Kapitalismus am Ventilator: Die Auswirkungen von COVID-19 in China und den USA (laprogressive.com)

Da die Delta-Variante dieses Land und die Welt wieder in den Abgrund der Pandemie zu ziehen droht und sich die Kriegsgefahr zwischen den USA und China verschärft, kann es gut sein, Bilanz zu ziehen. Kapitalismus auf einem Ventilator kann helfen: Es vergleicht die Auswirkungen von COVID-19 in China und den USA, mit den Worten von „Aktivisten für soziale Gerechtigkeit, die eine globale Entscheidung diskutieren: Kooperation vs. Konkurrenz.

Kritiker behaupten, Ventilator sei einseitig – und begünstige die chinesische Reaktion auf das Virus stark gegenüber der chaotischen Katastrophe, die wir in den USA erlebt haben. Tatsächlich balanciert das Buch die Erzählung neu und dokumentiert große Unterschiede. Grafiken und Bilder erzählen viel von der Geschichte: Eine Grafik veranschaulicht den Kontrast in den Fällen während der ersten 100 Tage der Pandemie. Chinas Rate blieb unverändert, während US-Fälle durch die Decke gingen.

Eine weitere Grafik zeigt, wie die Investitionen an der Wall Street in die Höhe schossen, während die Virusfälle explodierten. In China wurden unterdessen wirtschaftliche Bedenken beiseite gelegt, um die Krise zu bewältigen. Industriebetriebe stellten abrupt von der regulären Produktion um und produzierten Schutzausrüstung, Krankenwagen, Beatmungsgeräte, Elektrokardiographen, Atembefeuchtungstherapiegeräte und mehr. Als Reaktion auf die frühen Infektionen in Wuhan „kamen aus ganz China 1.800 epidemiologische Teams …, um Umfragen in der Bevölkerung durchzuführen“, und führten anspruchsvolle und gefährliche Tür-zu-Tür-Befragungen durch. Im ersten Monat des Virusausbruchs inspizierten Gesundheitsbehörden in Wuhan mehr als 10 Millionen Menschen: 99 Prozent der Bevölkerung.

Die Produktion medizinischer Geräte stieg in die Höhe. Am 28. Januar stellte China weniger als 10.000 PSA-Sets pro Tag her.

Einen Monat später überstieg die Produktion 200.000 pro Tag. Die Produktion von Testkits stieg von 773.000 Kits pro Tag am 1. Februar auf 1,7 Millionen bis zum 25. Februar. Bis zum 31. März produzierte China 4,26 Millionen Kits pro Tag. In zehn Tagen wurden zwei riesige Krankenhäuser gebaut, um den Notfall in Wuhan, einer Stadt mit 10 Millionen Einwohnern, zu beheben.

Die chinesische Regierung kündigte an, dass der wirtschaftliche Schlag für das Land die Reaktion nicht definieren würde. Das Wohl des Volkes musste dominant sein. Die kostenlose medizinische Behandlung von COVID-19-Patienten wurde garantiert. Eine Erstattungsrichtlinie der Krankenversicherung sagte, dass die Ausgaben für Medikamente und medizinische Dienstleistungen zur Behandlung des Virus vollständig gedeckt würden: Kein Patient müsste Geld bezahlen.

Die Weltbank bezeichnete Chinas Einführung einer universellen Krankenversicherung in den letzten 15 Jahren als „beispiellos“ – „die größte Ausweitung des Versicherungsschutzes in der Geschichte der Menschheit“. Die Zahl der Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner (4,34) liegt deutlich über den USA (2,7), dem OECD-Durchschnitt (2,9) oder dem Vereinigten Königreich (2,5).

Während die US-Bevölkerung seit 1975 von 216 Millionen auf 331 Millionen gestiegen ist, sank die Gesamtzahl der Krankenhausbetten in der Heimat von 1,5 Millionen auf 925.000. Laut dem Global Health Security Index rangieren die Vereinigten Staaten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung auf Platz 175 von 195 Ländern. Zwei Drittel der US-Insolvenzen werden durch Arztrechnungen verursacht. Es gibt mehr als 30 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung. In den ersten Wochen der Pandemie, als mehr als 26 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosengeld beantragten, verloren fünf Millionen von ihnen ihre Krankenversicherung, und fügt den Unversicherten weitere Millionen hinzu. Und Dutzende Millionen krankenversicherter Menschen konnten sich die Pflege wegen der Eigenkosten, die sie vor Beginn der Versicherungsleistungen zahlen müssten, nicht leisten.

Mitherausgeber Lee Siu Hin sagt: „Der grundlegende Unterschied zwischen den COVID-19-Kämpfen in China und den USA ist folgender: China kämpft für das Volk, um jeden Preis… Auf der anderen Seite kümmert sich die US-Führung nicht um das Volk ; es geht ihm nur darum, das kapitalistische Endergebnis zu retten …“ Er fügt hinzu, dass eine Person in den USA eine 158-mal höhere Wahrscheinlichkeit hat, sich zu infizieren und 122-mal durch das Virus getötet zu werden, als eine Person, die in China lebt.

