Berliner Mauer und Kaiserpalast – 10. August 2021 – von Victor Grossman

Die jährliche Blütezeit deutscher Journalisten ist wieder da; ein weiteres rundes Jubiläum erinnert uns Tage im Voraus daran, wie schrecklich das Leben für uns arme Seelen in dieser schrecklichen alten DDR war. In diesem Jahr jährt sich die Berliner Mauer zum 60. Mal. Für mich waren solche Vorschauen praktische Erinnerungen, um Blumen oder Pralinen zu kaufen; Der 13. August war seit 1955 unser Hochzeitstag. Mir war aber immer bewusst, dass eine Mehrheit in den 28 Jahren nichts Angenehmes an der fiesen Barriere fand, 100 bis 150 Menschen verloren ihr Leben beim Versuch, darunter oder darüber zu durchbrechen.

Aber was verdient Jahr für Jahr noch so viel Aufmerksamkeit? Warum (und ich entlehne eine Analogie aus meinem eigenen Buch), warum ein Pferd, das seit 31 Jahren tot ist, immer wieder treten? Befürchten manche, dass der alte Hengst noch einen Tritt oder Bissen in sich hat?

Doch waren solche Befürchtungen vorhanden, als endlich Teile des riesigen Bauwerks mit dem Titel „Humboldt-Forum“ auf einem Berliner Hauptplatz eröffnet wurden, dann übertönten sie triumphierende Befriedigungsäußerungen; nur eine kleine Gruppe von Demonstranten drückte sichtbar etwas von der bitteren Nostalgie aus.

Hier hatten die Hohenzollern – die preußischen Könige und ab 1872 auch die deutschen Kaiser – ihren Palast. Diese berühmte Dynastie war Experte für drei Aktivitäten: Krieg zu führen, Kolonien in Afrika und Ozeanien zu erobern und Reichtum und Eigentum anzuhäufen. 1918 verloren sie die ersten beiden vollständig; sie streiten immer noch über den dritten. Der Palast, der nicht mehr ihr gehört, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und brannte aus.

1950 entschied die DDR-Führung vor einer Wahl, dass der Wiederaufbau im zerstörten Berlin außer Reichweite war. Und hat es sich gelohnt? Als Symbol? Ein Balkon wurde gerettet und in ein neues Regierungsgebäude eingebaut; daraus hatte Karl Liebknecht am 9. November 1918 vergeblich eine „Freie Sozialistische Republik Deutschland“ ausgerufen. Der Rest wurde als Schutt weggekarrt und erregte den Zorn aller noch immer lautstarken Monarchisten in Westdeutschland.

An seiner Stelle entstand 1973-1976 der Palast der Republik, ein schlanker, langgestreckter Bau im Bauhaus-Stil mit von innen transparenten Fenstern. Manche fanden es hübsch; manche nicht. Aber jeder, den ich je getroffen habe, mochte sein Inneres; nicht das nördliche Drittel, das der nationalen Legislative vorbehalten ist, kaum aufregend, da alle Stimmen einstimmig ausfielen (mit einer Ausnahme, als 1972 14 christliche Parteidelegierte vergeblich gegen ein neues Gesetz zur Legalisierung der kostenlosen Abtreibungen stimmten).

Aber der Rest des Gebäudes hatte einen großen Konzertsaal, der in 30 Minuten in ein Auditorium oder eine Tanzfläche umgebaut werden konnte, auch ein kleines Theater, eine Kegelbahn (damals neu hier), eine Disco, fast ein Dutzend Restaurants, Cafés und Bierbars zu bescheidenen Preisen, ein ständig geöffnetes Postamt und vor allem ein großes zweistöckiges Foyer voller bequemer Sessel und Sofas, immer geöffnet, kostenlos und ideal, um Freunde zu treffen, sich nach dem Einkaufen auszuruhen oder Sonne, Regen oder kalt.

Aber ohne DDR-Republik darf es auch keinen Palast der Republik mehr geben. Asbest wurde in Stahlträgern gefunden und bot eine gewünschte Chance, es nicht wie andere Gebäude zu renovieren, sondern trotz verzweifelter Demonstrationen der Ostberliner und Bitten internationaler Architekten abzureißen. Angeführt von einem bankrotten, aber ehrgeizigen Hamburger Adligen, unterstützt von Medien und Politikern, die „diese Roten im Osten“ immer hassten, selbst die Grünen mitmachten und die LINKE isoliert wurde, wurde beschlossen, wieder aufzubauen – nicht gerade die Kaiserpfalz, aber eine ungeheure, gleichgroße Gräueltat mit einer Kopie seiner barocken Fassade, preußischen Adlern und allem und in 60 Metern Höhe ein siegreiches goldenes Kreuz. Um einen allzu königlichen Beigeschmack zu mildern, wurde sie, wie die nahegelegene Universität, nach den Brüdern Wilhelm und Alexander von Humboldt benannt.

