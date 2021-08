China könnte sich am Wiederaufbau in Afghanistan nach dem Krieg beteiligen: Experten (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231544.shtml

Die Militäroffensive der afghanischen Taliban ist schneller vorangekommen, als Beobachter weltweit es erwartet haben, und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Kabul eingenommen wird, da neueste Berichte ausländischer Medien zeigten, dass die Taliban-Kämpfer in die Hauptstadt eingedrungen sind und mit Afghanische Regierungsvertreter über einen friedlichen Machtwechsel.

Obwohl einige Stimmen aus dem Westen erwarten, dass China nach dem plötzlichen Abzug der USA eine größere Rolle in Afghanistan spielen wird, oder sogar spekulieren, dass China Truppen entsenden könnte, um das von den USA hinterlassene Vakuum zu füllen, sagten chinesische Experten, solche Spekulationen seien völlig unbegründet, und das was China vielleicht tun kann, ist, chinesische Staatsangehörige zu evakuieren, wenn eine massive humanitäre Krise eintritt, oder zum Wiederaufbau und zur Entwicklung der Nachkriegszeit beizutragen und Projekte im Rahmen der von China vorgeschlagenen Belt and Road Initiative (BRI) voranzutreiben, wenn Sicherheit und Stabilität in der Region wiederhergestellt sind in diesem kriegszerstörten Land.

Die USA können die Region nicht einfach verlassen und keine Verantwortung mehr übernehmen, und wenn Afghanistan auf ernsthafte humanitäre Probleme wie eine Flüchtlingskrise stößt, sollte Washington mit anderen regionalen Ländern kooperieren und zumindest wirtschaftliche Hilfe leisten, denn die USA waren es hat dieses Chaos verursacht, stellten Experten fest.

Wenn die Taliban nach vollständiger Kontrolle ein neues Land aufbauen, sollten sie ihr Versprechen halten, alle Verbindungen zu Terroristen, Extremisten und Separatisten – den „Three Evils“ – in der Region abzubrechen und dafür zu sorgen, dass Afghanistan nicht wieder zum Nährboden für diese Kräfte wird. Nur so könne es weltweit mehr Anerkennung erlangen als vor der US-Invasion nach dem 11. September, sagten chinesische Analysten. Sie stellten fest, dass der UN-Sicherheitsrat erwägen könnte, eine UN-Friedenstruppe in das Land zu entsenden, wenn Afghanistan zum Nährboden für die „Drei Übel“ wird.

US-Demütigung

Laut AP drangen Taliban-Kämpfer am Sonntag in Kabul ein und forderten die bedingungslose Kapitulation der Zentralregierung.

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani und der Erste Vizepräsident Amrullah Saleh haben das Land verlassen und sind nach Tadschikistan gereist, von wo aus sie in ein Drittland reisen, berichteten Medien.

Die angeschlagene afghanische Zentralregierung hofft derweil auf eine Übergangsregierung, hatte aber zunehmend weniger Karten zu spielen… Hubschrauber surrten über ihnen, einige evakuierten offenbar Personal der US-Botschaft. Mehrere andere westliche Missionen bereiteten sich ebenfalls darauf vor, Personal herauszuholen, berichtete AP.

Viele Internetnutzer weltweit verglichen die aktuelle Situation mit der US-Evakuierung aus Saigon (heute Ho-Chi-Minh-Stadt), Vietnam im Jahr 1975, um das Versagen der USA und die sinnlosen Militäraktionen in den Entwicklungsländern zu verspotten, sowie die Menschen, die immer noch Wunschdenken haben wenn es um die US-Regierung geht.

Einige chinesische Internetnutzer sagten auf Chinas Twitter-ähnlicher Social-Media-Plattform Sina Weibo, dass „die Leute, die tief an die USA glauben, nie die Lektion lernen, sie werden einfach wie Müll von den US-Amerikanern verlassen“ und „der 20-jährige Krieg endet wie ein Witz. US-Soldaten sind umsonst gestorben, die Taliban sind zurückgekehrt, und die einzige Veränderung ist, dass noch mehr Menschen gestorben sind und die US-Steuerzahler ihr Geld verschwendet haben, um die US-Militär-Industrie-Tycoons zu ernähren.“

Laut Al Jazeera hatten die Taliban am selben Tag nach Angaben von Beamten und Anwohnern kampflos die Kontrolle über das afghanische Dschalalabad übernommen und die Hauptstadt Kabul als letztes großes Stadtgebiet unter staatlicher Kontrolle verlassen.

Zhu Yongbiao, Direktor des Zentrums für Afghanistan-Studien an der Universität Lanzhou, sagte der Global Times am Sonntag, dass „die Fortschritte der Taliban schneller sind als erwartet. Zuvor äußerten viele Beobachter weltweit ihre Besorgnis, dass die Militäraktionen der Taliban eine massive humanitäre Krise auslösen würden, aber Tatsächlich war die Leistung der Taliban bisher nicht schlecht.“

„Wir haben keine Massaker oder Misshandlungen von Frauen gesehen, und die meisten großen Städte wurden kampflos erobert. Es gibt einige Anschuldigungen gegen die Taliban, aber wir haben noch keine stichhaltigen Beweise gesehen. Auch die Evakuierung der US-Botschaft wurde nicht unterbrochen.“ oder angegriffen werden, obwohl die Taliban-Truppen bereits in Kabul einmarschiert sind. All dies zeigt, dass der Krieg nicht gewaltsam enden wird“, sagte Zhu.

