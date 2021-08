https://www.globaltimes.cn/page/202107/1230143.shtml

Wissenschaftler fordern die USA auf, Lungenerkrankungen im Zusammenhang mit Vaping, dem Rauchen von E-Zigaretten zu untersuchen und die Daten auszutauschen:

Es ist möglich, dass einige der Patienten der mysteriösen Lungenerkrankung, die im Zusammenhang mit dem dem Rauchen von E-Zigaretten, die 2019 in allen 50 US-Bundesstaaten auftrat, tatsächlich COVID-19-Patienten waren, so mutmaßt eine Gruppe chinesischer Wissenschaftler und Radiologen, nachdem sie etwa 250 Thorax-CT-Scans überprüft hatten, so wie die veröffentlichten Papiere. Diese Wissenschaftler forderten die USA auf, 2019 mit dem Screening auf COVID-19-Patienten mit E-Zigaretten- oder Vaping-Assoziierten Lungenverletzungen (EVALI) zu beginnen.

Die Global Times erfuhr jetzt, dass chinesische Wissenschaftler nach der Untersuchung von 250 Thorax-CT-Scans von 142 EVALI-Patienten, die aus etwa 60 veröffentlichten Studien ausgewählt wurden, herausfanden, dass 16 EVALI-Patienten an Virusinfektionen beteiligt waren, was darauf hindeutet sie hätten COVID-19 haben können. Fünf der Fälle wurden als „mäßig verdächtig“ eingestuft.

Die 16 EVALI-Patienten stammten alle aus den USA, und bei 12 Patienten begannen die Symptome vor 2020.

Sie kamen zu dem Schluss, dass es unter den EVALI-Infektionen, die 2019 in den USA gemeldet wurden, Virusinfektionsfälle und die Möglichkeit von COVID-19 in der vapingbedingten Lunge gab. Eine solche Krankheit in den USA sei nicht auszuschließen, hieß es aus Quellen.

Quellen erklärten, dass fünf Patienten als „mäßig verdächtig“ eingestuft wurden, weil ihre CT-Scans die Eigenschaften von Scans für COVID-19-Patienten aufwiesen, die aus Mattglastrübungen bestanden, die hauptsächlich in der Nähe der Peripherie der unteren Lunge verteilt waren. Unter ernsten Bedingungen zeigten ihre CT-Scans mehrere ausgedehnte Konsolidierungen in beiden Lungen. Inzwischen ähneln diese klinischen Merkmale denen von COVID-19-Patienten.

Yang Zhanqiu, Virologe an der Universität Wuhan, sagte der Global Times am Freitag, dass aufgrund der Ähnlichkeit der Symptome zwischen EVALI- und COVID-19-Patienten und da zu diesem Zeitpunkt keine Nukleinsäure-Nachweiskits verfügbar waren, es sehr wahrscheinlich ist, dass einige COVID-19-Patienten 2019 tatsächlich als EVALI-Patienten fehldiagnostiziert, sagte Yang.

CT-Scans sind ein Teil des Beweises, die USA können jetzt Antikörpertests an Blutproben von EVALI-Patienten durchführen, um herauszufinden, wie viele von ihnen tatsächlich COVID-19-Patienten waren, und die Daten mit der globalen Gemeinschaft teilen, um der Welt zu helfen, näher zu kommen die Ursprünge von COVID-19, sagte Yang und bemerkte, dass „es ein sehr einfacher Job ist“.

Medienberichten zufolge wurde in den USA bereits im Juli 2019 über die mit dem Vaping oder Dampfen verbundene Lungenkrankheit berichtet, im selben Monat erließen die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (US CDC) eine „Unterlassungsanordnung“ für das Bio-Labor in Fort Detrick, um die meisten Forschungen zu stoppen.

Nach Angaben der USCDC nahmen die Besuche in der Notaufnahme im Zusammenhang mit E-Zigaretten oder Dampfen im August 2019 stark zu und erreichten im September ihren Höhepunkt.

Am 18. Februar 2020 wurden in den USA die ersten COVID-19-bedingten Todesfälle gemeldet, insgesamt wurden 2.807 EVALI-Fälle im Krankenhaus oder Todesfälle in allen 50 Bundesstaaten an die USCDC gemeldet. Bis heute gibt es noch keine bestätigte Ursache für die E-Zigaretten-Pneumonie und die Ansteckungsfähigkeit der Krankheit ist noch unbekannt.

Im September 2019 verdoppelten sich auch die Fälle von vapingbedingter Lungenerkrankungen in Maryland, wo sich das Labor von Fort Detrick befindet, was den Verdacht auf Fort Detrick verstärkte. Dies liegt insbesondere daran, dass im Labor einige der tödlichsten Viren der Welt gelagert werden, darunter Ebola, Pocken, SARS, MERS und das neuartige Coronavirus.

Infolgedessen veröffentlichte eine Gruppe chinesischer Internetnutzer einen offenen Brief, in dem sie die WHO aufforderte, das Labor von Fort Detrick zu untersuchen, und beauftragte die Global Times, ihn zu veröffentlichen und eine Online-Petition zu starten. Die Petition hat bisher mehr als 23 Millionen Unterschriften gesammelt.

In der Zwischenzeit wurde die Zeitleiste der frühen Fälle in den USA ständig vorgezogen. Eine Studie mit über 24.000 Proben, die zwischen dem 2. erste offiziell bestätigte Fälle am 21. Januar 2020.

Anstatt diese Bedenken auszuräumen, hat die Biden-Regierung die wissenschaftliche Forschung zu frühen Fällen von COVID-19 in den USA abgebrochen und sich an dem beteiligt, was das chinesische Außenministerium als „Ursprungsverfolgungs-Terrorismus“ bezeichnete.

Die USA versuchten, die Ursprünge des Virus mit China und sogar asiatischen Ländern als Gruppe in Verbindung zu bringen, was in den USA und anderen westlichen Ländern zu steigenden antiasiatischen Stimmungen geführt hat. Asiaten sind Diskriminierung, Unterdrückung und sogar körperlicher Misshandlung ausgesetzt, stellten Experten fest.

Die USA haben auch Wissenschaftler unterdrückt, die ihrer Erzählung nicht entsprechen. Einige Wissenschaftler wurden sogar verbal angegriffen. Einige Medien haben solche Verhaltensweisen der USA mit Terrorakten verglichen, sagte Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Zhao forderte die USA am Freitag auf, vier Schritte zur Rückverfolgung von COVID-19 zu unternehmen, wenn sie Transparenz zeigen wollen, einschließlich der Offenlegung von Daten zu frühen COVID-19-Fällen, und forderte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, Fort Detrick, die University of North, zu untersuchen Carolina, und insbesondere das Team von Ralph S Baric, und veröffentlichte Daten über kranke Soldaten, die im Oktober 2019 an den Wuhan Military World Games teilnahmen.

Zhao forderte die USA auf, Daten zu frühen Fällen offenzulegen, einschließlich der ungeklärten Atemwegserkrankung in Virginia, Dampf- Lungenkrankheit in Wisconsin im Juli 2019 und Grippepatienten im Winter 2019.

„Die USA sollten Nukleinsäuretests und Antikörpertests an Serumproben dieser Patienten durchführen, um herauszufinden, wie viele von ihnen tatsächlich COVID-19-Patienten waren“, sagte Zhao sagte.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related