Corona: Es werden weiterhin neue Virusvarianten auftauchen, aber die Impfstoffe sind wirksam: Chinas „Fledermausfrau“ Shi Zhengli (Global Times)

Shi Zhengli, Virologe am Wuhan Institute of Virology (WIV), die auch als Chinas Fledermausfrau“ bezeichnet wird, sagte, dass weiterhin neue Varianten des neuartigen Coronavirus auftreten werden, da eine steigende Zahl von Infektionen dem Virus mehr Möglichkeiten zur Mutation bietet.

Die Delta-Variante wurde erstmals in Indien entdeckt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist der Stamm in mindestens 98 Ländern und Regionen aufgetaucht und mutiert und entwickelt sich weiter.

„Wir sollten nicht in Panik verfallen, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, langfristig mit dem Virus zurechtzukommen“, sagte Shi am Mittwoch vor den Medien.

Shi wies darauf hin, dass China nun unter Druck stehe, die Epidemie unter Kontrolle zu bringen, dass aber die physische Isolierung immer noch wirksam sei, um die Übertragung einzudämmen. „Vermeiden Sie Zusammenkünfte, halten Sie sich von anderen Menschen fern, tragen Sie Masken und waschen Sie sich häufig die Hände“.

Sie sagte, dass das Virus weiterhin mutiert, da immer mehr Menschen infiziert werden, was dem Virus neue Möglichkeiten bietet.

Shi sagte, sie habe mit einigen Patienten gesprochen, die sich nach der Impfung infiziert hatten, und festgestellt, dass die Impfstoffe zwar die Ansteckung nicht verhindern können, aber dennoch wirksam sind, um kritische Erkrankungen zu verhindern.

Sie rief die Menschen dazu auf, sich so bald wie möglich impfen zu lassen, und forderte eine beschleunigte Forschung und Entwicklung von Schleimhautimpfstoffen zur Verhinderung von Infektionen über den Mund oder die Nase sowie von Medikamenten zur Behandlung von COVID-19.

Der weltweit erste aerosolisierte inhalative Impfstoff gegen COVID-19 auf der Basis des Adenovirus-Typ-5-Vektors (Ad5-nCoV), der gemeinsam von CanSino Biologics (CanSinoBIO) und Forschern des Instituts für Militärmedizin der Akademie der Militärwissenschaften unter der Leitung von Chen Wei entwickelt wurde, hat sich in klinischen Studien der Phase I als sicher erwiesen, wie die Global Times zuvor von CanSinoBIO erfuhr.

