76. Jahrestag des US-amerikanischen Atombombenabwurfs auf Hiroshima in Des Moines, Iowa, USA (Iowa Peace Network)

Iowa Peace Network iowapeacenetwork.org

Zum 76. Jahrestag des US-amerikanischen Atombombenabwurfs auf Hiroshima versammeln sich Menschen an der Japanese Bell auf dem Gelände des Iowa State Capitol zu einer Gedenkzeremonie. Die Zeremonie umfasste Musik, Gebete, eine Lesung der Proklamation des Bürgermeisters von Hiroshima, den Austausch einer iranischen Perspektive, die Arbeit von Global Zero und die Geschichten der japanischen Friedensglocke im Kapitol und einer anderen japanischen Glocke. Der Bürgermeister von Des Moines, Frank Cownie, verlas eine Erklärung im Namen von Mayors for Peace.

Am Ende der Zeremonie gingen die Menschen zur japanischen Friedensglocke, wo sie Blumen niederlegten und die Glocke zum Gedenken an die Toten und Verletzten in Hiroshima und Nagasaki läuteten. Ben und Jerrys Eis wurde geteilt, um die jüngsten Aktionen dieses Unternehmens zur Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte zu würdigen. AFSC Midwest Region war eine von 16 Gruppen, die die Veranstaltung mitsponserten.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related