US-Politiker nannten das Coronavirus schnell „Chinas Tschernobyl“, sagt Lee. Aber er vergleicht die Reaktion der USA mit der Chinas und sagt: „COVID-19 ist in der Tat das ‚US-Tschernobyl'“, mit der höchsten Rate an Infizierten, den höchsten Opfern, einem wirtschaftlichen Zusammenbruch und so weiter. Große Teile der vom Kongress im Frühjahr 2020 beschlossenen Rettungsgelder fanden bemerkenswerte Begünstigte. Lee Siu Hin zitiert einen Bericht von Associated Press, dass „bis zu 273 Millionen US-Dollar an PPP-Hilfe an mehr als 100 Unternehmen gingen, die sich im Besitz großer Trump-Spender befinden oder von diesen betrieben werden“. Das Ayn Rand Institute, das sich der Förderung des Hardcore-Kapitalismus verschrieben hat, wurde für ein Darlehen von bis zu einer Million Dollar bewilligt. NewsMax, eine konservative Website, wurde für ein Darlehen von bis zu 5 Millionen US-Dollar genehmigt. Aufzeichnungen zeigen, dass Christopher Ruddy, CEO von NewsMax, 525.000 US-Dollar an politische Komitees gespendet hat, die Trump unterstützen.

Im März 2020 sagte der ehemalige US-Außenminister Michael Pompeo der LA Times: „Die Kommunistische Partei Chinas stellt eine erhebliche Bedrohung für unsere Gesundheit und Lebensweise dar, wie das Wuhan-Virus eindeutig gezeigt hat.“ Pompeos „Way of Life“ fasste Mitherausgeberin Sara Flounders zusammen: „Der unermüdliche Drang, aus jeder Art menschlicher Interaktion Profit zu schlagen, stellt sich nun als größte Gefahr für die Menschen auf der Erde dar.“

China begann sofort, den Menschen des Planeten zu helfen. Im März 2020 schickte China auf dem Luft-, Schienen- und Seeweg benötigte medizinische Geräte in 89 Länder weltweit. Dazu gehörten Testkits, Gesichtsmasken, Schutzkleidung, Schutzbrillen, Stirnthermometer, Beatmungsgeräte … und medizinisches Personal.

In den USA haben Gouverneure, Bürgermeister, Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige und Städtepartnerschaften sowie große Gesundheitskomplexe – die in Washington mit Untätigkeit und Verwirrung konfrontiert waren – eigene Handelsabkommen mit chinesischen Unternehmen geschlossen, um Notlieferungen von Hilfsgütern zu erhalten. Die FEMA (die Federal Emergency Management Agency) bestellte 22 Lufttransporte mit Hilfsgütern aus China – richtete ihre Verteilung jedoch über gewinnbringende Netzwerke des privaten Sektors ein. Während der Pandemie wurden in den Straßen von Städten in den USA in vielen Städten Dutzende von Ausgangssperren verhängt – unterstützt durch die Präsenz der lokalen und staatlichen Polizei sowie der Nationalgarde. Aber sie haben es versäumt, die Menschen davon abzuhalten, ihr Recht, auf der Straße zu bleiben, wahrzunehmen, damit ihre empörten Stimmen gehört werden. Polizeimorde und willkürliche Gewalt in US-Städten standen im krassen Gegensatz zur Zurückhaltung derunbewaffnete chinesische Polizei in Hongkong in denselben Monaten.

Die US-Pandemiehilfe im Ausland war bescheiden. Eine Zusage von 62 Millionen US-Dollar von der Agentur für internationale Entwicklung war laut Flunders „weniger als das, was das Pentagon in einer Stunde ausgibt. Das jährliche Pentagon-Budget von 746 Milliarden US-Dollar – von dem ein Großteil eine Subvention für Öl- und Militärunternehmen ist – verschlingt ungefähr 2 Milliarden US-Dollar pro Tag oder 80 Millionen US-Dollar pro Stunde.“

Chinesische Ärzteteams, Medikamente und Ausrüstung trafen mit der ersten Lieferung von 16 Tonnen in Serbien ein. Die EU hatte Serbien jegliche Hilfe verweigert, unter Berufung auf die von den USA verhängten Sanktionen. Chinesische Hilfe trug auch dazu bei, die Auswirkungen der US-Sanktionen in Iran, Venezuela und Kuba zu mildern. Ebenso waren Notlieferungen in jedes afrikanische Land und viele in Europa eine Lebensader.

