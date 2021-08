NY Times, Nationale Sicherheitsreporter der WaPo arbeiten in einer vom Pentagon finanzierten Denkfabrik, die für Krieg steht (Gray Zone)

https://thegrayzone.com/2021/08/09/ny-times-wapo-national-security-reporters-serve-at-pro-war-pentagon-funded-think-tank/

Das Center for New American Security bietet hochrangigen Korrespondenten der nationalen Sicherheit Residenzen an, während es massive Gelder von der Rüstungsindustrie, dem Pentagon und dem Außenministerium einsammelt.

Stellen Sie sich ein Land vor, in dem es keine Trennung zwischen Regierung, Militär und Medien gibt. Viele Amerikaner würden an China, Russland oder Nordkorea denken, aber es ist eine perfekte Beschreibung der Vereinigten Staaten von heute. Das in Washington ansässige Center For A New American Security (CNAS) ist das deutlichste Beispiel für die unheilige Fusion.

CNAS ist der führende außenpolitische Think Tank der Demokratischen Partei. Es wird vom Außenministerium und dem Pentagon finanziert und hat in den letzten Jahren mehr Geld von Waffenfirmen eingenommen als jeder andere Think Tank in Washington. Es wird auch von Ölgesellschaften, Großbanken und rechten Regierungen finanziert – im Grunde die zerstörerischsten Kräfte auf dem Planeten.

Für Präsident Joe Biden dient CNAS als Farm, auf der Schlüsselpositionen in seiner Verwaltung gepflegt werden. Mindestens 16 CNAS-Alumni sind jetzt in Schlüsselpositionen im Biden-Pentagon und im Außenministerium.

Am schockierendsten ist jedoch, dass mehrere nationale Sicherheits- und Außenpolitikreporter von Elite-US-Medien mit CNAS verbunden sind – und daher indirekt mit der US-Regierung und den US-Unternehmen verbunden und wahrscheinlich von diesen bezahlt werden – genau die Kräfte, die sie zur Rechenschaft ziehen sollten.

Seit mehr als zwanzig Jahren hat der Washingtoner Korrespondent der New York Times, David Sanger, unermüdlich Täuschungen gedrängt, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die Aggression und den Krieg der USA zu unterstützen.

Von den Lügen der George W. Bush-Administration über Massenvernichtungswaffen im Irak bis hin zu Lügen über den Versuch des Iran, Atomwaffen herzustellen, bis hin zu beweisfreien Behauptungen von Geheimdiensten über russische Cyberangriffe – diese aufrührerischen Anschuldigungen wurden für bare Münze genommen, mit dem klaren Ziel, Druck auf den damaligen Präsidenten auszuüben Donald Trump, die Aggression gegen Moskau zu verstärken und gleichzeitig die Taschen von Sangers Wohltätern der Waffenindustrie zu füllen.

Sangers neokonservative Cyberwar-Fantasie wurde von HBO sogar in einen Film verwandelt . Heute beschäftigt sich David Sanger mit der COVID-19-Laborleck- Theorie . Er stand an vorderster Front jeder Propagandakampagne, die nicht nur Aggression und Krieg rechtfertigt, sondern auch dazu beiträgt, den CNAS-Geldgebern enorme Gewinne zu erwirtschaften.

Sanger ist nur einer von mehreren Reportern der New York Times, der Washington Post und der Foreign Policy , die beim CNAS ansässig sind . Vermutlich ist das mit einer beträchtlichen finanziellen Komponente verbunden. Ich habe CNAS per E-Mail gefragt, ob diese Reporter bezahlt werden, aber sie haben nicht geantwortet.

Sangers Kollege Eric Schmitt, leitender Korrespondent für nationale Sicherheit der New York Times, ist ebenfalls im CNAS ansässig.

Im Jahr 2020 hat Schmitt die offensichtlich falsche russische Kopfgeldgeschichte vorangetrieben , die schließlich diskreditiert wurde, aber erst, als sie Trump half, als er über einen US-Abzug aus Afghanistan nachdachte.

