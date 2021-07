Hiroshima-Gedenktag in Berlin

Donnerstag, 5. August 2021

21:00 bis 23:00

https://www.friedenskooperative.de/termine/nacht-der-kerzen-0

Freitag 6. August 2021 16:00 bis 18:00

https://weltfriedensglocke-berlin.de/data/documents/210806-Einladung-Flyer.pdf

https://www.friedenskooperative.de/termine/hiroshima-gedenken-2021-in-berlin

Alle Veranstaltungen zum Hiroshima-Tag

https://www.friedenskooperative.de/hiroshimatag2021

Gedenken an Hiroshima und Nagasaki – United National Antiwar Coalition

https://nepajac.org/Hiroshima072721.htm

Am 6. August werden wir erneut eines der schrecklichsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte gedenken. Am 6. August 1945 warfen die USA eine Atombombe auf Hiroshima ab. Drei Tage später warfen sie eine zweite Atombombe auf die Stadt Nagasaki. Bis zu 250.000 Menschen, Männer, Frauen und Kinder wurden vernichtet und viele weitere starben anschließend an den Wunden, Strahlenvergiftungen und strahlenbedingten Krebserkrankungen. Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land, das jemals eine Atombombe auf Menschen abgeworfen hat.

Als Grund für diese barbarische Tat wurde angegeben, das Ende des Zweiten Weltkriegs zu beschleunigen. Viele Historiker glauben jedoch, dass Japan vor dem Abwurf der Bombe zur Kapitulation bereit war, insbesondere als die Sowjetunion in den Krieg gegen Japan eintrat und ihre Truppen in die Mandschurei verlegte. Deutschland hatte sich bereits ergeben, und Japan stand allein. Damals argumentierten einige, dass die Bombe in der Bucht von Tokio ins Wasser fallen sollte, wo sie viel weniger Schaden angerichtet hätte und Japans Führer ihr zerstörerisches Potenzial erkennen konnten, aber die Entscheidung wurde getroffen, sie auf Hiroshima und dann auf Nagasaki abzuwerfen. Einmal war nicht genug, sie mussten es zweimal tun.

Viele Leute glauben heute, dass die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki nicht dazu diente, den Zweiten Weltkrieg zu beenden, der in seinen letzten Tagen war, sondern den Kalten Krieg auszulösen und der Sowjetunion und der Welt zu zeigen, was die USA tun könnten, wenn ein Land es wagte, sich dem zu widersetzen.

Man fragt sich auch, ob der Abwurf der Bombe auf nicht-weiße Menschen eine Rolle gespielt hat. Wurde das japanische Leben von der weißen, vorherrschenden US-Regierung, die während des Zweiten Weltkriegs ein getrenntes Militär unterhielt, weniger geschätzt? Immerhin wurden Menschen japanischer Abstammung, einschließlich US-Bürger, in Internierungslager (Konzentrationslager) in den USA gesteckt, Menschen deutscher Abstammung jedoch nicht.

Es gab auch ernsthafte Überlegungen der USA, im Koreakrieg Atomwaffen einzusetzen. Die USA haben tatsächlich mit B29-Bomber Bomben auf Japan auf eine Militäranlage in Okinawa abgeworfen, zusammen mit den Atombomben und den spaltbaren Kernen, die benötigt werden, um sie zum Funktionieren zu bringen. Dies war in Vorbereitung auf ihren möglichen Einsatz im Krieg.

Präsident Truman sagte auf einer Pressekonferenz im November 1950, dass er alle notwendigen Schritte unternehmen werde, um in Korea zu gewinnen, einschließlich des Einsatzes von Atomwaffen. General Douglas MacArthur, der „Oberster Befehlshaber“ der US-geführten Streitkräfte in Korea war, stimmte Truman über den Einsatz von Atomwaffen im Krieg nicht zu. Also feuerte Truman MacArthur und ersetzte ihn durch General Matthew Ridgway, der „qualifizierte Befugnisse“ erhielt, die Bomben einzusetzen, wenn er es für notwendig hielt.