Aber was soll man hineingeben? Einfach eine Bibliothek? Ein zu großer Kontrast! So wurden Schritt für Schritt weitere Gegenstände hinzugefügt, um das Abgerissene zu ersetzen; ein Café auf dem Dach, zwei Restaurants, ein kleines Theater und ein Kino. Sogar eine beschämte kleine Ausstellung über den DDR-Palast. Aber der Hauptinhalt war das Asiatische Kunst- und Ethnologische Museum, das aus den Außenbezirken der Stadt verlegt wurde, eine der weltweit größten Sammlungen wundervoller Kunstgegenstände, die vor 1918 aus deutschen Kolonien erbettelt, geliehen oder größtenteils gestohlen wurden, jetzt Namibia, Togo, Kamerun, Tansania , Ruanda, Burundi in Afrika und Neuguinea, Samoa, Palau und andere Inseln im Pazifik. Es gibt wunderschöne Bronzeskulpturen, zeremonielle Masken, fein geschnitzte religiöse und Tierfiguren, sogar ein wunderschönes 52 Fuß langes Fischerboot der Südseeinsel. Einige der 150.000 Objekte stammen aus dem 12. Jahrhundert.

Aber in Frankreich, Belgien und England begannen sich einige Gewissen zu regen. Und selbst dort, wo diese schwach oder gar nicht vorhanden waren, ließen sich die Gefühle von Gelehrten, Journalisten und einfachen Leuten in den Ex-Kolonien zunehmend mit dem amerikanischen Satz beschreiben: „We wuz robbed!“ Pläne für neue Museen in diesen Ländern haben die Frage aufgeworfen; Warum sollten Touristengelder bezahlt werden, um exquisite Benin-Bronzen zu sehen, die Berliner oder Pariser Bankkonten füllen, die einst auf dem Rücken von Menschen gegründet wurden, die das Kunstwerk geschaffen haben?

Natürlich wollen europäische Kuratoren ihre attraktiven Schätze nicht verlieren, und während die einen auf Rückführungsforderungen reagieren, suchen die anderen Schauleihgaben, gemeinsame Wanderausstellungen oder andere Kompromisse. Auch in Berlin sind viele versöhnliche Worte gesprochen worden. Aber irgendwie hat der Glanz der Exponate im Humboldt Forum schon vor der Öffnung Kratzer abbekommen.

Neben verlegenen Diskussionen um den Besitz von Kunstschätzen hat die ganze Frage der deutschen Kolonisation neue Aufmerksamkeit bekommen. Viele westdeutsche Geschichtsbücher lobten jahrelang noch die Bemühungen, „die Wilden zu zivilisieren“. Aber neue, härtere Haltungen in Afrika verlangen jetzt nicht nur Artefakte, sondern auch offizielle Entschuldigungen und Wiedergutmachungen, oft in bar.

Viele erfahren erst jetzt vom ersten Völkermord im 20. Jahrhundert, ein Jahrzehnt vor Armenien! 1904 wurde das Herero-Volk nach einem Aufstand gegen Zwangsbesetzungen und Siedlungen im heutigen Namibia umzingelt, mit modernen Maschinengewehren besiegt, in die riesige Wüste getrieben und gewaltsam von allen Wasserquellen abgeschnitten. Schätzungsweise 40.000 bis 60.000 Männer, Frauen und Kinder starben, meist verdurstet – etwa 75% der Herero-Bevölkerung. Das benachbarte Nama, ebenfalls besiegt, versklavt oder in das erste Konzentrationslager des Jahrhunderts eingesperrt, verlor bis zur Hälfte seiner Bevölkerung. In einer anderen schrecklichen Vorschau wurden 300 Schädel nach Deutschland gebracht, um „die schwarze Unterlegenheit wissenschaftlich zu beweisen“. 1907 forderte ein Aufstand in Deutsch-Südostafrika vielleicht 200.000 Todesopfer.

Namibia drängt seit Jahren auf Entschuldigung und Wiedergutmachung; endlich wurden jetzt etwas über 1,1 Milliarden Dollar geboten, ein Bruchteil dessen, was das Leiden gekostet hat. Die Verhandlungen dauern an.

