Immer mehr internationale Stimmen fordern eine faire, objektive Untersuchung des COVID-Ursprungs.

Mehr als 300 politische Parteien, Organisationen und Think Tanks aus über 100 Ländern und Regionen haben am Montag eine gemeinsame Erklärung beim Sekretariat der Weltgesundheitsorganisation eingereicht, in der sie die Politisierung der COVID-19-Ursprungsstudie ablehnen und eine objektive, faire Untersuchung fordern.

Die Menschheit lebe in einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft und kein Land könne große Krisen alleine überleben, sagten sie und riefen zur Solidarität der internationalen Gemeinschaft auf, um das Virus zu bekämpfen, das keine Grenzen oder Rassen kennt.

Sie wiesen jedoch in der gemeinsamen Erklärung darauf hin, dass der von der WHO vorgeschlagene Plan für die zweite Phase der Herkunftsermittlungsuntersuchung nicht dazu beitragen wird, die globale Zusammenarbeit bei der Rückverfolgung der Virusherkunft voranzutreiben.

Sie forderten das WHO-Sekretariat auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, neue wissenschaftliche Erkenntnisse umfassend zu berücksichtigen und die Vorschläge des gemeinsamen Berichts der WHO und Chinas uneingeschränkt zu übernehmen.

Sie drückten auch ihre Unterstützung für medizinische Experten und Forscher aus, die in verschiedenen Ländern und Regionen der Welt zur Suche nach Viren führen, um Erfahrungen zur Verhinderung der nächsten möglichen Pandemie zu sammeln.

Die gemeinsame Erklärung lobte auch China und einige andere Länder für die aktive Bereitstellung von Impfstoffen für Entwicklungsländer und forderte fähige Länder auf, Beschränkungen für den Impfstoffexport oder das Horten zu vermeiden.

Die gemeinsame Erklärung wurde veröffentlicht, nachdem sich fast 70 Länder gegen die Politisierung der Herkunftsverfolgung ausgesprochen hatten, indem sie Briefe an den Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, schrieben, Erklärungen veröffentlichten und Notizen schickten.

Politiker und Experten in vielen Ländern haben auch ihre Ablehnung der Versuche bestimmter Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, zum Ausdruck gebracht, die Herkunftsverfolgung von COVID-19 zu politisieren, und betonten, dass die Untersuchung des Ursprungs auf Beweisen und Wissenschaft basieren muss.

US-Politiker, darunter Außenminister Antony Blinken, bestehen immer noch darauf, eine Virusursprungsuntersuchung in China durchzuführen.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung sagte der African National Congress, Südafrikas Regierungspartei, dass er wissenschaftlich fundierte Untersuchungen zur Rückverfolgung des Ursprungs des Coronavirus, das COVID-19 verursacht, unterstützt, globale Zusammenarbeit fordert und die Politisierung solcher Anfragen anprangert .

„Nur wenn wir uns vereinen, können wir das Virus wirklich besiegen“, hieß es.

In einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag sagte der philippinische Gesundheitsminister Francisco Duque III, dass die Regierung die Politisierung von allem, was mit COVID-19 zu tun hat, meidet.

„Was auch immer von bestimmten Führern, von bestimmten Politikern politisiert wird, das überlassen wir ihnen“, wurde er von der philippinischen Nachrichtenagentur zitiert.

Usman Sarki, der ehemalige stellvertretende nigerianische Vertreter bei den Vereinten Nationen, sagte am Freitag gegenüber China Central Television, dass die US-Regierung die China-Karte verwendet, um die innenpolitischen Probleme zu lösen, mit denen sie inmitten der Pandemie konfrontiert ist, anstatt wirklich daran interessiert zu sein, den Ursprung von herauszufinden der Virus.

Von: MO JINGXI/China Daily/ANN