Das Problem, mit dem die US-Regierung beim Einsatz der Atombombe in Korea konfrontiert war, war zweifach. Das erste Problem war, dass die US-Öffentlichkeit und sicherlich die Weltbevölkerung entsetzt waren, nachdem sie die Auswirkungen der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki gesehen hatten. Ein Großteil dieses Horrors wurde dem Buch Hiroshima von John Hershey beschrieben, das 1949 vollständig im New Yorker Magazin veröffentlicht wurde. Das Buch beschrieb die Zerstörung und erzählte die Geschichte von Überlebenden der Bombardierung. Dies führte zu einer Welle der Opposition gegen Atomwaffen. Das zweite Problem für die US-Administration bestand darin, dass die Sowjetunion 1949 ihre ersten Atombombentests durchführte und die Einschätzung lautete, dass sie bald eine funktionsfähige Waffe haben würden. Obwohl in Korea keine Atomwaffen eingesetzt wurden,

Im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg haben sich die Vereinigten Staaten konsequent geweigert, den Koreakrieg zu beenden. Für die US-Regierung geht es immer noch weiter und sie beabsichtigen immer noch, zu gewinnen. Die USA unterhalten eine große Truppenpräsenz in Korea an der Grenze zum Norden und haben jährliche „Kriegsspiele“ durchgeführt, die viele als Übungsinvasionen in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), AKA, Nordkorea betrachten. Diese „Kriegsspiele“ beinhalten typischerweise Szenarien, in denen die USA Atomwaffen gegen die DVRK einsetzen. In den letzten Jahren haben die USA provokativ nuklearfähige Bomber im Umkreis von 120 Kilometern um die Grenze zur DVRK geschickt. Doch in der auf den Kopf gestellten Logik des US-Imperialismus und seiner Konzernmedien sind es nicht die Kriegsspiele, die US-Truppen an der Grenze oder die nuklearfähigen Flüge, die provozieren, sondern das eindeutig defensive Nuklearprogramm der DVRK.

Die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki hat das nukleare Wettrüsten eröffnet, das zur heutigen Realität geführt hat, in der es möglich ist, die gesamte Weltbevölkerung mehrmals zu töten. Das soll uns sicherer machen.

Aber das nukleare Wettrüsten war immer einseitig, wobei die USA die neuen und fortschrittlicheren Systeme herstellten und dann die Sowjetunion und später China Schritte unternahmen, um dasselbe zu tun, um Parität zu erlangen. Nach der Entwicklung der Atombombe stellten die USA die stärkere Wasserstoffbombe her, dann taten die Sowjets dasselbe. Die USA stellten dann ein Raketenabschusssystem und mehrere Sprengkopfraketen, Atom-U-Boote usw. her, und dann versuchten andere, Parität zu erlangen. Und jetzt haben die USA angekündigt, dass sie eine Weltraumtruppe aufbauen werden, sodass andere Länder einen Weg finden müssen, um dem entgegenzuwirken oder dasselbe zu tun. Ohne die Investition von Geld und Mühe, die in diese Massenvernichtungswaffen gesteckt wurde, wäre die Welt möglicherweise in der Lage gewesen, globale Erwärmung, Hunger, Armut usw. zu bekämpfen. Das hätte uns sicherer gemacht.

In den letzten Jahren sind die USA einseitig aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen (INF) ausgetreten, haben ein 1,5 Billionen Dollar schweres Programm zur Modernisierung des US-Atomwaffenarsenals initiiert und mit der Schaffung einer neuen militärischen Weltraumstreitmacht begonnen.

Aus diesen Gründen sieht die United National Antiwar Coalition die Hauptgefahr eines Atomkriegs von den Vereinigten Staaten aus und glaubt, dass wir in den USA eine besondere Verpflichtung gegenüber der Welt haben, dieser Gefahr entgegenzutreten.

Verbot von Atomwaffen, beginnend mit den USA!

Denken Sie an Hiroshima und Nagasaki

