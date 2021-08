Die Weltgesundheitsorganisation WHO kritisiert COVID-19-Booster-Politik – Maßnahmen wohlhabender Nationen, die ärmeren Ländern die benötigten Impfstoffe verweigern (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231951.shtml

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilte am Mittwoch die Eile wohlhabender Länder, COVID-19-Impfstoff-Auffrischungsimpfungen bereitzustellen, während Millionen auf der ganzen Welt noch keine Einzeldosis erhalten haben.

In einer Rede, bevor die US-Behörden bekannt gaben, dass alle geimpften Amerikaner bald Anspruch auf zusätzliche Dosen haben würden, bestanden WHO-Experten darauf, dass es nicht genügend wissenschaftliche Beweise dafür gebe, dass Auffrischungsimpfung erforderlich sei.

Sie zur Verfügung zu stellen, während so viele noch darauf warteten, geimpft zu werden, sei unmoralisch, erklärten sie.

„Wir planen, Menschen, die bereits Schwimmwesten besitzen, zusätzliche Schwimmwesten zu verteilen, während wir andere Menschen ohne eine einzige Schwimmweste ertrinken lassen“, sagte der Notfalldirektor der WHO, Mike Ryan, gegenüber Reportern vom Genfer Hauptsitz der UN-Agentur .

„Die fundamentale, ethische Realität ist, dass wir zweite Rettungswesten verteilen und dabei Millionen und Abermillionen von Menschen ohne jeglichen Schutz zurücklassen.“

Anfang August forderte die WHO ein Moratorium für die Auffrischimpfung von COVID-19-Impfstoffen, um die drastische Ungleichheit bei der Dosisverteilung zwischen reichen und armen Ländern zu verringern.

Das hat eine Reihe von Ländern nicht davon abgehalten, Pläne für eine dritte Booster-Impfung zu entwickeln, in der Bemühung, die Delta-Variante einzudämmen.

Die US-Behörden warnten, dass die Wirksamkeit der COVID-19-Impfung im Laufe der Zeit abnimmt, und gaben am Mittwoch bekannt, dass sie ab dem 20. September Auffrischungsimpfungen für alle US-Amerikaner genehmigt haben. Sie beginnen acht Monate, nachdem eine Person vollständig geimpft wurde.

Während die Impfstoffe „bemerkenswert wirksam“ bei der Verringerung des Risikos schwerer Krankheiten bleiben, sagten Beamte, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch die Auswirkungen von COVID-19, könnte der Schutz in den kommenden Monaten ohne verstärkte Immunisierung abnehmen.

Washington hatte bereits eine Extradosis für Menschen mit geschwächtem Immunsystem genehmigt.

Israel hat auch damit begonnen, Israelis ab 50 Jahren die dritte Dosis zu verabreichen.

Die Experten der WHO bestanden jedoch darauf, dass die Wissenschaft über Boosterimpfungen noch nicht informiert sei, und betonten, dass es viel wichtiger sei, sicherzustellen, dass Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen, in denen die Impfung zurückbleibt, Impfungen erhalten.

„Klar ist, dass es wichtig ist, die Erstimpfungen zu fördern und die Schwächsten zu schützen, bevor Boosterimpfungen eingeführt werden“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch auf der Pressekonferenz.

„Die Kluft zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen wird nur noch größer, wenn die Prioritäten der Hersteller und der Staats- und Regierungschefs die Versorgung von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen übersteigen“, sagte er.

Tedros äußerte sich empört über Berichte, wonach der derzeit in Südafrika fertiggestellte Einzeldosis-J&J-Impfstoff zur Verwendung nach Europa verschifft werde, „wo praktisch allen Erwachsenen zu diesem Zeitpunkt Impfstoffe angeboten wurden“.

