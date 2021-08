https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230759.shtml

Haben „Menschenrechte“ einen Preis? Die Antwort lautet Ja, wenn sie vom Westen und den USA dazu benutzt werden, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Die Global Times hat ausschließlich aus Quellen erfahren, dass die in den USA ansässige Nichtregierungsorganisation (NGO) Worker Rights Consortium (WRC) ein chinesisches Unternehmen und seinen US-Kooperationspartner um 300.000 US-Dollar erpresst hat, indem es drohte, fabrizierte „Zwangsarbeit“ -Probleme im Zusammenhang mit Chinas Xinjiang Uygur . hochzutreiben Autonome Region.

Aufrührerische Themen schaffen

Die Global Times erfuhr exklusiv von der nationalen Sicherheitsabteilung, dass am 17. Oktober 2018 der gesetzliche Vertreter eines Bekleidungsherstellers in der Präfektur Hotan in Xinjiang, der einem Unternehmen in der Provinz Zhejiang angehört, einen Anruf von Associated Press und Die New York Times forderte ihn auf, das Unternehmen zu erläutern, „dass illegale Arbeitskräfte zur Herstellung von US-Markenkleidung einsetzt“. Einen Tag zuvor tauchte der Name des Unternehmens in lokalen Medienberichten für seinen Beitrag zur lokalen Armutsbekämpfungsarbeit auf und die Nachricht stellte auch die Funktion der Berufsbildungszentren zur Armutsbekämpfung vor.

Obwohl der Rechtsvertreter die Behauptung widerlegte, dass das Unternehmen illegale Arbeit einsetze, veröffentlichte die AP später einen Bericht, in dem es hieß, dass das Unternehmen Leute aus „Umerziehungslagern“ anheuerte, um Kleidung herzustellen, und zitierte auch unhaltbare Behauptungen von „1 Million Muslimen“. inhaftiert sind“, die von antichinesischen Gelehrten und Separatisten gebildet wird.

Nathan Ruser, ein Cyber-Politik-Forscher am Australian Strategic Policy Institute (ASPI), erschien im AP-Bericht und behauptete, dass er durch die Analyse von Satellitenbildern festgestellt habe, dass die Bekleidungsfabrik Hotan und ein sogenanntes von der Regierung betriebenes Trainingslager waren durch einen eingezäunten Weg verbunden.

Die AP-Geschichte zielte auch auf Badger Sportswear aus den USA ab und sagte, dass Badger laut US-Zolldaten im April 2018 mit dem Import von 100-prozentigen Polyester-T-Shirts und -Hosen von der Firma Hotan begann und die Adresse in den Versandunterlagen „die gleiche“ ist was das Internierungslager betrifft.“

Der Hetzbericht der AP wurde später von anderen ausländischen Medien zitiert. Zufälligerweise stellte die Global Times fest, dass Scott Nova, Exekutivdirektor der WRC, fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des Berichts von AP eine Erklärung veröffentlichte, in der es heißt, dass sie „weiterhin weitere Informationen von Badger über die Produktion ihrer Waren durch Internierung einholen werden“. Lagerhäftlinge in Westchina“ und dass „die einfache Ankündigung, dass es keine Bestellungen mehr bei dieser bestimmten Fabrik vornimmt, keine angemessene Reaktion ist.“

Ohne jegliche Beweise trieb die WRC das Thema weiter an und setzte das Unternehmen Zhejiang unter Druck und forderte es sogar auf, die persönlichen Daten der Mitarbeiter der Hotan-Firma herauszugeben, einschließlich ihres Geschlechts, Namens, Berufsbezeichnung und Gehalts.

Am 24. Juni veröffentlichte die WRC eine Bewertung, in der es heißt, dass die WRC „auf der Grundlage der Kommunikation mit Badger und chinesischen Menschenrechtsforschern sowie der Überprüfung der Aufzeichnungen des US-Zolls und relevanter Unternehmensdokumente“ „schnell bestätigen konnte“, dass Badger produzierte Waren im Werk unter Einsatz von „Zwangsarbeit“.

Die WRC stellte in der Bewertung auch fest, dass ihre „Untersuchung“ die Überprüfung von Satellitenbildern, „einer Reihe von Originaldokumenten sowie Sekundärquellenmaterial von anderen Forschern“ umfasste. Sie gab auch zu, dass sie keine Arbeiter in Xinjiang befragen konnte, schrieb dies jedoch dem „repressiven Umfeld“ in Xinjiang zu.

