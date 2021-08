„Atomkrieg in Deutschland ab 2025“ Dokumentation von J. Wernicke, Berlin

Hauptfilm „Atomkrieg in Deutschland ab 2025“

Link zum Film (1:52:50)

https://www.youtube.com/watch?v=4tohiht_aBY

oder in Klartext: Atomkrieg in Deutschland ab 2025

Trailer dazu (2:34):

https://www.youtube.com/watch?v=HXQuH5HGnww

oder in Klartext: Trailer Atomkrieg in Deutschland ab 2025

Englische Fassung „Nuclear War in Germany from 2025“

Link zum Film (2:09:56):

https://www.youtube.com/watch?v=Z2L3izbhvks

oder in Klartext: Nuclear War in Germany from 2025

Trailer dazu (2:30):

https://www.youtube.com/watch?v=Dt1EupgR47A

oder in Klartext: Trailer Nuclear War in Germany from 2025

Begleitende Filmtrilogie „Atomkrieg in Deutschland Teil

Link zu Teil 1 (48:58):

https://www.youtube.com/watch?v=vmcyv0sKx9Y

oder in Klartext: Atomkrieg in Deutschland Teil 1v3

Link zu Teil 2 (43:40):

https://www.youtube.com/watch?v=xHfpgdRS1X4

oder in Klartext: Atomkrieg in Deutschland Teil 2v3

Link zu Teil 3 (42:27):

https://www.youtube.com/watch?v=tP7FFBpA7EU

Diese sämtlichen Links über „Friedensglockengesellschaft Berlin e.V.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related