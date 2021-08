SputnikV: Russischer Außenminister Lawrow wirft EU-Beamten doppelte Standards vor (RT DE)

https://de.rt.com/europa/121838-rdif-uber-kritik-an-sputnik-v/



(…) Der russische Außenminister Lawrow warf den EU-Beamten doppelte Standards vor. Noch vor einer offiziellen Genehmigung durch die EMA habe Brüssel milliardenschwere Lieferverträge mit westlichen Impfstoffherstellern geschlossen. Die Europäische Kommission habe von Anfang an einen „ausgewählten“ Kreis von Lieferanten aus der EU, den USA und aus Großbritannien bestimmt. Anzeichen eines unfairen Wettbewerbs seien hier offensichtlich. „Wir sind davon überzeugt, dass dort, wo von Gesundheit und vom Leben der Menschen die Rede ist, kein Platz für Politik sein darf.“

Zuvor hatte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen gesagt, dass es den Herstellern von Sputnik V bislang nicht gelungen sei, „genügend valide Daten zu liefern, um die Sicherheit nachzuweisen“. Das werfe Fragen auf. (…)

