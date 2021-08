Israel bombardiert syrische Städte während der Nacht (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Israel-Bombs-Syrian-Cities-in-the-Middle-of-the-Night-20210820-0005.html

Der israelische Angriff war der zweite, der Syrien innerhalb von zwei Tagen traf, nachdem am Dienstag ein Raketenangriff auf Militärstandorte in der Provinz Quneitra gerichtet war.

Um 23:00 Uhr Ortszeit habe „der israelische Feind einen Luftangriff mit Raketenangriffen“ gegen die Außenbezirke von Damaskus und Homs City durchgeführt, berichtete die syrische Nachrichtenagentur SANA.

Die syrische Luftverteidigung reagierte auf die Angriffe und fing die meisten israelischen Raketen ab. Die syrischen Behörden bewerteten die durch die Angriffe verursachten Schäden. Die Explosionsgeräusche waren in Damaskus deutlich zu hören, als die syrische Luftverteidigung auf den Angriff reagierte.

Der israelische Angriff war der zweite, der Syrien innerhalb von zwei Tagen traf. Israel hat wiederholt Angriffe auf syrische Militärstandorte unter dem Vorwand gestartet, die Standorte anzugreifen, an denen sich pro-iranische Milizen befinden.

Am Freitag berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR), dass bei dem israelischen Angriff mindestens vier Mitglieder der libanesischen Chii-Gruppe Hizbula getötet wurden, die Präsident Bashar al-Assad unterstützen. Dies geschah in der Gegend von Qara, am Stadtrand von Damaskus, nahe der Grenze zum Libanon.

SOHR wies auch darauf hin, dass der Raketenangriff auf Waffenlager und Militärpositionen in der Hizbula abzielte, mit der es 2006 in einem Krieg auf libanesischem Territorium kämpfte.

Syrien beschuldigte Israel am Dienstag, ein Gebiet in der Provinz Quneitra mit Raketen angegriffen zu haben. Israel bestätigt diese Art von Aktionen normalerweise nicht, die normalerweise auf Stellungen von Kräften abzielen, die Al-Assad und den libanesischen oder iranischen schiitischen Milizen gegenüberstehen, die vom jüdischen Staat als Bedrohung angesehen werden.

