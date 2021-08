Berlin: Ausstellung von Enrique Antezana (Bolivien) am 28. und 29. August – DANKE EDUARDO

Mit Eröffnung an meinem / unserem Ort Freitag, 27. August ab 19.30 UhrAusstellung Samstag, 28. August und Sonntag, 29. August von 15–20 Uhr

Adresse.- B-Laden Lehrter Str 27-30 / 10557 Berlin LINK

Mit 20 Jahren wurde Eduardo Galeano stellvertretender Chefredakteur der Marcha, einer Zeitschrift für Kultur und Politik in Montevideo. Später war er leitend bei mehreren linksgerichteten Zeitschriften tätig. 1973 wurde er verhaftet und musste nach Argentinien emigrieren, wo er Chefredakteur der Zeitschrift Crisis wurde. Als auch dort die Militärs die Macht ergriffen, ging er 1976 ins spanische Exil, wo er 1984 die Trilogie Memoria del fuego veröffentlichte. Hier blieb er bis zum Ende der zivil-militärischen Diktatur in Uruguay 1985.

1971 erschien die erste Fassung seines Werkes Las venas abiertas de América Latina (dt. Die offenen Adern Lateinamerikas), das sich mit der Geschichte Lateinamerikas, insbesondere den Kolonialherrschaften alter und neuerer Prägung auseinandersetzt und in Uruguay, Argentinien und Chile verboten war.

Galeano verstand sich als „Dichter jener da unten“, der „einfachen Leute“, der die Geschichte aus der Warte ihrer Opfer erzählte. In Anerkennung dafür wurde ihm 2010 der Stig-Dagerman-Preis verliehen. Galeano war Ehrendoktor der Universidad Mayor de San Andrés in La Paz, der Universität von Havanna und der Universität von Neuquén (Argentinien).

Eduardo Galeano starb am 13. April 2015 im Alter von 74 Jahren in seiner Heimatstadt Montevideo.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related