Für manche war dieses riesige Gebäude mit seiner imperialen Fassade, ungeachtet solcher böser Erinnerungen, ein köstlicher Sieg, der glücklich an die einstige koloniale Pracht und Größe Deutschlands erinnerte. Aber jetzt läuten die Alarmglocken, um uns zu warnen, dass solche Erinnerungen relevant werden – und gefährlich werden!

Kamen sie wieder, als deutsche Truppen zusammen mit US- und anderen NATO-Truppen in Afghanistan einmarschierten? Bis auf die LINKE-Abgeordneten (damals unter einem früheren Namen) und ein paar mutige Rebellen haben alle Bundestagsparteien für den Einsatz gestimmt. Es war ursprünglich für sechs Monate; Zwanzig Jahre später kommen die Truppen endlich nach Hause, nach dem Tod von 59 Deutschen und Tausenden von Afghanen, sehr oft Zivilisten und vor allem eine große Gruppe, viele von ihnen Kinder, die sich versammelt hatten, um auslaufendes Benzin aus einem verstopften Lastwagen zu sammeln und bombardiert wurden im Auftrag eines deutschen Oberst. „Ein Fehler“, beharrte er – bevor er zum General befördert wurde. Verteidigungsminister Peter Struck, ein Sozialdemokrat, hatte erklärt: „Die Sicherheit der Bundesrepublik muss am Hindukusch-Gebirge verteidigt werden.“ Was wurde in Afghanistan wirklich erreicht? Schlimmer als nichts!

Diese deutsche Sicherheit musste oft verteidigt werden, auch wenn nach dem Ende der Berliner Mauer kein Meter Grenze mehr als feindlich bezeichnet werden konnte. Doch deutsche Flugzeuge flogen Missionen über Serbien, bei der „Verteidigung Deutschlands“ vor mutmaßlichen Feinden in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo kamen Menschen ums Leben, und die Küsten des Libanon und Somalias brauchten Schutz vor feindlichen Arabern oder somalischen Fischerpiraten. Und noch einmal in Afrika! Während eine wunderschön gearbeitete Trommel aus dem alten Mali für die Ausstellung des Humbold Forums aufpoliert wurde, wurde sie für notwendig erachtet, um Freiheit und Frieden zu verteidigen – (und „die Afrikaner zu zivilisieren“?) im heutigen Mali. Oder war es, um die Gold- und Bodenschätze seines europäischen Verbündeten Frankreich zu verteidigen – und sich nach Westafrika zurückzudrängen, wo sich die Kämpfe in Mali auf vier Nachbarn ausgeweitet haben? Das neueste Ergebnis; zwölf deutsche Soldaten verwundet,

Aber auch ozeanische Herrlichkeiten erwachen aus einem langen Winterschlaf (um eine Metapher zu vermischen). Anfang August sticht die Fregatte „Bayern“ der Deutschen Marine zu einer siebenmonatigen Tour durch die östlichen Gewässer in See.

Regierungsvertreter erklärten: „Mit dem Aufstieg Asiens verschiebt sich das politische und wirtschaftliche Gleichgewicht zunehmend in Richtung Indopazifik. Die Region wird zum Schlüssel zur Gestaltung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert… Das Verteidigungsministerium beabsichtigt, sein Sicherheitsengagement in der Indopazifik-Region zu verstärken. Neben dem Ausbau der Sicherheits- und Verteidigungskooperation mit Partnern in der Region sollen auch die Verteidigungskontakte intensiviert werden. Dazu gehört zum Beispiel die Teilnahme an Übungen.“

Der Chef der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, erklärte den auf die Einschiffung wartenden Matrosen die Dinge deutlicher: „Ziel ist es, Flagge zu zeigen und vor Ort zu demonstrieren, dass Deutschland seinen internationalen Partnern für die Freiheit der See zur Seite steht.“ und die Wahrung des Völkerrechts… Das heißt, wir treffen unsere Partner und trainieren gemeinsam. Wir planen unter anderem auch, über die UN-Sanktionen gegen Nordkorea zu wachen…“

Noch verständlicher machte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer: „Es ist höchste Zeit, dass Deutschland seine Interessen energischer wahrnimmt.“ Ihre Worte und die Reise der Fregatte scheinen darauf abzuzielen, ein empfindliches Gleichgewicht zu schaffen, indem sie nicht diejenigen begünstigen, die Handel und Frieden mit China wollen, sondern diejenigen, die nach Ärger suchen, um deutsche Stärke und Einfluss in Eurasien als echter Verbündeter, aber gelegentlicher Rivale seines großen Partners auf der Ufer des Potomac. Und wieder; höre ich Echos aus einer bösen Vergangenheit?

