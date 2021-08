Hiroshima-Nagasaki: Die Geschichte, die wir vergessen wollen (Bruce Gagnon)

http://space4peace.blogspot.com/2021/08/hiroshima-nagasaki-story-they-want-us.html

Die erste Nuklearexplosion der Welt ereignete sich am 16. Juli 1945, als eine Plutonium-Implosionsanlage an einem Ort 350 Meilen südlich von Los Alamos, New Mexico, in den kargen Ebenen der Alamogordo Bombing Range, bekannt als Jornada del Muerto ( Tag der Toten).

US-Präsident Harry Truman ordnete am 6. August 1945 den Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima, Japan, an. Tage später (9. August) warf Washington eine zweite Bombe auf Nagasaki ab.

Offizielle Zahlen der Atombombentoten sind weit über 150.000 aus den beiden Städten. Mehr als 100.000 wurden verletzt, höchstwahrscheinlich starben sie. Dann sind im Laufe der Jahre viele Tausende an der anfänglichen Strahlenvergiftung gestorben.

Ausflug nach Hiroshima & Nagasaki

Auf einer Reise nach Japan zu Gedenkveranstaltungen in Hiroshima und Nagasaki 1984 traf ich viele Hibakusha (Überlebende der US-Bombenangriffe 1945). Einer erzählte die Geschichte, dass das US-Militär nach dem Abwurf der Bombe zunächst nicht zulassen würde, dass medizinisches Personal die Verletzten versorgt. Stattdessen kamen US-Radiologieteams, um die Auswirkungen der Bombardierung auf die Menschen zu untersuchen. Arme und Beine wurden abgeschnitten und in die USA zurückgebracht. Es wurden Fotos gemacht. Es wurden Hautproben und Blut entnommen. Die Japaner waren Laborratten, die die Amerikaner studieren konnten.

Als ich nach Orlando, Florida, zurückkehrte, wo ich für die Florida Coalition for Peace & Justice arbeitete, beschloss ich, diese Geschichte mit der größeren Gemeinschaft zu teilen. Der Orlando-WächterZeitung hatte eine regelmäßige Kolumne mit dem Titel „Mein Wort“, also schickte ich einen Artikel darüber, was mir der Hibakusha erzählte. Die Zeitung weigerte sich, es zu drucken und sagte, ich könne nicht beweisen, was ich geschrieben habe.

Wir haben es seitdem mit dieser gleichen Art von Zensur zu tun.

Die Geschichte eines Soldaten

Im Jahr 1997 organisierten wir, während wir noch für die Florida Coalition arbeiteten, eine Kampagne, um den Start von 72 Pfund tödlichem Plutonium-238 durch die NASA zu stoppen, das für die Wärme- und Energieversorgung an Bord einer Deep State Mission namens Cassini verwendet werden soll. Vor dem Start hielten wir eine Kundgebung in Cape Canaveral (heute Cape Canaveral Space Force Station) ab und bevor wir anfingen, kam ein älterer Mann auf mich zu und bat um das Wort. Ich fragte ihn, was er sagen wollte.

Als 1945 in Alamogordo die erste Atombombe explodierte, sagte er, war er nur ein neuer Rekrut in der Armee. Er war Fallschirmjäger. Seine Einheit wurde in ein Transportflugzeug verfrachtet und in die Pilzwolke geworfen. Die Soldaten wurden dann medizinisch getestet und für eine lange Reise durch das Land in einen Zug gesetzt. Im Zug hielt er ab und zu an und die GIs wurden erneut medizinisch getestet.

Er sagte, erst Jahre später erfuhr er, dass sich an jeder Haltestelle ein Atomlabor des Department of Energy (DoE) befand, das bei der Arbeit an dem Bombenprogramm half. Die GIs wurden auf Zeit, Raum, Länge, Breite und andere Schlüsselvariablen getestet. Dieser Mann sagte mir, dass er an Krebs sterben würde. Seine Tochter hatte Krebs. Er war das einzige Mitglied seiner Einheit, das noch lebend in die giftige Bombenwolke stürzte.

Unnötig zu erwähnen, dass ich ihn eingeladen habe, zu sprechen, und genau zugehört habe, als er uns warnte, den Sicherheitsansprüchen der NASA nie zu trauen, wenn sie Nukleargeräte in den Weltraum bringen.

Dies ist eine Geschichte, die Washington uns vergessen lassen möchte

Ich habe kürzlich Wladimir Putin sagen hören, dass einige junge Leute in Japan heutzutage denken, dass Russland die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hat.

Diese Fehlbildung wird begangen, um das japanische Volk zu einem unkritischen Verbündeten der USA zu machen, während die US-NATO ihre aggressiven militärischen Schritte gegen China und Russland unternimmt.

Wir dürfen die Welt niemals die wahre Geschichte vom 6. und 9. August 1945 vergessen lassen.

Was für eine Nation würde diese schrecklichen Dinge tun?

Nie vergessen!

Bruce Gagnon