Natürlich war Schmitt ein zuverlässiger Förderer nachrichtendienstlicher Behauptungen über russische Hackerangriffe – und zeigte nie einen Funken Skepsis.

Und er stellte die Aggression der Trump-Administration gegen den Iran pflichtbewusst als defensiv dar.

Die Washington Post fand diese Art von eklatanter Medienkorruption zumindest fragwürdig. Im Jahr 2011 startete das Time Magazine in Zusammenarbeit mit CNAS eine Reihe zur Förderung der Kriegspropaganda; Die Post veröffentlichte einen Artikel , in dem die Ethik dieser Partnerschaft in Frage gestellt wurde.

Schneller Vorlauf bis 2013: Milliardär Jeff Bezos kauft die Post und ihr Korrespondent David Finkel wird Writer in Residence bei CNAS. In dieser Zeit schrieb Finkel zwei Bücher über den US-Krieg im Irak: „The Good Soldiers“ und „Thank You For Your Service“. Genau die Art von Weißwäsche des Krieges, die die Geldgeber von CNAS von der Öffentlichkeit konsumieren wollen.

Michael Gordon ist ein anderer. Er verbrachte drei Jahrzehnte bei der Times . Zu seinen größten Errungenschaften gehörte neben Judith Miller die Förderung der Täuschung der irakischen Massenvernichtungswaffen durch die Bush-Regierung. Gordon schrieb, dass „der Irak seine Suche nach Atomwaffen verstärkt und eine weltweite Jagd nach Materialien für die Herstellung einer Atombombe begonnen hat“ – unter Berufung auf anonyme US-Beamte.

Jetzt bei The Wall Street Journal , Gordon hat Monate damit verbracht , das Pumpen aus Wuhan Labor-Leck Propaganda – erneut Forderungen der Geheimdienstler zu fördern , ohne Skepsis.

Greg Jaffe ist ein Nationaler Sicherheitsreporter der Washington Post und ein weiterer Writer in Residence bei CNAS. Sein Artikel über den Rückzug der USA aus Afghanistan zitiert Eliot Cohen – einen ehemaligen Beamten der Bush-Administration, der jetzt CNAS-Stipendiat ist. Die gemeinsame Zugehörigkeit von Jaffe und Cohen wird in dem Artikel nie offengelegt – ein offensichtlicher Verstoß gegen die grundlegendste journalistische Ethik.

Thom Shanker war Teil des CNAS-Writer-in-Residence-Programms, als er bei der Times über US-Kriege schrieb. Im Jahr 2012 schrieb Shanker diesen Blogbeitrag, um eine CNAS-Studie zu bewerben, ohne seine Zugehörigkeit preiszugeben. Wieder einmal ein großer Interessen- und Ethikkonflikt aus dem Fenster.

Es gibt auch Rajiv Chandrasekaran, der zwei Jahrzehnte lang bei der Post für die Öffentlichkeitsarbeit für US-Kriege verantwortlich war und jetzt als PR- Mann für Starbucks arbeitet.

Ein weiterer CNAS-Bewohner ist Tom Ricks, dessen Karriere ihn vom Wall Street Journal über die Washington Post bis zum Foreign Policy Magazine geführt hat. Ricks ist ein hartgesottener amerikanischer Militarist, der öffentlich erklärt hat, dass Putin die Vereinigten Staaten genauso angreift wie Osama Bin Laden, und dass die Amerikaner, die Putin verteidigen, sich nicht von denen unterscheiden, die Bin Laden verteidigen.

Über einige dieser Beziehungen wurde vor mehr als einem Jahrzehnt in The Nation berichtet . Aber die Ehe zwischen den Medien und dem Militär-Geheimdienst-Apparat ist nur noch offener geworden. Als direkte Folge hat sich die US-Politik nach rechts verschoben, Spionagebehörden haben eine beispiellose Macht erlangt und der neue Kalte Krieg hat sich beschleunigt.

