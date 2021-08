China fordert eine integrative afghanische Regierung (cgtn.com)

Der 20-jährige Krieg: Was ist passiert und wie geht es weiter?



Afghanistan steht in einem historischen Moment – ​​dem Ende des zwei Jahrzehnte währenden US-Krieges und der Wiedererlangung der Kontrolle durch die Taliban. Hier ist die Zeitleiste , die die historischen Ereignisse der letzten Woche geprägt hat.



Nach wie vor bestehen große Bedenken:

Könnte Afghanistan wieder zum Nährboden für den globalen Terrorismus werden?Wiederherstellung von Ordnung und Stabilität, um weitere Opfer zu verhindern oder massive Flüchtlinge zu produzieren.

Die Taliban sagen, sie würden die Rechte der Frauen innerhalb der „Grenzen des Islam“ respektieren , aber was bedeutet das?Afghanistans Währung ist am Dienstag um bis zu 4,6% gefallen. Wie wird Afghanistans Wirtschaft abschneiden? „Blut und Schatz“ ist ein Begriff, der verwendet wurde, um den Tribut der Kriegsführung zu beschreiben. Für die Vereinigten Staaten forderte der Konflikt in Afghanistan einen hohen Preis, aber Amerika ist kaum das einzige Land , das den Preis bezahlt hat. Der Fall Afghanistans hat uns zu der Frage geführt, woher die Taliban ihr Geld nehmen. Wir erklären dies hier .



Sehen Sie sich unser exklusives Interview mit Taliban-Sprecher Suhail Shaheen über die politische Struktur und die Vorbereitungsarbeit der neuen afghanischen Regierung an.