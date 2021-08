Druschba! Auf Brandenburgisch – Sommerfest der DKP-Landesorganisation Brandenburg am Samstag, 14. August in Strausberg

Pressemitteilung der DKP Brandenburg

Druschba! Auf Brandenburgisch

Die DKP-Landesorganisation Brandenburg lädt ein zum Sommerfest in Strausberg.

„Druschba!“ – russisch: „Freundschaft!“: Unter diesem Motto läutet die DKP Brandenburg eine neue Runde in der deutsch-russischen Freundschaft mit ihrem Sommerfest am kommenden Samstag ,14. August, ab 14.30 Uhr in Strausberg ein.

Ein freundliches, aber auch eindeutiges „Druschba!“ sehen die Brandenburger Kommunisten im Bundestagswahlkampf nicht nur als richtige Antwort auf Annalena Baerbock, die grüne Bundeskanzlerkandidatin und Spitzenkandidatin in Brandenburg, mit ihrer aggressiven NATO-Propaganda gegen Russland und China. Das Sommerfest der DKP soll darüber hinaus auch ein Zeichen der Solidarität und des gemeinsamen Beisammenseins sein nach über einem Jahr anhaltender Vereinsamung und Isolierung.

Um bei sommerlichen Temperaturen die deutsch-russische Freundschaft zu feiern, hat die DKP Brandenburg für alles gesorgt: Vom 12-köpfigen deutsch-russischen Chor „Iwuschka“ aus Eberswalde bis hin zu russischen Spezialitäten von herzhaft bis süß – vom Wodka bis zur russischen Antwort auf Cola: das durch Brotgärung hergestellte Getränk „Kwas“.

Zur musikalischen Unterstützung reist aus Berlin Isabel Neuenfeldt an, die unter anderem zeigen wird, wie der Puhdys-Klassiker „Alt wie ein Baum“ als Chansonversion am Akkordeon klingt. Als Ehrengast präsentiert die Brandenburger DKP schließlich Herz, Rückgrat und Kopf des berühmten Oktoberklubs: Hartmut König an der Gitarre.

Als weitere Gäste werden in Strausberg Hans Bauer, Vorsitzender der Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung e. V., und der DKP-Parteivorsitzende Patrik Köbele erwartet.

Das alles und vieles mehr präsentiert die DKP in Brandenburg kostenlos beziehungsweise zu fairen Preisen für Speisen und Getränke. Das ist möglich, weil alle Genossinnen und Genossen in Brandenburg ehrenamtlich zum Gelingen des Druschba!-Festes beitragen – und weil die DKP Brandenburg auf zahlreiche Spender setzt, um das Einläuten einer neuen Runde der deutsch-russischen Freundschaft in Brandenburg zu ermöglichen.

Druschba!-Fest

Das Fest für alle Freunde des Friedens mit Russland – und allen, die es werden wollen.Samstag, 14. August 2021

Ab 14.30 Uhr

Mehrgenerationenhaus

Strausberg | Wirtschaftsweg 70S-Bahn-Station: Strausberg Stadt (13 min. Fußweg)