Die Global Times hat versucht, den gesetzlichen Vertreter des Hotan-Unternehmens für ein Interview zu kontaktieren, wurde jedoch abgelehnt, da die Person nicht wollte, dass das Unternehmen an Medienberichten beteiligt wird, um weitere Probleme zu vermeiden.

Nichts in der Feldumfrage gefunden

Stimmt es, dass die WRC behauptete, dass es im chinesischen Xinjiang keine Möglichkeit für Felduntersuchungen gibt? Oder ist es ihre Taktik, vorgegebene Schlussfolgerungen zu ziehen?

Die Global Times hat erfahren, dass Badger sich auf Druck der WRC und der US-Zollbehörde an die Anwaltskanzlei Ropes&Gray gewandt hat, um eine Untersuchung durchzuführen, und letztere kontaktierte die Hongkonger Niederlassung von Alvarez&Marsal, einem globalen professionellen Dienstleistungsunternehmen. Das Hongkonger Büro beauftragte daraufhin sein Büro in Shanghai mit der Aufgabe.

Ohne sich für eine inländische Untersuchung zu qualifizieren, schickte das Shanghaier Unternehmen im Dezember 2018 Mitarbeiter nach Xinjiang und Zhejiang, um zu „untersuchen“, ob sich das Unternehmen Hotan innerhalb des Ausbildungszentrums befindet und ob es Zwangsarbeit gibt.

Am 7. April leiteten Beamte der Marktaufsichts- und Statistikabteilung Maßnahmen gegen die illegalen Ermittlungen des Unternehmens in Shanghai ein. In der Zwischenzeit teilten Polizisten der nationalen Sicherheitsabteilung der Global Times mit, dass sie, nachdem sie von Anwohnern einen Hinweis erhalten hatten, mit der Arbeit an dem Fall wegen des Verdachts der Gefährdung der nationalen Sicherheit begannen.

Die Global Times erfuhr von Polizeibeamten, dass Mitarbeiter von Shanghai Alvarez&Marsal während der Ermittlungen sagten, sie hätten keine Beweise für „Menschenrechtsverletzungen“ gefunden und die Arbeiter der Hotan-Firma genossen die Freiheit, ihr Gehalt nach marktüblichen Sätzen zu zahlen.

Mitarbeiter von Shanghai Alvarez&Marsal äußerten ihre Wut über die USA, weil sie das Ergebnis ihrer Ermittlungen nicht zugeben und darauf bestanden, chinesische Unternehmen unter Druck zu setzen. „Die Nachrichten in den USA [über Xinjiang] sind absurd… Was sie wollen, ist nicht das, was wir gesehen haben… unser Bericht hat eindeutig nicht ihren Anforderungen entsprochen… sie wollen etwas Negatives“, sagte ein Mitarbeiter, der für die Feldbefragung nach Xinjiang ging.

Das Shanghaier Büro von Alvarez&Marsa ist nicht das einzige Unternehmen, das in dem Fall „Untersuchungen“ durchgeführt hat. Nach dem anhaltenden Hype der westlichen Medien zu „Zwangsarbeit“-Themen über das Unternehmen Hotan bestritt im Dezember 2018 auch Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) nach einer Untersuchung Menschenrechtsverletzungen im Unternehmen.

Im März 2019 kam auch die Business Social Compliance Initiative nach einer Untersuchung zu dem Schluss, dass das Unternehmen Hotan keine Kinder als Arbeitskräfte einstellte oder „Zwangsarbeit“ einsetzte. Im April 2019 endete auch die dritte Überprüfung von WRAP mit dem Ergebnis, dass keine Menschenrechtsverletzungen vorliegen.

Die WRC hatte bei den obigen Untersuchungen und Schlussfolgerungen die Augen verschlossen. Die Global Times hat erfahren, dass die WRC im Jahr 2019 weiterhin Druck auf den gesetzlichen Vertreter des Hotan-Unternehmens ausgeübt und eine „Bewertung“ herausgegeben hat, um das Unternehmen der „Zwangsarbeit“ und „Menschenrechtsverletzungen“ zu beschuldigen, und behauptete die lokale Regierung in Xinjiang war beteiligt. Die WRC übte auch Druck auf Badger aus, die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Besitz des gesetzlichen Vertreters zu beenden, und drohte, mit westlichen Medien zusammenzuarbeiten, um das Thema weiter hochzuspielen.

