Biden hätte Afghanistan und den USA einen 6-monatigen sinnlosen Krieg ersparen können, indem er ihn einfach beendet hätte – von Dave Lindorff (World Beyond War)

Es gibt zwei Dinge, von denen ich denke, dass alle betreffend der bemerkenswerten Ereignissen der letzten Wochen in Afghanistan zustimmen werden.

Einer ist, dass wir Zeugen des jüngsten großen Verlustes in einer Reihe von Kriegen und „feindlichen Einfällen“ sind, die die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verloren haben. Die andere ist, dass die gesamte zwei Jahrzehnte lange, 2,3 Billionen Dollar schwere US-Invasion, der Krieg und die Besetzung eines der ärmsten Länder der Welt von Anfang an ein kläglicher Fehlschlag war.

Offiziell marschierten die USA in Afghanistan ein, weil die regierende Taliban-Regierung angeblich Al-Qaida, einer vom Saudi Osama Bin Laden (mit CIA-Unterstützung) gegründeten schattenhaften Dschihadisten-Kampforganisation, erlaubt hatte, dort mehrere Trainingslager zu errichten, in denen er angeblich die Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center, das Pentagon und vielleicht das Kapitol oder das Weiße Haus.

Der Angriff von etwa 20.000 US-Spezialeinheiten mit Unterstützung der US-Luftwaffe zerstörte die Lager, aber die meisten der Al-Qaida-Truppen, darunter Bin Laden, flüchteten in die Berge von Tora Bora. Die USA hatten ein Angebot der Taliban abgelehnt, Bin Laden an ein „Drittland“ zu übergeben, ein Abkommen, das den folgenden Krieg hätte überflüssig machen können, aber die Bush/Cheney-Regierung akzeptierte die Bedingungen nicht: ein Stopp der Bombardierung der Land und die Vorlage von Beweisen dafür, dass Bin Laden hinter den Angriffen auf die USA steckt.

Auf jeden Fall zogen die USA Truppen ab, nachdem Bin Laden und seine Bande umzingelt und in Höhlen auf einem Berg im Osten Afghanistans gefangen waren, und begannen, viele von ihnen nach Kuwait und in andere Länder des Persischen Golfs zu entsenden, um einen zweiten größeren Krieg gegen den Irak vorzubereiten, weil wie das Land in betrügerischer Weise als am 11. September 2001 beteiligt dargestellt wurde und angeblich Pläne zur Entwicklung von „Massenvernichtungswaffen“ habe. Bin Laden und seine Männer wurden vergessen.

Den US-Streitkräften in Afghanistan wurde befohlen, die ursprüngliche Mission, Bin Laden zu töten oder zu fassen und Al-Qaida zu zerstören, aufzugeben und stattdessen die Taliban aus der Hauptstadt Kabul und anderen afghanischen Städten aufs Land und in das benachbarte Pakistan zu vertreiben. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Taliban zu „Aufständischen“ und kämpften gegen die US-Besatzer ihres Landes und gegen die von den Besetzern eingesetzte Marionettenregierung.

In den nächsten 19 Jahren haben die USA mit dem stärksten Militär, das die Welt je gekannt hat, vergeblich gegen eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Zehntausenden von Kalaschnikow-tragenden Taliban-Kämpfern gekämpft und verloren allmählich die Kontrolle über die meisten ländlichen Gebiete des riesigen Landes und waren unfähig, die Städte vor Bombenangriffen, Morden an Beamten und gelegentlichen Überfällen verschiedener Provinzstädte zu schützen.

20 Jahre lang haben hochrangige Militärs und Berater mit Verbindungen zur US-Rüstungsindustrie gelogen, dass die USA den Krieg in Afghanistan „gewinnen“, während sie wussten, dass die ganze Sache ein dummer Auftrag war, der nur mit der Rückkehr der Taliban enden konnte. Für das Militär war der Krieg eine Möglichkeit, Kampfkredite zu verdienen, Beförderungen zu erhalten und für höhere Offiziere in den Vorständen der Rüstungsindustrie zu landen. Für die Rüstungsindustrie war der Krieg unermesslicher Profit. Für die US-Truppen war es ein sinnloses Höllenloch und für das afghanische Volk ein endloses Gemetzel.

