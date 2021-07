Erklärung der Internationalen Delegation in Nicaragua, 18.-25. Juli 2021 (Alliance for Global Justice / Nicaragua Network)

https://afgj.org/statement-of-the-international-delegation-to-nicaragua-july-18-25-2021



Wir sind diese Woche nach Nicaragua gekommen, um uns von der gelebten Realität des nicaraguanischen Volkes zu überzeugen. Wir sind hier aus den USA, Brasilien, Kanada und Mexiko. Vom 18. bis 25. Juli hatte unsere vom Nicaragua Network organisierte Delegation die Gelegenheit, Managua, Granada, Estelí und Masaya zu besuchen. Wir haben die Schönheit dieses Landes und seiner Menschen gesehen – ein Volk, das trotz ständiger US-Aggression und brutaler Sanktionen mächtig darum kämpft, in Frieden und Wohlstand zu leben.

Wir haben von Gesundheitsdienstleistern, Lehrern und Berufsausbildern in Estelí gehört, die sich dafür einsetzen, dass Arbeiter und Campesinos Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung haben – zusätzlich zu Wohnraum, Beschäftigung und Einkommensförderungsprogrammen. Wie ein Lehrer erklärte, ist das derzeitige System unter der Führung der Sandinisten ein System der „Inklusion“ im Gegensatz zur Politik der „Ausgrenzung“ der neoliberalen Regierungen von 1991 bis 2007.

Im Gegensatz zu den Ländern des globalen Nordens ist es Nicaragua gelungen, eine der schwersten Pandemien der letzten Jahrzehnte mit einem kostenlosen universellen öffentlichen Gesundheitssystem, mit personalisierter Betreuung und Nachsorge für infizierte Patienten und mit einem Modell, das Anpassung an die besonderen Merkmale jeder Region, einschließlich der Bedürfnisse indigener und afro-indigener Gemeinschaften.

In Masaya hörten wir von denen, die während des von den USA unterstützten Terrors des Putschversuchs von 2018 lebten. Wir hörten von Sicherheitskräften der Stadt, die von Oppositionskräften, die die Stadt übernahmen, entführt und gefoltert wurden. Die US-Massenmedien – ausgerichtet auf die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Interessen der USA – führten das falsche, unbegründete Narrativ einer repressiven Regierung. Wir hörten direkte Zeugenaussagen von Opfern der Gewalt von 2018 und sahen eine massive Zerstörung der Infrastruktur, von der sich die Stadt noch nicht vollständig erholt hat.

Eine Person verlor während der Folter, die er erlitten hatte, seinen Arm. Die Verbrennung der Büros des Bürgermeisters; die Zerstörung des städtischen Werksgebäudes sowie der sanitären und straßenpflasternden Lastwagen; und das Abbrennen des historischen Masaya-Marktes, war für uns der Beweis dafür, dass die Anstifter einen regelrechten Terrorismus betrieben. Gleichzeitig sahen wir die heldenhaften Bemühungen der Sicherheitskräfte, der Regierung und der Bevölkerung von Masaya, wieder aufzubauen und den Bürgern weiterhin lebenswichtige Dienste zu leisten.

In Granada hörten wir ähnliche Zeugenaussagen, einschließlich der Abfackelung des jahrhundertealten Gemeindegebäudes durch die Opposition, das William Walker während seines Niederbrennens dieser Stadt in den 1850er Jahren nicht zu zerstören vermochte. Wir hörten auch, wie die historischen Kämpfer, die Somoza besiegten, während des Putschversuchs 2018 herauskamen, um der Oppositionsgewalt entgegenzutreten und zusammen mit der Polizei Ordnung und Frieden wiederherzustellen.

Außerdem erlebten wir den Alltag der Nicaraguaner, die jeden Morgen früh aufstehen, um mit dem Bus zu fahren oder weite Wege zur Arbeit zu laufen. Dies ist die große Mehrheit des nicaraguanischen Volkes, und sie sind es, wie wir selbst erlebt haben, die am 19. Juli in großer Zahl auf die Plaza de Fe kamen, um den Sieg der Sandinisten über den von den USA unterstützten Diktator Somoza zu feiern. Die Szenen, die wir auf der Plaza sahen – von Arbeiterfamilien, die sich in ihrem Rot und Schwarz der FSLN vergnügten – wurden von der US-Presse nicht behandelt, denn sie widersprechen dem US-Narrativ, dass ein Volk von einer tyrannischen Regierung unterdrückt wird.

Die tyrannische Regierung – die von Anastasio Somoza – ist jetzt weg, trotz der Unterstützung der USA, die in den 1980er Jahren versuchten, Somozas Nationalgarde in Form der Contras wieder einzusetzen. Dass die USA jetzt behaupten, sich um die nicaraguanische Demokratie zu kümmern, ist ein grausamer Witz.

Die ständigen Versuche der USA, den Frieden und den Wohlstand des nicaraguanischen Volkes zu untergraben; Spaltungen zu säen, die 2018 in Gewalt explodierten; und die Souveränität Nicaraguas zu untergraben, sind inakzeptabel. Wir verurteilen diese Versuche als unmoralisch und illegal, genauso wie der Internationale Gerichtshof diese Bemühungen in seiner Entscheidung von 1986 im Fall

Nicaragua gegen die USA für rechtswidrig befunden hat

Wir fordern die US-Regierung und verbündete NGOs auf, ihre Einmischung und Sanktionen gegen dieses Land einzustellen und Nicaragua als souveräne Nation in Frieden leben zu lassen, so wie es die UN-Charta unmissverständlich vorschreibt. Jüngste Umfragen von M&R Consulting zeigen massiven Widerstand gegen eine solche ausländische Einmischung, 85%, unter der nicaraguanischen Bevölkerung.

Wir danken dem nicaraguanischen Volk dafür, dass es uns während unserer Reise in dieses Land der Seen und Vulkane sein Herz geöffnet hat, und stehen mit Ihnen gegen alle US-Einmischungen, Sanktionen und Provokationen.

Solidarisch,



Nicaragua Network – Alliance for Global Justice / Answer Coalition / Black Alliance for Peace / Jornalistas Livres / Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos / Pan-African Community Action / PSL Party for socialism and liberation / Voices with vision, WPFW Radio

* Um die USA aufzufordern, sich nicht länger in das Leben und die Zukunft der Nicaraguaner einzumischen, laden wir Einzelpersonen aus der ganzen Welt ein, den Hands Off Nicaragua – Brief zu unterstützen.

