Einen Tag, nachdem chinesische Spitzenpolitiker die Bemühungen zur Förderung des gemeinsamen Wohlstands dargelegt hatten, erklärte der chinesische Technologieriese Tencent am Mittwoch, dass man 50 Milliarden Yuan (7,71 Milliarden US-Dollar) investieren wird, um das Streben des Landes nach gemeinsamem Wohlstand zu unterstützen.

Die schnelle Reaktion des Unternehmens steht im Einklang mit den von Spitzenführern bei einem Treffen am Dienstag skizzierten Bemühungen zur Förderung des gemeinsamen Wohlstands – ein wesentlicher Bestandteil von Chinas zweitem hundertjährigen Ziel und und etwas was eine breitere Beteiligung anderer Unternehmen anregen könnte, sagten Experten.

Auf der Sitzung des Zentralkomitees für Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten riefen Spitzenpolitiker dazu auf, den gemeinsamen Wohlstand zu fördern und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu verfolgen. Sie forderten auch Bemühungen wie die Anpassung der Einkommensverteilung und die Ermutigung gut verdienender Einzelpersonen und Unternehmen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

„In Zukunft sind ähnliche Schritte von anderen Technologieunternehmen zu erwarten. Internetunternehmen gehören zu denen, die ‚zuerst reich wurden‘, und jetzt ist es an der Zeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, sagte Hu Qimu, leitender Forschungsstipendiat am Sinosteel Economic Research Institute, gegenüber der Global Times am Donnerstag.

Einige Unternehmen haben bereits ihre Pläne zur Förderung des gemeinsamen Wohlstands angekündigt.

Ein Zweig der Agricultural Bank of China in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, die Pilotzone für gemeinsamen Wohlstand hat 150 Milliarden Yuan mehr als fünf Jahren zu lokalen Unternehmen zu schaffen , schwor, um die Boost – Industrie und Talententwicklung, berichteten Medien am 5. August

In seinem neuesten Bericht zur sozialen Verantwortung, der am 5. August veröffentlicht wurde, betonte Alibaba auch, dass die Förderung der Wiederbelebung des ländlichen Raums, des gemeinsamen Wohlstands und der grünen Nachhaltigkeit der Kern der öffentlichen Wohlfahrt und der sozialen Verantwortung von Alibaba sein wird.

„Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und voraussichtlich bis 2030 die größte, hat China im Grunde die historische Aufgabe erfüllt, ‚einige Leute zuerst reich werden zu lassen‘ und ein ausgereiftes sozialistisches Marktwirtschaftssystem aufgebaut“, sagte Hu.

Chinas Fokus sollte in der nächsten Phase jedoch auf der Anpassung des sozialen Reichtums durch einen Einkommensverteilungsmechanismus liegen.

Analysten sagten, dass es für einkommensstarke Unternehmen an der Zeit ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, da sie von den wirtschaftlichen Dividenden Chinas profitiert haben.

Viele, insbesondere im Westen, haben jedoch Chinas jüngste Regulierungsmaßnahmen und das langfristige Ziel des gemeinsamen Wohlstands falsch interpretiert, sagten Analysten und betonten, dass die Regulierungen nicht auf ein einzelnes Unternehmen abzielen, sondern nachhaltiges Wachstum sicherstellen.

Die Führungskräfte von Tencent sagten während einer Telefonkonferenz am Mittwoch, dass das Unternehmen mehr Vorschriften begrüßt und diese Welle neuer Regulierungsrichtlinien vollständig integrieren und annehmen wird.

„Alles, was ich sagen möchte, ist, dass der Westen unseren Fahrplan für das ultimative Ziel des gemeinsamen Wohlstands für alle nicht vollständig versteht oder sich in dieser Frage nur oberflächlich verhält“, sagt Cong Yi, Professor an der Tianjin University of Finance und Wirtschaft, sagte der Global Times.

Der US-Ökonom Stephen Roach etwa, der als einer der weltweit führenden Asien-Experten gilt, sagte, China nutze „jetzt die volle Kraft der Regulierung, um die Geschäftsmodelle und die Finanzierungskapazität des dynamischsten Sektors der Wirtschaft zu erwürgen“.

„Was wir im Moment getan haben, kann nicht ohne weiteres als ‚Durchgreifen‘ bezeichnet werden. Es ist, als ob man vom Trivialen überschattet wird, anstatt das ganze Bild durchschauen zu können, den regulatorischen Rahmen an der Spitze“, sagte Cong und betonte dass die tiefgreifenden Veränderungen, die einige Branchen und die Wirtschaft durchlaufen haben, den Weg für ein ausgewogeneres und gesunderes Wirtschaftswachstumsmodell ebnen, das den Massen zugute kommt.

Hu sagte auch, dass der Hype durch die westlichen Medien das Vertrauen in Chinas Weg und System untergraben soll.

Durch die Förderung des gemeinsamen Wohlstands und die Erhöhung der Einkommen der Menschen wird auch der Konsum angekurbelt, der Investitionen und Exporte als größte Triebfeder des chinesischen Wirtschaftswachstums überholt hat, sagten Analysten.

„Chinas Konsum wurde früher mehr von seinen 400 Millionen Menschen mit mittlerem Einkommen getrieben. Ihre Nachfrage in Bereichen wie Kinderbetreuung, Bildung, Reisen und Gesundheit muss erhöht werden, da China in jeder Hinsicht in eine mäßig wohlhabende Gesellschaft eintritt“, sagte Li Bing, Forschungsstipendiat des Academic Center for Chinese Economic Practice and Thinking an der Tsinghua University.

Noch wichtiger ist, dass es immer noch 1 Milliarde Menschen außerhalb der mittleren Einkommensgruppe gibt, die noch nicht reich geworden sind, deren Einkommen erhöht und deren enormes Konsumpotenzial freigesetzt werden muss, fügte Li hinzu.

China hat der Welt wertvolle Erfahrungen geliefert, nicht nur in der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch in der Prävention und Kontrolle von Epidemien. Das Land versucht nun, ein weiteres Beispiel für die Welt zu geben, indem es soziale und wirtschaftliche Ungleichheit angeht, während es gemeinsamen Wohlstand anstrebt, sagten Analysten.

