Die Taliban kündigten eine „Generalamnestie“ für alle Regierungsbeamten an und forderten sie auf, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, nachdemnoch am Tag zuvor bei Fluchtversuchen auf dem Flughafen von Kabul Chaos erlebte. Frauen dürften lat der Erklärung der Taliban auch eine Rolle in der Regierung spielen, die dem Scharia-Recht entspricht..

