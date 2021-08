https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230914.shtml

Neben dem berüchtigten Fort Detrick-Labor ist ein biologisches Labor an der University of North Carolina (UNC) in Chapel Hill unter der Leitung des bekannten US-Coronavirus-Experten Ralph Baric in den Mittelpunkt des öffentlichen Verdachts bei der Suche nach den Ursprüngen von COVID- 19, wobei viele Beobachter auf seine schlechte Sicherheitsbilanz und die mangelnde Bereitschaft der Forscher hinwiesen, öffentlich zu sprechen.

Das Team von Ralph Baric ist die Autorität in der [Coronavirus-]Forschung mit weithin anerkannten Fähigkeiten zur Synergie und Modifizierung von Coronaviren, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, und forderte die USA auf, Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einzuladen, die UNC-Einrichtung zu untersuchen . „Eine Untersuchung in Barics Team und Labor würde klären, ob die Coronavirus-Forschung SARS-CoV-2 geschaffen hat oder erzeugen wird“, sagte Zhao während einer Pressekonferenz Ende Juli.

Die internationale Gemeinschaft betrachtet die USA, die die „Labor-Leak-Theorie“ hochgespielt und grundlose Angriffe gegen China verübt haben, eindeutig als Hauptverdächtigen, der für das Durchsickern von COVID-19 verantwortlich ist, sagte ein Insider der Global Times.

Mit einer [reiferen] Umgebung, in der Laborviren synthetisiert und betrieben werden, sowie Fälle von Viruslecks in der Geschichte, ist das COVID-19 offensichtlich wahrscheinlicher aus den US-Labors durchgesickert, wenn die Behauptung des Laborlecks wahr ist, sagte ein chinesischer Biosicherheitsspezialist mit Nachnamen Li (Pseudonym), der an einem Forschungsinstitut arbeitet, das der Chinesischen Akademie der Wissenschaften angegliedert ist.

„Wir appellieren an die WHO, US-Labors, einschließlich desjenigen am UNC, in die zweite Phase der Untersuchung einzubeziehen“, sagte Li gegenüber der Global Times.

Häufige Laborunfälle

Ähnlich wie das Labor in Fort Detrick hat die Öffentlichkeit festgestellt, dass die Hochsicherheitslabore der UNC einen Ruf für ihre häufigen Unfälle entwickelt haben, die auf laxe Sicherheitsverfahren zurückgeführt werden. Laut ProPublica, einer gemeinnützigen Nachrichten-Website mit Sitz in New York City, meldete das Labor in der UNC-Chapel Hill von Januar 2016 bis Juni 2020 28 Laborvorfälle mit gentechnisch veränderten Organismen an Beamte der US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH).

Sechs der Vorfälle betrafen „verschiedene Arten von im Labor hergestellten Coronaviren“, so ein im August 2020 von ProPublica veröffentlichter Artikel. „Viele wurden entwickelt, um die Untersuchung des Virus in Mäusen zu ermöglichen“, fügte sie hinzu.

Die sechs von der UNC gemeldeten Unfälle im Zusammenhang mit Coronaviren waren mit grundlegenden Fehlern und falschen Abhilfemaßnahmen gefüllt, stellte die Global Times fest.

Im August 2015 wand sich beispielsweise eine Maus, die mit einem unbekannten Typ eines „mausadaptierten“ Virus infiziert war, aus der behandschuhten Hand eines Forschers und landete auf dem Laborboden. NIH-Beamte sagten ProPublica, es handele sich um eine Art „SARS-assoziiertes Coronavirus“. Arbeiter, die an dem Vorfall beteiligt waren, wurden gebeten, ihre Temperaturen und alle Symptome an 10 aufeinander folgenden Tagen zu melden.

Im April 2020 drehte sich eine Maus in der Hand eines Forschers um und biss mit einem Zeigefinger durch zwei Lagen Handschuhe. Der Mausbiss verursachte eine potenzielle Exposition gegenüber einem SARS-CoV-2-Stamm, der für das Wachstum bei Mäusen angepasst worden war, heißt es in dem UNC-Bericht. Anstatt in medizinische Quarantäne zu kommen, unternahm der Forscher jedoch nur 14 Tage Selbstisolation zu Hause.

Es sei wahrscheinlicher, dass UNC-Labors durch Unfälle, bei denen Menschen infiziert wurden, versehentlich Viren durchsickerten, obwohl die Möglichkeit theoretisch gering sei, sagte Li.

