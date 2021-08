Bericht: USA erwägen, in Afghanistan zurückgelassene militärische Ausrüstung zu bombardieren (antiwar.com)

Reuters berichtete, dass den Taliban über 2.000 gepanzerte Fahrzeuge und bis zu 40 Flugzeuge in die Hände gefallen sind.



von Dave DeCamp

Veröffentlicht am 19. August 2021

Die Taliban haben am Ende eine riesige Menge an US-Militärausrüstung erhalten, die ursprünglich der inzwischen aufgelösten afghanischen Regierung übergeben wurde. Laut einem Bericht von Reuters erwägt die Biden-Regierung, einige der größeren Geräte zu bombardieren.

Der Bericht zitierte ungenannte US-Beamte, die sagten, dass Bombenausrüstung wie Hubschrauber nicht ausgeschlossen sei. Die USA befürchten jedoch, dass eine solche Aktion die Taliban verärgern würde. Washington ist darauf angewiesen, dass die Taliban US-Bürgern erlauben, zum Flughafen von Kabul zu reisen, um aus dem Land geflogen zu werden.

Bislang kooperieren die Taliban mit den USA und es gibt keine Berichte über US-Amerikaner, die auf dem Weg zum Flughafen angehalten oder schikaniert wurden, so das Pentagon . Aber wenn die USA Luftangriffe starten, würde sich das ändern.

Unter Berufung auf eine US-Geheimdienstbewertung heißt es in dem Bericht, dass die Taliban in den Besitz von über 2.000 gepanzerten Fahrzeugen und über 40 Flugzeugen, darunter Hubschrauber, Flugzeuge und Drohnen, gekommen sind. Die USA befürchten, dass die Ausrüstung an China oder Russland übergeben werden könnte, sagten die Beamten.

Bevor Kabul an die Taliban fiel, verstärkten die USA die Luftangriffe in Afghanistan und zielten auf Teile ihrer eigenen Ausrüstung, die zurückgelassen worden war. „Alles, was nicht zerstört wurde, gehört jetzt den Taliban“, sagte ein US-Beamter gegenüber Reuters .

Bei den jüngsten Luftangriffen wurden neben der Zerstörung von Ausrüstung auch Zivilisten getötet. In einem Fall in Lashkar Gah bombardierten die USA eine Klinik und eine Schule und töteten 20 Menschen .

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related