Trotz der fortgesetzten Kommunikation von Badger und der Firma Hotan mit der WRC in Bezug auf die Untersuchungsergebnisse Dritter bestand die WRC darauf, mit Human Rights Watch und anderen NGOs zusammenzuarbeiten, um Badger unter Druck zu setzen, keine Quellen von der Firma Hotan zu beziehen.

Bargeld in Selbsttäuschung

Warum besteht die WRC darauf? Sein endgültiger Zweck wurde enthüllt – 600.000 US-Dollar von Badger als „Wohltätigkeitsspende“ zu verlangen. Nach mehreren Verhandlungen mit Scott Nova von der WRC wurde der endgültige Betrag auf 300.000 US-Dollar festgelegt. Um das Geschäft aufrechtzuerhalten und Verluste zu reduzieren, habe sich das Unternehmen Zhejiang, mit dem das Unternehmen Hotan verbunden ist, bereit erklärt, die Gebühren mit Dachs zu teilen, hat die Global Times erfahren.

Laut einer von der Global Times erworbenen Dokumentation stimmte Badger zu, drei Spenden in Höhe von 100.000 US-Dollar an Menschenrechtsorganisationen zu leisten, die „von Human Rights Watch (HRW) benannt wurden“, mit der Ausnahme, dass die erste Zahlung im November 2019 erfolgen soll. Das Dokument besagte, dass nach Badger die erste Zahlung leistet, würde es monatlich 6.250 US-Dollar von den offenen Rechnungen des Zhejiang-Unternehmens über 24 Monate in Höhe von insgesamt 150.000 US-Dollar abziehen.

Die Global Times erfuhr auch, dass die WRC ähnliche Taktiken einsetzte, um ein Bekleidungsunternehmen in Bangladesch zu zwingen, „gemeinnützige Gebühren“ zu zahlen.

Laut einem auf der WRC-Website veröffentlichten Bericht stimmte Badger zwar erneut zu, dass keine Zwangsarbeit eingesetzt wird, stimmte jedoch den „notwendigen Abhilfemaßnahmen der WRC, einschließlich der 300.000 US-Dollar, zu Auf der WRC-Website übertrugen die WRC-Direktorin für strategische Forschung Penelope Kyritsis und der geschäftsführende Direktor Scott Nova Human Rights Watch die Verantwortung, uigurische Exilgruppen zu identifizieren, die das Geld vom Dachs erhalten.

Es wurde festgestellt, dass die HRW, eine während des Kalten Krieges gegründete Organisation, aktiv an einer Anti-China-Kampagne beteiligt ist, die sich darauf konzentriert, unbegründete Gerüchte über die Sonderverwaltungszone Hongkong (HKSAR) und die Region Xinjiang zu fabrizieren.

Wo ist das Geld am Ende geblieben? Die unabhängige US-Website The Grayzone enthüllte in einem Bericht im April, dass Kyritsis von der WRC nach einer Antwort suchte, als sie von The Grayzone gefragt wurde, welche „unabhängigen Menschenrechtsorganisationen“ die Auszahlung von Badger erhalten haben. „Ähm, es gab eine Gruppe in Kasachstan“, sagte sie, behauptete aber, sie könne sich nicht an ihren Namen erinnern.“

„Im chinesischen Xinjiang gibt es keine sogenannte Zwangsarbeit. Die WRC hat kein gesetzliches Recht, Unternehmen zu beaufsichtigen. Indem sie beweisfreie Behauptungen hochhält, belästigt sie Unternehmen weiterhin und zwingt sie zu ‚Spenden‘. Das ist Erpressung“, sagte Li Wei, wissenschaftlicher Mitarbeiter am China Institute of Contemporary International Relations und Experte für Terrorismusbekämpfung, gegenüber der Global Times.

Li stellte fest, dass die WRC mit lächerlichen Ausreden, um den Zugang zu Xinjiang zu verweigern, Geld an antichinesische NGOs und eine Organisation der „Uiguren im Exil“ schickte, darunter den Weltkongress der Uiguren (WUC), der den Terrorismus unterstützt.

WUC ist eine Terrororganisation, die hinter vielen Terroranschlägen in der chinesischen Region Xinjiang steht. Sie stammt vom World Uyghur Youth Congress (WUYC), der in China als Terrororganisation geführt wird. Der derzeitige Vorsitzende des WUC, Dolkun Isa, ist auch Mitglied des WUYC. Es gebe auch Beweise dafür, dass die ehemalige WUC-Führerin und Separatistin Rebiya Kadeer mit Terroristen telefonierte, die am 5. Juli 2009 Anschläge in Ürümqi anführten, sagte Li.