„Ein einzelner Vorfall, wie von der UNC gemeldet, könnte kaum eine sofortige Virusentwicklung oder weite Verbreitung verursachen“, sagte Li der Global Times, „aber es besteht die Möglichkeit, dass das Auslaufen zu einer modifizierten Virusausbreitung unter Menschen geführt hat – potenziell bis zu mehreren Hundert Menschen – über einen bestimmten Zeitraum hinweg und dass sich das Virus während der Übertragung von Mensch zu Mensch oder von Mensch zu Tier entwickelt.“

Undurchsichtiges US-Biosicherheitssystem

UNC- Laborunfälle sind nur eine Spitze des Eisbergs, wenn es um das poröse biologische Laborsystem der USA geht. Im Jahr 2015 enthüllte eine Untersuchung von USA Today „Hunderte von Laborfehlern, Sicherheitsverstößen und Beinahe-Unfällen“, die in den letzten Jahren in biologischen Labors von Küste zu Küste aufgetreten sind und „Wissenschaftler, ihre Kollegen und manchmal sogar die Öffentlichkeit gefährden“.

Mehrere chinesische Virologen und Biologen, die mit ihren US-Kollegen zu tun hatten, teilten ihre Besorgnis über das undurchsichtige Biosicherheitssystem der USA, dem, wie von vielen festgestellt wurde, angemessene Informationsberichterstattungs- und Überwachungsmechanismen fehlten.

Einige US-Labors bewahren Proben der Viren auf, die sie aufdecken, anstatt sie zu melden, sagte Yang Zhanqiu, Virologe an der Universität Wuhan. „Manche Proben werden sogar jahrzehntelang aufbewahrt“, sagte Yang der Global Times.

Das Fehlen von Bottom-up-Messaging ist ebenfalls ein großes Problem, bemerkte Li. Normalerweise werden Labore an vorderster Front, die vertrauliche oder anspruchsvolle Biotechnologieprojekte durchführen, nicht bestraft, wenn sie nicht oder nur einen Teil der ganzen Geschichte mit Duldung oder Ignoranz auf höchster Ebene berichten, sagte Li. „Deshalb sagen die US-Regierung oder sogar der Präsident gelegentlich nur ‚Ich weiß es nicht‘, wenn sie auf die Anfragen der Medien und der Öffentlichkeit antworten – sie wissen tatsächlich nicht, was genau [in den Labors an vorderster Front] vor sich geht“, er hinzugefügt.

Bei den sechs Coronavirus-bezogenen Vorfällen in den UNC-Labors lehnte die Universität es ab, Fragen zu den Vorfällen zu beantworten oder der Öffentlichkeit wichtige Details offenzulegen, einschließlich der Namen der beteiligten Viren, der Art der an ihnen vorgenommenen Änderungen und der Risiken, denen sie ausgesetzt waren die Öffentlichkeit, sagte ProPublic und stellte fest, dass dies „im Widerspruch zu den NIH-Richtlinien“ stand.

Die UNC hat anscheinend keinen Preis für ihre Zurückhaltung bezahlt. Zahlreiche ähnliche Fälle haben Aufsichtslücken im Biosicherheitssystem aufgedeckt, haben einige Insider bemerkt und warnten, dass dies dazu führen könnte, dass einige US-amerikanische einzelne Forscher oder Labors „tun, was sie wollen“.

An der University of Iowa begann der Wissenschaftler Stanley Perlman ohne Genehmigung der Fakultät mit der Arbeit für das tödliche MERS-Virus, berichtete das Des Moines Register im Dezember 2014. Schlimmer noch, Perlmans Team führte die MERS-Forschung in einem Labor der Biosicherheitsstufe 2 durch, anstatt in einem 3-Anlage, wie von den Bundesaufsichtsbehörden gefordert, hieß es.

Der Universität wurde auch vorgeworfen, „unsachgemäß Formulare zurückzuhalten“, die es der Öffentlichkeit ermöglichen würden, zu beurteilen, „ob einer der tödlichen Agenten, die von einem Kollaborateur in Spanien importiert wurden, gestohlen, verloren oder freigelassen wurde“, so Des Moines Register.

Li, der persönlich mit US-Experten zu tun hatte, sagte der Global Times, dass, obwohl die Politik der US-Regierung in Bezug auf Biosicherheit vorsichtig und mild erscheint, einige einzelne Forscher (oft mit militärischen Verbindungen) in Labors an vorderster Front ohne ausländische technische Verifizierung „innovativ sind, offen und mutig“, sagte er.

In Anbetracht der führenden Biotechnologie-Position der USA und einer absichtlichen Unkenntnis der Regierungsabteilungen besteht die Möglichkeit, dass einzelne Forscher oder Teams in den USA, beispielsweise aufgrund ihrer beträchtlichen Sammlung von Coronavirus-Stämmen, heimlich einen Virusvorläufer wie COVID . modifiziert haben -19 ohne Erlaubnis. „Das können wir nicht einfach ausschließen.“

Doppelmoral gegen China

In den USA gibt es viele Biobanken, die eine Reihe von Branchen abdecken, darunter Landwirtschaft und Energie, die zu einer riesigen Stichprobendatenbank beitragen, die China nicht hat, sagten Insider der Global Times.

Niemand könne garantieren, dass die US-Biobanken hundertprozentig sicher seien und einer wirksamen Aufsicht unterlägen, stellten sie fest.

Mit einer gemischten Bilanz in Bezug auf die Sicherheit hat die zweideutige Haltung der USA gegenüber der COVID-19-Laborleck-Theorie dazu geführt, dass viele in der Öffentlichkeit immer misstrauischer werden: Sie beschmieren chinesische Labors weiterhin, weil sie „das Virus durchsickern“ lassen, während sie versucht, seine häusliche Situation vertuschen.

Anthony Fauci, ein führender US-Experte für öffentliche Gesundheit, wurde zuvor von Menschen in und außerhalb der USA dafür kritisiert, dass er in Bezug auf die Theorie des Laborlecks inkonsistent war. Fauci wies die Behauptung im Juli zurück, was seinen früheren Aussagen widersprach, wie „nicht überzeugt, dass sich COVID-19 auf natürliche Weise entwickelt hat“ und forderte mehr Untersuchungen, die sich auf chinesische Labors konzentrierten.

Der Coronavirus-Experte Baric, dessen Team Berichten zufolge die Theorie des Laborlecks widerlegt hat, sagte den spanischen Medien, dass einige künstliche Viren durch Techniken als aus der Natur stammend „getarnt“ werden können, und deutete sogar an, dass Dateien des Wuhan Institute of Virology (WIV) die Antworten, die die Leute wollen.

Baric gehörte auch zu den Wissenschaftlern, die im Mai gemeinsam einen Brief schrieben, um die Untersuchung der WHO zum Ursprung des Virus zu kritisieren, die eine Laborfreigabe in Wuhan für „extrem unwahrscheinlich“ erklärt hatte. „Eine strenge Untersuchung hätte das biologische Sicherheitsniveau überprüft, unter dem die Fledermaus-Coronavirus-Forschung am WIV durchgeführt wurde“, zitierte NBC Baric im Juni.

Ironischerweise unterdrücken die USA, während sie chinesische Labore mit der Lableak-Behauptung verleumden, weiterhin die Stimmen, die Ermittlungen in ihren eigenen Labors fordern. Nachdem Peter Daszak , ein britischer Zoologe, der als Mitglied des WHO-Expertenteams in Wuhan war, die New York Times verurteilt hatte, weil sie selektiv WHO-Experten falsch zitiert hatte, um sie in ihre eigene Erzählung zu passen, wurde er von westlichen Medien diffamiert und fand seine Finanzierung ab .

Die australische Virologin Danielle Anderson, die einzige ausländische Wissenschaftlerin, die im Hochsicherheitslabor BSL-4 am WIV gearbeitet hat, wurde von einigen extremen Verschwörungstheoretikern bedroht, weil sie WIV verteidigt und das Laborleck widerlegt hat. Sie musste die Polizei rufen und die Lauf-App aus Sicherheitsgründen sperren, berichtete der Sydney Morning Herald im Juni.

Westliche Social-Media-Plattformen halfen auch, diejenigen zu schließen, die legitime Fragen zu US-Labors stellen, fand die Global Times. „Greg Rubini“ zum Beispiel, ein Twitter-Account, von dem die US-Regierung behauptete, dass er einem rechten Verschwörungstheoretiker gehört, wurde gesperrt, nachdem er Tweets gepostet hatte, in denen die US-Labors einschließlich derjenigen bei der UNC beschuldigt wurden, das COVID-19 durchgesickert zu haben.

Angetrieben von der politischen Notwendigkeit, andere zu verleumden und zu unterdrücken, waren die USA damit beschäftigt, das Wasser zu trüben, sich zu stigmatisieren und die COVID-19-Ursprungsverfolgungsstudie in eine politische Waffe zu verwandeln, sagte Zhao am Freitag.

Die USA „haben Lügen, Verleumdung und Nötigung ohne jeglichen Respekt vor Fakten, Wissenschaft oder Gerechtigkeit zu ihrer Standardarbeitspraxis gemacht“, sagte FM-Sprecher Zhao. „Solch ein verabscheuungswürdiges Verhalten wird einen Fleck in der Geschichte des Kampfes der Menschheit gegen Krankheiten hinterlassen.“