Nichts davon bekam China aus den USA ein Wort des Dankes. Im Gegenteil. Der US-„Pivot to Asia“ verschärfte sich. Jetzt verstärken atomar bewaffnete Trägergruppen Raketen, die China von drei Seiten umgeben. Das ist wirklich nichts Neues. Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg drängten US- (und UN-)Truppen im Koreakrieg bis an die Grenze zu China, bevor sie von Hunderttausenden chinesischer Gegner zurückgeschlagen wurden. Über Taiwan gab es 1954, 1958 und heute beinahe katastrophale Nuklearzwischenfälle.

Von 1835 bis 1856 nahmen US-Kriegsschiffe am Opiumkrieg gegen China teil – eine gemeinsame Anstrengung unter der Führung Großbritanniens, die China ein Jahrhundert der Demütigung auferlegte. Im Jahr 1855 beschlagnahmten die USS Powhatan und britische Verbündete 17 chinesische Schiffe und sprengten ein weiteres vor der Küste Hongkongs, wobei Hunderte von Chinesen getötet und Tausende gefangen genommen wurden, die sie „Piraten“ nannten. Ähnliche Aggressionen ereigneten sich wiederholt in den Jahren 1856, 1859, 1866, 1867 und 1868. 1912, als Sun Yat Sen die Republik China gründete, besetzten US-Truppen Tientsin direkt neben Peking. Sie besetzten auch Shanghai 1913 und Peking 1922. Sie blieben bis 1938. 1927 dockte Brigadegeneral Smedley Butler das 4. Marineregiment am Standard Oil Terminal in Shanghai an. Butler gab später zu: „1927 habe ich in China mitgeholfen, dass Standard Oil unbehelligt weiterging.“

Von 1958 bis 1974 bildete das CIA-Tibetprogramm Tausende von tibetischen Chinesen in Camp Hale in Colorado aus, um Krieg gegen die Volksrepublik China zu führen. Das Programm beinhaltete Airdrops und Unterstützung für einen Guerillakrieg geringer Intensität, der von den chinesischen Streitkräften besiegt wurde. In Xinjiang wurden in den letzten Jahren ähnliche Anstrengungen unternommen. Heute verstärken die USA ihre militärische Einkreisung Chinas durch eine „Quad“-Allianz mit Japan, Australien und Indien. Vor allem der südkoreanische Präsident Moon hat eine Teilnahme abgelehnt.

Das Buch endet mit Resolutionen von Veterans For Peace und dem San Francisco Labour Council, die die US-Regierung auffordern, „eine Eskalation in Richtung eines globalen Konflikts abzulehnen und stattdessen Frieden, Nichteinmischung und Zusammenarbeit mit China und dem Rest der Welt anzustreben. Veterans For Peace fügt hinzu, dass „das Heimatland der USA durch nichts, was im Südchinesischen Meer passiert, in keiner Weise bedroht ist“ und prangert „die Hunderte von US-Militärstützpunkten an, die mit Kriegsschiffen, Atomwaffen und Bombern vollgestopft sind“. im gesamten pazifischen Raum“ und kann als „perfekte Schlinge“ um China beschrieben werden.

All dies und mehr ist in Capitalism on a Ventilator dokumentiert . Neben den Mitherausgebern Sara Flounders und Lee Siu Hin gehören auch eine Reihe von Autoritäten zu den Mitwirkenden:

Dr. Margaret Flowers, Vorstandsmitglied von Physicians for a National Health Program und Co-Direktorin der Popular Resistance-Website;

Historiker Vijay Prashad, Direktor des Tricontinental Institute; Carlos Martinez, Mitbegründer von No New Cold War und Herausgeber von Invent-the-future.org;

Margaret Kimberley und Danny Haiphong von Black Agenda Report;

KJ Noh, bekannter Wissenschaftler für Geopolitik des asiatischen Kontinents, der im März 2020 einen wegweisenden Monatsbericht über offizielle US-Lügen geschrieben hat, die von der New York Times und dem Council on Foreign Relations wiederholt werden;

Die pensionierte Richterin aus San Francisco Julie Tang, die frühere Einwohnerin von Hongkong, die den Betrug hinter der US-amerikanischen Kampagne für „Demokratie und Menschenrechte“ in Hongkong aufgedeckt hat.

Sara Flounders ist Co-Direktorin des International Action Center und Anführerin der United National Anti-War Coalition.

Lee Siu Hin ist nationaler Koordinator des National Immigrant Solidarity Network und auch Koordinator des China-US Bi-National Activist Solidarity Network.

Alle Inhalte von Capitalism on a Ventilator , einschließlich Fotos, Grafiken und einer Diashow, sind online zugänglich, wie im umfangreichen Quellenverzeichnis aufgeführt. Dieses Buch ist ein Beispiel für einen wachsenden Trend, bei dem der Inhalt eines Buches ein Tor zu einem endlosen Netz von Informationen und Analysen bildet.

Dee Ritter

