggets, wenn es um Taliban-Diplomatie geht: „Wenn wir die Verhandlungsstärke von Kollegen und Partnern vergleichen, erschien es mir lange Zeit viel einfacher mit den Taliban zu verhandeln als mit der Kabuler Marionettenregierung. Wir gehen davon aus, dass die Vereinbarungen umgesetzt werden müssen. Im Hinblick auf die Sicherheit der Botschaft und die Sicherheit unserer Verbündeten in Zentralasien haben die Taliban bisher die Vereinbarungen eingehalten.“

Getreu der Einhaltung des Völkerrechts und nicht der „regelbasierten internationalen Ordnung“ betont Moskau stets die Verantwortung des UN-Sicherheitsrats: „Wir müssen dafür sorgen, dass die neue Regierung bereit ist, sich bedingt zu verhalten, wie wir sagen wir, auf zivilisierte Weise. Dann wird dieser Standpunkt allen gemeinsam, dann wird das Verfahren [die Abschaffung der Qualifikation der Taliban als terroristische Organisation] beginnen.“

Während also die USA/EU/NATO in Anfällen selbstverschuldeter Panik aus Kabul fliehen, praktiziert Moskau – was sonst – Diplomatie. Sabulov: „Dass wir im Vorfeld ein Gespräch mit der neuen Regierung in Afghanistan vorbereitet haben, ist ein Gewinn der russischen Außenpolitik.“

Dmitry Zhirnov, Russlands Botschafter in Afghanistan, macht bei den Taliban Überstunden. Er traf gestern einen hochrangigen Sicherheitsbeamten der Taliban. Das Treffen war „positiv, konstruktiv … Die Taliban-Bewegung ist am freundlichsten; die beste Politik gegenüber Russland … Er kam allein in einem Fahrzeug ohne Wachen an.“

Sowohl Moskau als auch Peking machen sich keine Illusionen, dass der Westen bereits hybride Kriegstaktiken einsetzt, um eine Regierung zu diskreditieren und zu destabilisieren, die noch nicht einmal gebildet ist und noch nicht einmal angefangen hat zu arbeiten. Kein Wunder, dass chinesische Medien Washington als „strategischen Schurken“ bezeichnen.

Was zählt, ist, dass Russland und China der Kurve weit voraus sind und parallele Wege des diplomatischen Dialogs mit den Taliban pflegen. Es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass Russland 20 Millionen Muslime beherbergt und China mindestens 35 Millionen. Diese werden aufgerufen, das immense Projekt des afghanischen Wiederaufbaus – und der vollständigen Wiedereingliederung Eurasiens – zu unterstützen.

Die Chinesen haben es kommen sehen

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat das ganze schon vor Wochen kommen sehen. Und das erklärt das Treffen in Tianjin Ende Juli, als er eine hochrangige Taliban-Delegation unter der Leitung von Mullah Baradar empfing, die ihnen de facto die totale politische Legitimität verlieh. Peking wusste bereits, dass der Saigon-Moment unvermeidlich war. So wird in der Erklärung, in der betont wird, dass China „eine wichtige Rolle im Prozess der friedlichen Aussöhnung und des Wiederaufbaus in Afghanistan spielen“ erwartet.

In der Praxis bedeutet dies, dass China über Pakistan ein Partner Afghanistans bei Infrastrukturinvestitionen sein wird und es in einen erweiterten China-Pakistan-Wirtschaftskorridor (CPEC) einbindet, der die Konnektivitätskanäle mit Zentralasien diversifizieren soll. Der Korridor der Neuen Seidenstraße von Xinjiang bis zum Hafen von Gwadar im Arabischen Meer wird sich verzweigen: Die erste grafische Illustration ist der chinesische Bau der ultrastrategischen Autobahn Peshawar-Kabul.

Die Chinesen bauen auch eine Hauptstraße über den geologisch spektakulären, verlassenen Wakhan-Korridor von West-Xinjiang bis in die Provinz Badakhshan, die nun übrigens vollständig von den Taliban kontrolliert wird.

Der Kompromiss ist ganz einfach: Die Taliban sollten der Islamischen Bewegung Ostturkestans (ETIM) keinen sicheren Hafen und keine Einmischung in Xinjiang zulassen.

Die gesamte Handels-/Sicherheitskombination sieht wie eine zertifizierte Win-Win-Situation aus. Und wir sprechen nicht einmal über zukünftige Abkommen, die es China ermöglichen, den immensen Bodenschatz Afghanistans auszubeuten.

Wieder einmal liest sich das ganze Bild wie die russisch-chinesische Doppelhelix, die mit allen „Stans“ sowie Pakistan verbunden ist und einen umfassenden Spielplan/Fahrplan für Afghanistan zeichnet. In ihren vielfältigen Kontakten zu Russen und Chinesen scheinen die Taliban es vollkommen verstanden zu haben, von ihrer Rolle im Neuen Großen Spiel zu profitieren.

Die erweiterte Neue Achse des Bösen

Imperiale Hybridkriegstaktiken, um dem Szenario entgegenzuwirken, sind unvermeidlich. Nehmen Sie die erste Proklamation eines „Widerstands“ der Nordallianz, theoretisch angeführt von Ahmad Masoud, dem Sohn des legendären Löwen des Panjshir, der zwei Tage vor dem 11. September von al-Qaida getötet wurde.

Ich traf Masouds Vater – eine Ikone. Afghanische Insider-Infos über Masoud-Sohn sind nicht gerade schmeichelhaft. Dennoch ist er bereits ein Liebling der aufgewachten Europäer, komplett mit einer glamourösen Pose für AFP, einem spontanen Besuch im Panjshir des professionellen Philosophen-Schwindlers Bernard-Henri Levy und der Veröffentlichung einer Art Manifest, das in mehreren europäischen Zeitungen veröffentlicht wurde und alle Schlagworte enthält : „Tyrannei“, „Sklaverei“, „Vendetta“, „Märtyrer-Nation“, „Kabul schreit“, „Nation in Ketten“ usw.

Die ganze Einrichtung riecht nach einem Gambit des „Sohns Schahs“ [des Irans]. Masoud Sohn und seine Mini-Miliz sind vollständig in den Panjshir-Bergen umzingelt und können de facto nicht effektiv sein, selbst wenn es um die Reglementierung der unter 25-Jährigen geht, zwei Drittel der afghanischen Bevölkerung, deren Hauptsorge es ist, in a aufstrebende Realwirtschaft.

Aufgeweckte NATOstan-„Analysen“ zu Taliban-Afghanistan qualifizieren sich nicht einmal als irrelevant und bestehen darauf, dass Afghanistan nicht strategisch ist und sogar seine taktische Bedeutung für die NATO verloren hat. Es ist ein trauriges Spektakel, das zeigt, wie hoffnungslos Europa hinter der Kurve zurückbleibt, getränkt in den typischen Neokolonialismus der Sorte White Man’s Burden, während es ein Land ablehnt, das von Clans und Stämmen dominiert wird.

Erwarten Sie, dass China neben der Türkei und später Russland als eine der ersten Mächte das islamische Emirat Afghanistan offiziell anerkennt. Ich habe bereits auf das Kommen einer neuen Achse des Bösen angespielt: Pakistan-Taliban-China. Die Achse wird unweigerlich auf Russland-Iran ausgedehnt. Na und? Fragen Sie Mullah Baradar: Es ist ihm egal.

