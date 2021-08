Von Amazon sabotiertes US-Buch „Capitalism on a Ventilator“ oder „Kapitalismus an der Beatmungsmaschine“ wird in China veröffentlicht (iacenter.org)

Während die Delta-Variante in den USA wütet, unterzeichnete ein großer chinesischer Verlag letzte Woche einen Vertrag über die Verbreitung eines sehr aktuellen Buches, in dem die COVID-19-Reaktionen in den beiden Systemen der Länder verglichen werden: Kapitalismus und Sozialismus.

Kapitalismus an der Beatmungsmaschine: Die Auswirkungen von COVID-19 in China und den USA – ursprünglich im letzten Jahr veröffentlicht und von Dutzenden alternativer Autoren aus den USA und der ganzen Welt verfasst – wird nun in China übersetzt und vertrieben. Ab Ende September wird es zum Verkauf angeboten.

Der zweite Titel des Buches – Eine Anthologie von Aktivisten für soziale Gerechtigkeit, die über eine globale Entscheidung diskutieren: Kooperation vs. Konkurrenz – beschreibt die harte Entscheidung, vor der die Menschheit steht.

„Es war eine Ehre für unser Buch, in China veröffentlicht zu werden“, sagte Lee Siu Hin, nationaler Koordinator des China-US Solidarity Network und des National Immigrant Solidarity Network sowie Autor und Herausgeber des Buches, „und a großartige Gelegenheit für US-Aktivisten, sich mit chinesischen Wissenschaftlern und Aktivisten zu treffen und Solidarität mit ihnen aufzubauen. Wir hoffen, diese Arbeit für Frieden und Freundschaft fortsetzen zu können.“

Die Autoren beschreiben die entscheidenden, umfassenden Schritte, die die chinesische Regierung unternommen hat, um die Infektionskette zu unterbrechen, im Gegensatz zu der chaotischen Reaktion der USA, die von offener Verleugnung über chaotisches Pfuschen bis hin zu rassistischen Schuldzuweisungen reichte.

Die Ereignisse haben die Botschaft des Buches bestätigt, das im Juli 2020 veröffentlicht wurde, als die Zahl der COVID-19-Todesopfer in den USA 150.000 betrug. Diese Zahl hat sich seitdem vervierfacht und erreichte weit über 600.000 in einem Land mit 350 Millionen Einwohnern. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Todesfälle in China, einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern, seither unter 5.000 geblieben.

Der Kapitalismus an der Beatmungsmaschine relativiert auch die lächerliche Kampagne, China mit der „Labor-Leak-Theorie“ für das Coronavirus verantwortlich zu machen – als China im Januar 2020 versuchte, die USA durch vor dem Virus zu warnen. öffentliche Ankündigungen und frühzeitige Sequenzierung des Virus – und führte die weltweit umfassendste und erfolgreichste Kampagne gegen die neuartige Krankheit durch.

„Trotz der vielen Errungenschaften Chinas gewinnt in den USA ein gefährlicher Kriegszug gegen China an Fahrt“, sagte Sara Flounders, Direktorin des International Action Center und Mitherausgeberin des Buches. „Hoffentlich wird dieses Buch Stimmen vorstellen, die sich diesem Sog widersetzen und Wissenschaft, Kooperation und Solidarität als einzige Alternative fordern.“

Im September letzten Jahres versuchte der gewerkschaftsfeindliche Amazon Konzern, das Buch Kapitalismus an der Beatmungsmaschine von seiner allmächtigen Plattform zu verbannen, und behauptete, das Buch entspräche nicht den Richtlinien von [Amazon] und listete es fälschlicherweise als „vergriffen“ auf.

Während ein medialer Aufschrei Amazon zwang, den Titel auf seiner Megasite zu veröffentlichen, ist er auch heute noch nicht auf Kindle, dem E-Book-Format des Verlagsgiganten, zu finden.

Die Kapitel enthalten Artikel von vielen Autoren, darunter: Ajamu Baraka, Monica Moorehead, Mumia Abu-Jamal, Margaret Kimberley, Vijay Prashad, Max Blumenthal, Lee Siu Hin, Sara Flounders, Carlos Martinez, Kevin Zeese, Deirdre Griswold und mehr.

Das Buch ist online an diesen Stellen zu finden:

