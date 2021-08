Syrien: seht Euch die Ameise an…. Reportagen von Karin Leukefeld aus Syrien (Neues Deutschland)

(…) Mein Vater hat immer gesagt, seht Euch die Ameise an. Sie trägt ein Weizenkorn, das viel schwerer ist als sie selbst. Fällt es herunter, dreht sie um und nimmt es wieder auf, klettert die Wand hoch. Das Weizenkorn fällt wieder und sie dreht um, hebt es wieder auf und klettert weiter. Solange, bis sie ihr Ziel erreicht hat.(…)

Reportagen von Karin Leukefeld aus Syrien

(Text zugänglich – einfach auf den roten Pfeil über den Zahlungsinfos klicken)



»Alle waren gegen uns«

Ein Familienbetrieb in der Nähe von Homs war Vorreiter in Sachen Ökostrom. Heute werden dort Windkraftanlagen für den Mittleren Osten gebaut

Am 8. August 2019 wurde das erste Windrad in Syrien errichtet, das vollständig von syrischen Ingenieuren, Frauen und Männern, hergestellt worden war. Es steht an der Autobahn zwischen Homs und Tartus. Die Montage erfolgte mit einem 650-Tonnen-Raupenkran, erzählt Ingenieurin Valerina Elias stolz: »Wir haben ihn in Rekordzeit zusammengebaut.«

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1155337.bauern-in-syrien-alle-waren-gegen-uns.html

»Das hier ist unser Land«

Die Bauern eines Agrarbetriebs im Südwesten Syriens zeigen sich einfallsreich: Weil der Strom häufig ausfällt, haben sie Solarmodule gekauft. Mit der erzeugten Energie betreiben sie eine Pumpe, um ihre Olivenbäume zu bewässern

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1155336.bauern-in-syrien-das-hier-ist-unser-land.html

Verkohlte Bäume sprießen wieder

Nach den Bränden im vergangenen Herbst ziehen Betroffene in der syrischen Provinz Latakia Bilanz

»Es war Anfang Oktober. Früh am Morgen schreckten wir von einem Alarm auf und fanden uns von Feuer umringt. Alles, was wir tun konnten, war, die Menschen zu retten und den Flammen den Weg in die Dörfer zu versperren.«

https://www.nd-aktuell.de/amp/artikel/1154466.syrien-verkohlte-baeume-spriessen-wieder.amp.html

