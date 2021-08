Türkei will Flughafen in Kabul trotz Taliban-Vormarsch halten – von Dave DeCamp (antiwar.com)

US-Beamte warnen, dass Kabul innerhalb von 90 Tagen an die Taliban fallen könnte.

Trotz der erfolgreichen Offensive der Taliban in Afghanistan ist die Türkei weiterhin entschlossen , den Flughafen von Kabul zu besetzen . Die USA und die Türkei haben ein Abkommen ausgehandelt, das türkische Truppen am internationalen Flughafen Hamid Karzai halten soll, den Washington für die Aufrechterhaltung seiner Botschaft und einer kleinen Truppenpräsenz in Kabul als unerlässlich ansieht.

„Im Moment hat sich nichts daran geändert, dass die TAF [Türkische Streitkräfte] die Kontrolle über den Flughafen Kabul übernimmt. Die Gespräche und der Prozess werden fortgesetzt“, sagte ein türkischer Beamter gegenüber Reuters . „Die Arbeiten gehen davon aus, dass der Transfer stattfindet, aber natürlich wird die Situation in Afghanistan aufmerksam verfolgt.“

Seit Wochen führen die USA und die Türkei Gespräche über die Sicherheit des Flughafens. Die Türkei will, dass die USA und die NATO die Rechnung für die Mission bezahlen und sucht nach anderen Garantien. Die Taliban ihrerseits lehnten den Plan ab und warnten, dass sie die Türkei als ausländische Besatzer betrachten würden, sollten türkische Truppen in Afghanistan bleiben.

Der pakistanische Premierminister Imran Khan führte am Mittwoch Gespräche mit dem türkischen Verteidigungsminister und sagte nach dem Treffen, er werde versuchen, einen Dialog zwischen der Türkei und den Taliban über den Flughafen zu ermöglichen. „Das Beste ist, dass die Türkei und die Taliban einen persönlichen Dialog haben. So können beide über die Gründe sprechen, warum der Flughafen Kabul gesichert werden muss“, sagte er.

Die Taliban rollen in der vergangenen Woche durch die Provinzhauptstädte und sollen nun rund 65 Prozent Afghanistans kontrollieren. Obwohl Kabul noch nicht angegriffen wurde, warnen US-Beamte jetzt, dass die Hauptstadt innerhalb von 90 Tagen an die Taliban fallen könnte.

Angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage erwägen die USA laut einem Politico- Bericht nun die Evakuierung ihrer Botschaft in Kabul . Wenn die US-Botschaft geschlossen wird, könnte die Türkei den Flughafen nicht mehr bewachen müssen.

