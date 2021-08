Coronakrise in Tokio spitzt sich zu.

Laut regierungsnahe Quellen in Tokio wird 63 Prozent der Coronavirus-Patienten, die in der Hauptstadt zu Hause blieben, trotz ihrer sich verschlechternden Bedingungen ein Krankenhausaufenthalt verweigert.

Den Quellen zufolge gab es in der Woche vom 9. bis 15. August 2.259 Anfragen nach Krankenwagen von Patienten, die sich zu Hause erholen. Die Zahl war 591 mehr als eine Woche zuvor.

Die Quellen sagen, dass 1.414 oder 63 Prozent der Patienten nicht in medizinische Einrichtungen gebracht wurden.

Sie sagen, dass dies daran lag, dass Sanitäter keine Krankenhäuser finden konnten, die Patienten aufnehmen konnten, und in vielen Fällen beschlossen die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, dass die Erholung zu Hause fortgesetzt werden sollte.

Die Quellen sagen auch, dass es von 845 Fällen von Krankenhausaufenthalten in 159 Fällen drei bis fünf Stunden dauerte, bis Patienten in Krankenhäusern eintrafen, und in 121 Fällen mehr als fünf Stunden.

Beamte der Feuerwehr von Tokio sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, auf eine wachsende Zahl von Anfragen nach Krankenwagen zu reagieren, und dass sie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen alles in ihrer Macht Stehende tun werden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related