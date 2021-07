WHO-Untersuchung zur Theorie des Laborlecks stärkt den Imperialismus auf Kosten der Zusammenarbeit – Von Danny Haiphong (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/ page/202107/1230049.shtml

Chinas Widerstand gegen den Plan der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Phase-II-Forschung zu den Ursprüngen von COVID-19 auf die Laborlecktheorie zu stützen, wurde in den Vereinigten Staaten auf scharfe Kritik gestoßen. Jen Psaki, Pressesprecher des Weißen Hauses für den US-Präsidenten, sagte, die Regierung sei „zutiefst enttäuscht“. Für China und einen Großteil der Welt beruht die Enttäuschung auf Gegenseitigkeit. Die von der WHO vorgeschlagene Untersuchung der Lab-Leak-Theorie droht die Macht des Imperialismus auf Kosten der globalen Zusammenarbeit zu stärken.

Bidens Enthusiasmus für den „Multilateralismus“ ließ einige glauben, er würde die Sache des Friedens fördern. Die Regierung Biden folgt jedoch einem langjährigen Trend des Imperialismus in der US-Außenpolitik. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Vereinigten Staaten durch ihren unverhältnismäßigen Einfluss auf multilaterale Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank eine wirtschaftliche Hegemonie ausgeübt. Diese Institutionen haben ihre Hilfe genutzt, um US-Unternehmensaktionäre zu bereichern und asiatische, afrikanische und lateinamerikanische Nationen zu verarmen, die einen Ausweg aus jahrhundertelanger kolonialer Unterentwicklung suchen.

Die WHO war dem Einfluss des US-Imperialismus nicht immun. Direkte Beiträge der Mitgliedsländer decken nur etwa 20 Prozent der Betriebskosten. Das bedeutet, dass 80 Prozent der Mittel der WHO aus anderen, hauptsächlich privaten Quellen stammen; der zweitgrößte Geber ist die US-amerikanische Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF). Kritiker der WHO haben den Druck angeführt, der auf die Nationen des Globalen Südens ausgeübt wird, ihre Gesundheitssysteme zugunsten des privaten US-Gesundheitssektors zu privatisieren. Die Entscheidung von Donald Trump, die USA aus der WHO auszuschließen, hat den weltweiten Kampf gegen COVID-19 stark behindert, aber nicht die Tatsache negiert, dass die USA ihren Einfluss auf multilaterale Institutionen als eine Form von Soft Power genutzt haben.

Es ist kein Zufall, dass die WHO-Untersuchung zur gleichen Zeit kommt, in der Biden eine Frist für Ende August für seine eigene nachrichtendienstliche Untersuchung der Laborlecktheorie angekündigt hat. Biden trat nach seinen ersten 90 Tagen im Amt wieder der WHO bei und hat seitdem von der Trump-Administration einbehaltene Gelder zurückgezahlt. Die Biden-Regierung betrachtet die WHO als wertvolles Instrument im andauernden Neuen Kalten Krieg der USA gegen China. Anstatt sich mit China auf Augenhöhe im Kampf gegen die Pandemie zu engagieren, hat sich Biden dafür entschieden, die WHO für imperialistische Ziele zu bewaffnen.

Die WHO wäre klug, dem Druck zu widerstehen. Multilateralismus und Imperialismus können nicht nebeneinander existieren. Da sich die Politik in den USA und Europa zunehmend nach rechts bewegt, riskiert die Inkonsistenz der WHO die Möglichkeit, die Kräfte hinter Donald Trumps vorherigem Angriff auf die Organisation zu stärken. Sofort droht die COVID-19-Delta-Variante die ohnehin hohen Kosten und die Zahl der Todesopfer der Pandemie zu erhöhen. Globale Zusammenarbeit ist jetzt mehr denn je erforderlich und wird untergraben, sollten die Interessen der imperialistischen Hegemonie die der Menschheit überwiegen.

Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass China unermüdlich daran gearbeitet hat, mit der Welt im Kampf gegen die Pandemie zusammenzuarbeiten. Zu Beginn des Wuhan-Ausbruchs lieferte China der WHO kritische Informationen, die dazu beitrugen, die Schwere und das Ausmaß des Virus, das jetzt als COVID-19 bekannt ist, zu bestimmen. Nichts über Chinas erfolgreiche Reaktion auf COVID-19 wurde der Welt verborgen. Tatsächlich nutzte China seine beeindruckenden Industriekapazitäten, um Beatmungsgeräte, Masken, Testkits und andere wichtige Lieferungen in mehr als 120 Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, zu versenden. China hat zu dieser globalen Solidarität beigetragen, indem es Hunderte Millionen Dosen seiner im Inland hergestellten COVID-19-Impfstoffe an unterentwickelte Länder verteilt, die sonst keinen Zugang hätten.

Die Laborlecktheorie ist eine gefährliche Ablenkung nicht nur von der Wahrheit über China, sondern auch von den Vereinigten Staaten. Die USA haben im Laufe ihrer Geschichte unzählige Male biologische Waffen eingesetzt. Dazu gehören die über 600 Attentatsversuche der Central Intelligence Agency (CIA) auf Fidel Castro und andere ausländische Führer sowie Programme wie das Projekt 112. Ab 1962 erhöhte das Projekt 112 die US-Finanzierung für die Erforschung der biologischen Kriegsführung und führte zu mehreren Fällen, in denen bakterielle Erreger wurden zu Versuchszwecken in die Öffentlichkeit gebracht.

Darüber hinaus ignoriert die Besessenheit, China ins Visier zu nehmen, berechtigte Bedenken hinsichtlich des US-eigenen Labors in Fort Detrick. Fort Detrick hat seinen Sitz in Maryland und blickt auf eine lange Geschichte unethischer Experimente zurück. Ebola, Anthrax und andere hochinfektiöse Erreger wurden alle in dieses spezielle Labor zurückverfolgt. Anwohner der Gegend haben bei zahlreichen Gelegenheiten eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen ihren gesundheitlichen Problemen, einschließlich Krebs, und den Aktivitäten des Labors gefordert.

Heuchelei ist ein Zeichen von Schwäche. Der US-Nullsummenansatz kann nicht mit Chinas Bekenntnis zu Kooperation und Solidarität als primärem Mechanismus zur Lösung globaler Herausforderungen konkurrieren. Der Versuch der USA, China zu dämonisieren, muss daher scheitern. Dies ist zwar eine gute Nachricht, aber sie ersetzt nicht die dringende Notwendigkeit, dem gefährlichsten Virus von allen entgegenzutreten: dem Imperialismus.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related