Die Gefahren des globalen Großbritanniens herausfordern (Stop the War Coalition)

Die britische Kriegstreiberei geht zu Lasten des Steuerzahlers. In einer Zeit, in der wir mit einer globalen Pandemie konfrontiert sind, in der der NHS an der Grenze ist und die öffentlichen Dienste unter jahrelanger Sparpolitik leiden, sendet das Militärestablishment, das eine drohende Marinemission startet, die falschen Botschaften.