Frieden für Afghanistan und Sicherheit für Ausländer. Was die Taliban nach der Einnahme von Kabul versprechen (TASS)

Vertreter der radikalen Taliban-Bewegung (in Russland verboten) hielten am Dienstag in Kabul die erste vollwertige Pressekonferenz seit der Machtergreifung in Afghanistan ab.

Bei einem Treffen mit lokalen und westlichen Journalisten, das mit einem Gebet begann und etwa eine Stunde dauerte, versicherte ein Sprecher der Bewegung, Zabihullah Mujahid, dass die Taliban sich an niemandem rächen und das Territorium des Landes zum Sprungbrett für Bedrohungen für die Nachbarn und beabsichtigen, Afghanistan „eins für alle“ zu machen.

TASS hat Schlüsselaussagen eines Vertreters der neuen Behörden des Landes gesammelt.



Zur Regierungsbildung

„Die Politiker sind sehr aktiv in den Beratungen darüber, wer die neue Regierung bilden wird. <…> Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, eine Regierung und ein politisches System zu bilden, die den Wünschen des afghanischen Volkes entsprechen.“

Vor allem mit dem Vorsitzenden des Obersten Rates für nationale Aussöhnung Abdullah Abdullah, der zuvor mit dem Führer der Islamischen Partei Gulbeddin Hekmatyar und dem ehemaligen afghanischen Präsidenten Hamid Karzai einen Rat für die friedliche Machtübergabe geschaffen hatte, finden Konsultationen statt.

Über Versöhnung

Die Taliban gewähren den Beamten der ehemaligen Regierung die angekündigte Amnestie: „Wir werden uns nicht an den Komplizen der Besatzer oder Vertretern des ehemaligen Regimes rächen, sie sind alle unsere Partner beim Aufbau unserer Heimat.“

Ein Sprecher der Bewegung bestätigte zudem, dass die Taliban nicht beabsichtigen, die Afghanen, die nun versuchen, das Land über den Flughafen von Kabul zu verlassen, bei ihrer Rückkehr nach Hause zu verfolgen.

Über Sicherheit für andere

Die neuen Behörden in Kabul streben „konstruktive Beziehungen zu den Nachbarn“ an: „Wir versichern der Welt, insbesondere den USA, dass afghanisches Territorium nicht gegen andere ausgenutzt wird.“

Über den Kampf gegen den Drogenhandel

„Ich möchte der ganzen Welt versichern, dass Afghanistan nicht zu einem Zentrum für die Herstellung jeglicher Art von Drogen wird. Wir werden versuchen, dieses Übel auszurotten und unsere Heimat in ein drogenfreies Land zu verwandeln.“

Zum Ausländerschutz

Die Sicherheit der Diplomaten in Kabul ist eine der Prioritäten der Radikalen: „Wir wollen der ganzen Welt versichern, dass die Bewohner von Kabul, Diplomaten, internationale Organisationen und gemeinnützige Organisationen jetzt nicht bedroht sind. Es wird keinen Missbrauch geben.“ von irgendjemandem.“

Über die Scharia

Die Taliban geben ihren Wunsch nicht auf, das Leben im Land der Scharia unterzuordnen: „Es ist unser friedliches Recht, in unserem Land islamische Gesetze einzuführen.“

Welche konkreten Gesetze „zuerst verkündet werden“, werde die neue Regierung entscheiden.

Über die Rechte der Frau

„Frauen werden nach dem Gesetz der Scharia leben.“

Zuvor hatten die Taliban versprochen, Frauen das Studium und die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, und luden sie ein, sich an den Aktivitäten der künftigen Regierung zu beteiligen, beschlossen aber gleichzeitig, eine separate Ausbildung im Land einzuführen.

Über die Arbeit von Journalisten

„Ich versichere Ihnen, dass wir die Kontakte zu den Medien pflegen werden, denen die Möglichkeit gegeben wird, frei zu arbeiten.“

Die Taliban werden es den Medien jedoch nicht erlauben, „die Werte der afghanischen Gesellschaft, nationale Interessen und die Lehren des Islam zu missachten“.