Der deutsche Expansionismus braucht keine Dreadnaughts mehr unter königlichen Fahnen eines Herrschers mit Lenkerbart, noch Panther-Panzer und Messerschmitt-Jäger mit dem verdrehten Kreuz eines Mannes mit dem kleinen schwarzen Schnurrbart. Auch fette Eurobündel, jetzt elektronisch, können wirksam sein. Und doch gibt es immer einige, die Leopard-Panzer, Rheinmetall-Raketen und Thyssen-Krupp-Fregatten lieben, die alle für die derzeit zwölf deutschen Operationen auf drei Kontinenten nützlich sind. Oder die sich nach bunten Medaillen sehnen!

Aber nach einem weiteren düsteren Blick auf das posthume neue Schloss des Kaisers, ehrfurchtgebietend in der Größe, schrecklich im Aussehen, muss ich zum Jahrestag dieser berüchtigten, viel hässlicheren Berliner Mauer vor 60 Jahren zurückkehren.

Präsident John F. Kennedy soll damals die scharfsinnige Bemerkung gemacht haben: „Eine Mauer ist verdammt viel besser als ein Krieg!“ Und nicht wenige Historiker sind sich inzwischen einig, dass die damaligen Spannungen, in denen die DDR ein Chaos, einen Putsch oder gar eine Feuersbrunst vor sich hatte, und zwei Atommächte auf Augenhöhe in Berlin geführt haben könnten zu einer schrecklichen Katastrophe, wenn die Mauer nicht gebaut worden wäre.

Atomare Gefahren erscheinen heute mindestens so bedrohlich wie damals. Bewaffnet mit der drohenden Armageddon-Macht sind nicht nur das eingepferchte kleine Nordkorea, offensichtlich von Selbsterhaltung motiviert, sondern acht stärkere Mächte und unberechenbare Grenzen sicherlich ebenso gefährdet wie 1961 in Berlin; in der Ukraine, Syrien, Estland, dem Schwarzen Meer, dem Südchinesischen Meer, sogar im Weltraum. Im kleinen Büchel im friedlichen Rheinland-Pfalz lagert eine unbekannte Anzahl amerikanischer Atomwaffen vom Typ B61-3/4, jede mit einer Sprengkraft, die etwa 13-mal höher ist als die der Hiroshima-Bombe. Gleich nebenan sind Hangars mit Deutschlands schnellen Tornado-Flugzeugen, die jederzeit bereit sind, sie ostwärts zu fliegen. Zwei Drittel aller Deutschen wünschen sich, die Bomben wären weg; Nach deutschem Recht müssen sie ausreisen. Aber die Gerichte schauen weg und sie sind alle noch da.

Bis 1989 erzürnte diese schreckliche Berliner Mauer viele Ostdeutsche. Der kleine Teil Deutschlands, den es 28 Jahre lang erhalten half, war immer der Sumpf von Wut, Sarkasmus, Schimpf und Widerstand in der einen oder anderen Form. Aber es bildete auch eine Art Barriere gegen die deutsche Expansion und Kriegsführung; kein deutscher Soldat hat außerhalb Deutschlands geschossen, bis die Mauer geöffnet, zerbröckelt und in kleinen Stücken (echte oder nicht) an Touristen verkauft wurde. Jetzt, so heißt es, müsse Deutschland seinen „richtigen Platz in der Welt“ entsprechend seiner Wirtschaftskraft wiederfinden. Und seine vielen „Traditionen“?

Ich denke zurück an den Palast der Republik und an Konzerte, die ich dort gehört habe – mit Harry Belafonte, Miriam Makeba, Mikis Theodorakis, Mercedes Sosa, Pete Seeger, aber auch Jugendgruppen und ihren neuen Liedern – auch über den Kampf gegen schlechte alte Traditionen und die Erhaltung des Friedens . Sie sind längst weg.

Welche Lieder werden wir ggf. im Humboldt Forum hören? Ich hoffe, dass ihre Motive nicht in Nationalismus, Hass und Angst vor einem System wurzeln, das sie niemals verstehen könnten. Ich frage mich: Ist im alten Gestüt wirklich noch ein Tritt oder Bissen übrig? Oder wird der Geist des Kaisers siegen?