Zu seiner Ehre hat Präsident Biden eine Sache richtig gemacht. Er forderte ein Ende der blutigen 20-jährigen Pattsituation. Er hätte sicher besser damit umgehen können. Hätte er bei seinem Amtsantritt einfach zugegeben, dass die USA einen schrecklichen Fehler begangen haben, und sofort um Frieden mit den Taliban gebeten, von denen alle Beteiligten wussten, dass sie irgendwann in Kabul auf die eine oder andere Weise wieder an der Macht sein würden, sobald die USA mehr als ein halbes Jahr abgezogen sind? Viele der blutigen Kämpfe und Bombardierungen hätten gänzlich vermieden werden können. Stattdessen setzte Biden den Krieg fort, machte ihn zu seinem eigenen, kündigte jedoch einen Abzug an, der am gefälschten symbolischen Datum des 11. September abgeschlossen sein würde (Fälschung, weil keine Taliban oder Afghanen an den Anschlägen vom 11. und die anhaltenden US-Luftangriffe auf die Taliban. In der Zwischenzeit entschieden sich die Taliban dafür, die USA zu vertreiben,

Im Laufe der Jahre wurden alle möglichen Rechtfertigungen für den zwei Jahrzehnte währenden Krieg der USA in Afghanistan angeführt: Frauen würden unter den Taliban unterdrückt; die Taliban würden Afghanistans „demokratische“ Marionettenregierung durch eine theokratische Autokratie ersetzen; wenn die USA weggingen, würden der Iran oder Russland oder China dort Einfluss gewinnen; wenn die USA abziehen, wäre Afghanistan wieder ein Zufluchtsort für Terroristen, die die USA bedrohen; und natürlich diese alte Bereitschaft, wenn alles andere versagte – dass die USA standhaft bleiben mussten, damit die Welt nicht glaubte, die USA seien schwach.

Keine dieser Ausreden ergab einen Sinn. Frauen wurden in Afghanistan immer unterdrückt, wurden sogar unterdrückt, als die USA im Land waren, und würden unweigerlich unterdrückt werden, wie sie es in den meisten islamischen Ländern sind, die die USA als Verbündete betrachten. Afghanistan grenzt an Iran, China und Pakistan sowie an Länder, in denen Russland erheblichen Einfluss ausübt. Natürlich würden diese Länder ebenso wie Indien um die Kontrolle in Afghanistan konkurrieren. Wenn es darum geht, Terroristen einen Zufluchtsort zu ermöglichen, und es gibt viele davon. Viele der Terroristen wurden durch das Chaos geschaffen, das von US-Einmischungen zum Beispiel wie in Syrien, Sudan, Somalia, Niger, Libyen, Jemen und Kolumbien angerichtet wurde. Und das Weglaufen in Afghanistan, was die USA jetzt tun, wie 1975 in Vietnam, wäre nichts Neues gewesen.

Das US-amerikanische Volk sollte darüber empört sein. Stattdessen werden wir in unseren vermeintlich freien und unabhängigen Medien mit allerlei Unsinn berieselt und sie greifen Biden an, weil er Afghanistan „verloren“ hat. Der Schwerpunkt der Kritik liegt darauf, wie Biden mit dem Ende des Krieges umgegangen ist, und nicht darauf, wer die USA überhaupt involviert hat (Bush, Cheney und praktisch die Gesamtheit der Demokraten und Republikaner im Kongress) und wer uns dort gehalten hat (Präsident Obama mit Unterstützung von Demokraten und Republikanern im Kongress und Trump, wiederum mit Unterstützung von Demokraten und Republikanern, und Medien, die mit der Farce spielten, Afghanistan sei eine existenzielle Bedrohung für Amerika).

Wird es Bemühungen geben, den Verursachern dieser Katastrophe die Schuld zuzuschreiben? wird es irgendwelche Sühne oder Wiedergutmachung für die Menschen in Afghanistan dafür geben, wie wir sie und ihr Land jahrzehntelang gefoltert haben (seit der Zeit, als Präsident Jimmy Carter begann, Dschihadisten zu bewaffnen und auszubilden, um die von Russland unterstützte kommunistische Regierung des Landes zu stürzen (die zumindest Gleichberechtigung der Frauen und Bildung forderte)?

Nein natürlich nicht. Die USA führen keine Seelensuche oder historische Überprüfung durch, geben nie zu, dass sie falsch lagen und zahlen sicherlich keine Wiedergutmachung für ihre Verbrechen.

Zum Glück ist das US-Marionettenregime in Kabul wie ein Kartenhaus zusammengebrochen, so dass die Taliban nicht kämpfen müssen, um in die letzte unbefreite Fünf-Millionen-Stadt einzudringen. Jetzt können Afghanen vielleicht wieder Frieden haben. Sie mögen wieder mit einer mittelalterlichen theokratischen Regierung zu tu haben, aber sie waren schon einmal in dieser Lage. Das Leben wird weitergehen, und sie müssen selbst aus dieser Lage herausfinden. Das ist nicht unsere Sache, und unsere Art, Dinge für andere Länder zu „reparieren“, ist im Allgemeinen ein blutiges Durcheinander und funktioniert sowieso nicht.

Das ist die Lektion, die die Welt allmählich lernt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related