Am 28. Juli 2021 traf der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi in Tianjin mit der Besuchsdelegation unter Leitung des Chefs der afghanischen Taliban-Politischen Kommission Mullah Abdul Ghani Baradar zusammen. Teil der Delegation waren auch Leiter des Religionsrats und des Öffentlichkeitsausschusses der afghanischen Taliban.

Wang betonte: „Wir hoffen, dass die afghanischen Taliban einen klaren Bruch mit allen Terrororganisationen einschließlich der ETIM (East Turkestan Islamic Movement) machen und sie entschlossen und effektiv bekämpfen, um Hindernisse zu beseitigen, eine positive Rolle zu spielen und günstige Bedingungen für Sicherheit, Stabilität, Entwicklung und Zusammenarbeit in der Region.“

Baradar sagte Wang in Tianjin, dass „die afghanischen Taliban niemals zulassen werden, dass eine Gewalt das afghanische Territorium benutzt, um sich an Handlungen zu beteiligen, die China schaden.

Zhu sagte, die Welt müsse darauf vorbereitet sein, mit einem neuen Afghanistan unter der Kontrolle der Taliban umzugehen, und der Schlüssel sei, ob die Taliban ihr Versprechen halten würden, sicherzustellen, dass keine Kraft den Boden ihres Landes zur Bedrohung anderer Länder in der Region nutzen kann, und mehr inklusiver als extrem, und dann werden mehr Länder das Land anerkennen.

Was kann China tun?

In Tianjin sagte Wang im vergangenen Monat auch, dass „der übereilte Abzug der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan das Scheitern der US-Afghanistanpolitik darstellt. Das afghanische Volk hat jetzt eine wichtige Chance, nationale Stabilität und Entwicklung zu erreichen.“

Aber einige Stimmen aus dem Westen wollen immer noch Ausreden für die Demütigung der USA finden. Reuters veröffentlichte am Sonntag eine Analyse mit dem Titel: Während die Taliban Fortschritte machen, legt China die Grundlagen, um eine unangenehme Realität zu akzeptieren.

In dem Artikel heißt es, dass die Dynamik der Taliban beim Rückzug der US-Streitkräfte unangenehm für China sei, das den religiösen Extremismus als destabilisierende Kraft in seiner westlichen Region Xinjiang beschuldigt und seit langem befürchtet, dass das von den Taliban kontrollierte Territorium zur Unterbringung separatistischer Kräfte genutzt wird.

Tatsächlich hätten sich die USA verlegen und unbeholfen fühlen sollen, sagten chinesische Analysten, und der Grund, warum einige westliche Medien oder Analysten solche Kommentare abgegeben haben, ist, dass sie wollen, dass China den Fehler der USA wiederholt – „auf dem Boden des Friedhofs der Imperien.“

Zhu sagte, der Westen versuche, China Fallen zu stellen. „Die aktuelle Situation ist ein Chaos für die USA und wird sich auf die Länder in der Region auswirken, und dann werden die Auswirkungen auf uns [China] zutreffen. Wenn die Taliban das Land sofort kontrollieren und für Stabilität sorgen, wäre dies keine schlechte Nachricht. Extremismus und Terrorismus würden in einem stabilen Land, das einen friedlichen Transfer ohne Chaos realisiert, zurückgehalten werden.“

Natürlich werden einige „Three Evils“-Kräfte in der Region gefördert, aber die Auswirkungen Afghanistans auf China sollten nicht überbewertet werden, und die USA haben die Kopfschmerzen, sagte Zhu. Er wies darauf hin, dass es unwahrscheinlich sei, dass andere regierungsfeindliche Streitkräfte in der Region die Fortschritte der Taliban in Afghanistan wiederholen würden.

Pan Guang, ein leitender Experte für Terrorismusbekämpfung und afghanische Studien an der Shanghai Academy of Social Sciences, sagte der Global Times am Sonntag: „Um ein Übergreifen der Situation zu verhindern, hat China bereits eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern bei der Terrorismusbekämpfung begonnen in der Region einschließlich Tadschikistan und Pakistan, um die Grenzkontrollen zu stärken.“

„Die USA können nicht einfach weglaufen. Sie sollten auch die Verantwortung für den Wiederaufbau des Landes übernehmen und Hilfe leisten. Washington sollte die internationale Zusammenarbeit in Anti-Drogen- und Flüchtlingsfragen unterstützen“, sagte Pan. „Wenn Afghanistan in Zukunft in eine riesige Krise gerät, müsste der UN-Sicherheitsrat vereint sein und eine Resolution zur Entsendung einer Friedenstruppe verabschieden, und dies würde auch die Unterstützung und Verantwortung der USA erfordern.“

