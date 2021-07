„Lass Kuba leben!“ / „Let Cuba Live“ Landesweite Aktionstage in den USA (ANSWER Coalition)

In Ablehnung der ununterbrochenen Propagandakampagne der Konzernmedien nahmen Menschen in Städten in den Vereinigten Staaten vom 24. bis 26. Juli an Demonstrationen teil, um zu fordern, dass US-Präsident Biden die 243 Sanktionen gegen das Land aufhebt, die von der Trump-Administration verhängt wurden, und ein Ende der kriminelle sechs Jahrzehnte lange US-Blockade Kubas. Diejenigen, die auf die Straße gingen, führten zu Recht die Härten, die das kubanische Volk erlebte, auf die grausame Blockade zurück, die darauf abzielte, das Leben unerträglich zu machen.

Als Kuba den jährlichen Feiertag am 26. Juli feierte – der an den Überfall auf die Moncada-Kaserne im Jahr 1953 erinnert, der von Fidel Castro angeführt wurde und die kubanische Revolution von 1959 auslöste – standen die Menschen in den ganzen USA solidarisch mit Kuba und gegen den sechs Jahrzehnte dauernden Kreuzzug des US-Imperialismus zum Sturz Kubas revolutionäre Regierung. Viele hoben auch das Banner der haitianischen Unabhängigkeit und des öffentlichen Widerstands, das ein Ende der US-Intervention im Land fordert.

Bitte sehen Sie sich die Initiative „Let Cuba Live“ an und unterschreiben Sie den offenen Brief an Präsident Biden zur Kuba-Politik, der ursprünglich am 23. Juli in der New York Times veröffentlicht wurde.

In Washington, DC, versammelten sich am Sonntag Hunderte im Weißen Haus. Die Aktion wurde von einer Koalition kubanischer Solidaritäts- und Friedensorganisationen organisiert. Die Demonstration begrüßte auch Carlos Lazo und sechs weitere kubanische Amerikaner, die über 1.300 Meilen von Miami, Florida, nach Washington, DC, marschierten, um der Biden-Regierung eine Petition mit über 25.000 Unterschriften zu überreichen, in der die Aufhebung der Sanktionen gegen Kuba gefordert wurde.

Carlos Lazo hob die weit verbreitete und breite Opposition gegen die Sanktionen und die Blockade unter den Menschen hervor, die er während seiner Reise nach Washington getroffen hatte, und demonstrierte die Kluft zwischen dem Volk der Vereinigten Staaten und dem Handeln der Biden-Regierung. Bei der Kundgebung wies Sean Blackmon, der Organisator der ANSWER-Koalition, vor der Menge darauf hin, dass „die USA 1898 in Kuba einmarschierten. Es war eine Invasion. Nur der Anfang des Versuchs der US-Regierung, die kubanische Souveränität anzugreifen, genau das, was die Regierung Biden gerade tut.“

Aktionen fanden in Kalifornien, Nevada, Texas, Utah, Minnesota, North Carolina, Florida, New York und vielen weiteren Staaten statt!

