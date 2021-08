Brasilien: Ein geplanter Putsch und die Lähmung demokratischer Institutionen. (Orinoco Tribune)

Von Fernando de la Cuadra – 10. August 2021

Es besteht kein Zweifel mehr, dass Bolsonaro einen Putsch plant, da seine Chancen, bei den Wahlen im nächsten Jahr wiedergewählt zu werden, sehr gering sind. Nach den aufeinanderfolgenden und unzähligen Angriffen Bolsonaros auf demokratische Institutionen deutet nichts darauf hin, dass er aufhören wird, und dass er im Gegenteil schon vor langer Zeit ein erträgliches und seiner präsidialen Beglaubigung würdiges Verhalten an den Tag gelegt hat. In einem seiner letzten Auftritte drohte er, die Verfassung außer Kraft zu setzen, falls die elektronische Wahl nicht abgeschafft und durch das gedruckte Wahlsystem ersetzt würde. Auch die Minister des Bundesgerichtshofs (STF) beleidigte er, indem er sie als Beschützer von Korruption und anderen Beinamen bezeichnete, die es nicht wert sind, gedruckt zu werden.

Während die Mehrheit der brasilianischen Bevölkerung eine energische Antwort von den wichtigsten Vertretern der demokratischen Institutionen erwartete, verharrte sie in einer beunruhigenden und demoralisierenden Lethargie. Besonders bemerkenswert ist der Fall des Generalstaatsanwalts der Republik, Augusto Aras, der zu einer Art Lakai des ehemaligen Armeehauptmanns Bolsonaro geworden ist. Er hat Bolsonaro von jeder Schuld in dieser langen und erschöpfenden Reihe von verfassungswidrigen Handlungen befreit, die er begangen hat. Dies hat sogar die Revolte der stellvertretenden Generalstaatsanwälte provoziert, die ein Schreiben in Umlauf gebracht haben, in dem sie dem Generalstaatsanwalt vorwerfen, seiner Pflicht zur Wahrung der Rechtsordnung, der demokratischen Vorschriften und der sozialen Interessen nicht nachzukommen.

Unterdessen demonstriert Bolsonaro weiterhin, dass er keinen Dialog mit den übrigen Institutionen der Republik führen will. Im Gegenteil, alles führt zu dem Verständnis, dass er bereits das gleiche Drehbuch vorbereitet, das Trump bei den US-Wahlen eingesetzt hat. Die Transparenz des elektronischen Wahlsystems in Frage stellend, die Existenz eines Betrugs anprangernd, den er nicht beweisen konnte, warnt er, dass er von nun an eine Niederlage nicht anerkennen werde und droht, die Streitkräfte zu mobilisieren, um die Dinge nach seinem Willen zu mobilisieren. So übt Bolsonaro Druck aus und überschreitet die rote Linie der Legalität.

Der vorübergehende Bewohner des Planalto-Palastes hat nun provokativ ein Kontingent von gepanzerten Fahrzeugen, Lastwagen und Panzern durch die Esplanade der Ministerien in Brasilia angeführt, vorbei am Gebäude des Nationalkongresses, in einer eindeutigen Einschüchterungsaktion, die genau am selben Tag durchgeführt wurde das Abgeordnetenhaus über die Möglichkeit abstimmen sollte, die gedruckte Abstimmung nach der Stimmabgabe durch den Wähler über eine elektronische Wahlurne einzuführen. Als die Militärfahrzeuge vorbeifuhren, versammelten sich Dutzende von Bolsonaro-Anhängern, um der Parade beizuwohnen, und riefen ermutigende Worte für eine militärische Intervention mit dem ehemaligen Armeehauptmann Bolsonaro an der Spitze.

Entweder aus Feigheit oder aus dem bloßen Interesse, von der Regierung Beiträge für Haushaltsänderungen zu erhalten, haben die meisten Abgeordneten und Senatoren angesichts der Tapferkeit des Präsidenten bisher ein Schweigen bewahrt. Es scheint, dass die „ehrenhaften“ Parlamentarier nicht den geringsten Verdacht haben, dass es Bolsonaros Absicht ist, den Nationalkongress, den Obersten Bundesgerichtshof, den Obersten Gerichtshof, das Wahlgericht, den Rechnungshof und so viele andere Institutionen lahmzulegen, deren Funktion darin besteht, die Exzesse der Exekutive zu überwachen und zu sanktionieren.

Aus dem gleichen Grund sollte von diesen Institutionen und von allen Bürgern eine dringende Reaktion auf die Verbrechen, die Bolsonaro begangen hat, erfolgen, da bereits offensichtlich ist, dass weder er noch seine Anhänger den Willen haben, die gesellschaftlichen Vereinbarungen und Rechtsnormen zu respektieren, die Machtwechsel und demokratische und institutionelle Stabilität ermöglichen würde. Brasilien steht vor einem angekündigten Putsch, und seine wichtigsten institutionellen Akteure zeigen eine solche Feigheit und Gleichgültigkeit, dass man sogar darauf schließen kann, dass sie einfach resignieren, um das sterbende System bis zu seinem endgültigen Zusammenbruch zu begleiten. So ist das Land seit der Zeit, als der betrügerische „Präsident“ Michel Temer 2016 beschloss, Dilma Rousseff zu verraten, und von diesem Moment an kann man sehen, wie alle Strukturen des Staates verrotten.

Inzwischen hat sich die extreme Rechte einige der wichtigsten nationalistischen Symbole und Themen angeeignet: die Flagge und das Wappen, das Trikot der Nationalmannschaft, die Heimat, die Familie, der Kampf gegen Gewalt, der Kampf gegen Korruption usw. Aber gerade dieser ultrarechte Flügel zerstört auch den seit der Redemokratisierung im Land geschmiedeten demokratischen Geist. Mit der Befreiung des Waffenhandels gibt es nun im ganzen Land bewaffnete Milizen, die angesichts einer sehr wahrscheinlichen Niederlage Bolsonaros bei den nächsten Wahlen bereits auf dem Kriegspfad sind.

Obwohl Bolsonaro uns manchmal eher als Angeber denn als gefährlicher autoritärer Führer dargestellt wird, bleibt es die Wahrheit, dass demokratische Institutionen jetzt mit besonderer Härte auf einen Akt reagieren müssen, bei dem die Streitkräfte eingesetzt werden sollen, um diejenigen einzuschüchtern, die das Land auf dem demokratischen Weg weiterführen wollen. Daher ist es unerlässlich, die immer offensichtlicher werdenden Bedrohungen, die Brasilien in kurzer Zeit in eine verabscheuungswürdige tropische Diktatur verwandeln könnten, entschieden zu beseitigen.

Fernando de la Cuadra hat einen Doktortitel in Sozialwissenschaften und ist Herausgeber des Blogs Socialismo y Democracia.

